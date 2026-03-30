सादगी में छुपी खुशी: साड़ी पहन बुर्ज खलीफा पहुंची मां, बेटी के सरप्राइज ने जीता दिल

Dubai Travel Emotional Story: सोशल मीडिया पर मां-बेटी का एक खूबसूरत वीडियो छाया हुआ है. बेटी ने अपनी मां का सपना पूरा करते हुए उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दिखाया. साड़ी पहन बुर्ज खलीफा घूमती मां की सादगी ने सबका दिल जीत लिया. मां की आंखों में बेटी की कामयाबी की खुशी साफ झलक रही है. चलिए जानते हैं इस खूबसूरत सफर की पूरी कहानी.

बच्चों की कामयाबी माता-पिता की आंखों में चमक जाती है. बच्चों को कामयाब बनाने के चक्कर में मां-बाप अपने अरमानों को भूल जाते हैं और बच्चों की कामयाबी को ही अपना सपना बना लेते हैं. माता-पिता पूरे जीवन बस बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे कामयाब होने के बाद मां-बाप के सपनों के बारे में नहीं सोचते और अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं. लेकिन बिनीता कार्की (Binita Karki) ने ऐसा नहीं किया. बिनीता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @boldbinita पर एक रील शेयर की है जिसमें, वो अपनी मां के साथ बुर्ज खलीफा के सामने खड़ी नजर आ रही है.

साड़ी पहनकर गई मां

दुबई जाने के लिए मां ने साड़ी को ही चुना और भारतीय पहनावे को लेकर बुर्ज खलीफा तक पहुंची. मां की सादगी और मुस्कान बता रही है कि उनका सपना पूरा हो गया. आखिरकार बेटी ने मम्मी को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दिखाई है. मां के चेहरे की मुस्कान और सुकून भरी हंसी लोगों के दिलों को छू रही है. चलिए जानते हैं इस वीडियो पर यूजर्स ने क्या रिएक्शन दिया है.

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किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @boldbinita नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 27 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स ने बड़ी संख्या में इमोशनल कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "तुम तो कमाल हो. एक प्यारी बेटी के ​दिल से अपनी मां के लिए निकला यह कितना प्यारा भाव है. शाबाश बेटी." एक यूजर ने लिखा कि उनको भी अपने माता-पिता को चारों धाम की यात्रा करानी है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.