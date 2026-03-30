Advertisement
trendingNow13158572
Hindi Newsजरा हटकेक्या बारिश में बिच्छू भी बरसते हैं? 503 लोगों को एक साथ डसा, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

क्या बारिश में बिच्छू भी बरसते हैं? 503 लोगों को एक साथ डसा, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

मिस्र के असवान शहर में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि लोग दंग रह गए. भारी बारिश और बाढ़ के बाद शहर में लाखों घातक बिच्छू घुस आए, जिन्होंने 500 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया. करंट लगने से 3 सैनिकों की मौत और बिच्छुओं के हमले की यह खौफनाक कहानी आपको हैरान कर देगी.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बारिश में बिच्छू भी बरसते हैं? 503 लोगों को एक साथ डसा, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

Scorpion Attack In Egypt: असवान आमतौर पर शांत और सूखा रेगिस्तानी शहर माना जाता है. साल 2021 में एक ऐसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. यहां घूमने आने वाले लोग पिरामिड, ऊंट और धूप की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे. अचानक आई आपदा ने पूरे शहर को डर और तबाही के माहौल में धकेल दिया.

क्या एक अजीब तूफान ने मचा दी तबाही?

डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस भयानक घटना की शुरुआत एक फ्रीक स्टॉर्म से हुई, जिसने असवान में भारी बारिश और ओलावृष्टि कर दी. यह इलाका आमतौर पर साल भर में केवल 3 मिमी बारिश देखता है, लेकिन उस दिन घंटों तक तेज बारिश होती रही. हालात इतने खराब हो गए कि सड़कों और गलियों ने नदियों का रूप ले लिया और शहर पूरी तरह पानी में डूब गया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या नाइल नदी ने और बढ़ा दिया संकट?

स्थिति तब और बिगड़ गई जब नाइल नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसने शहर में बाढ़ ला दी. पानी तेजी से सड़कों में घुस गया, जिससे गाड़ियां बह गईं और घर-दुकानों को भारी नुकसान हुआ. शहर इस तरह की स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए तबाही का असर और ज्यादा देखने को मिला. बाढ़ के साथ ही शहर का इलेक्ट्रिक सिस्टम भी फेल हो गया. खुले तार पानी में गिर गए और हर जगह करंट का खतरा फैल गया. इसी दौरान तीन सैनिकों की करंट लगने से मौत हो गई, जब उनका बेस पानी में डूब गया. यह हादसा इस आपदा की भयावहता को और बढ़ाने वाला था.

प्लास्टिक सर्जरी ने बिगाड़ा चेहरा, 'भूतिया' दिखने लगी ये मशहूर इन्फ्लुएंसर! देखें

हजारों बिच्छुओं ने शहर पर किया हमला

हालात तब और डरावने हो गए जब हजारों जहरीले फैट-टेल्ड स्कॉर्पियंस शहर में घुस आए. ये दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छुओं में से एक माने जाते हैं, जिनका जहर इंसान के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है. दरअसल, बाढ़ के कारण उनके बिल भर गए थे, जिससे वे शहर की ओर भागने लगे और लोगों को डंक मारने लगे.

इस पूरी घटना में कुल 503 लोग बिच्छुओं के डंक से घायल होकर अस्पताल पहुंचे. साथ ही कई जहरीले सांप भी शहर में देखे गए. हालांकि राहत की बात यह रही कि डॉक्टरों के पास एंटी-वेनम मौजूद था, जिससे सभी लोगों की जान बचा ली गई. प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी, जिससे आगे नुकसान को रोका जा सके.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

ScorpionEgypt

Trending news

Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
PM Modi
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
Iran Navy
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई...','भोंदू बाबा' विवाद पर आ ही गया CM फडणवीस का रिएक्शन
devendra fadnvis
'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई...','भोंदू बाबा' विवाद पर आ ही गया CM फडणवीस का रिएक्शन
टीएमसी की वो तीन बड़ी ताकत, जिसके दम पर भाजपा को अकेले रोक रहीं ममता बनर्जी !
West Bengal Election 2026
टीएमसी की वो तीन बड़ी ताकत, जिसके दम पर भाजपा को अकेले रोक रहीं ममता बनर्जी !
कुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए साइकिल और खिलौने
Iran war
कुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए साइकिल और खिलौने
Video: कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बंगाल में बवाल, ऑफिस में जमकर चलीं कुर्सियां
West Bengal elections 2026
Video: कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बंगाल में बवाल, ऑफिस में जमकर चलीं कुर्सियां
चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी साजिश? हावड़ा में मिले 2 बॉक्स बम; मचा हड़कंप
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी साजिश? हावड़ा में मिले 2 बॉक्स बम; मचा हड़कंप
कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
IMD weather warning
कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत
Petrol pump
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत