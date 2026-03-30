क्या बारिश में बिच्छू भी बरसते हैं? 503 लोगों को एक साथ डसा, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

Scorpion Attack In Egypt: असवान आमतौर पर शांत और सूखा रेगिस्तानी शहर माना जाता है. साल 2021 में एक ऐसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. यहां घूमने आने वाले लोग पिरामिड, ऊंट और धूप की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे. अचानक आई आपदा ने पूरे शहर को डर और तबाही के माहौल में धकेल दिया.

क्या एक अजीब तूफान ने मचा दी तबाही?

डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस भयानक घटना की शुरुआत एक फ्रीक स्टॉर्म से हुई, जिसने असवान में भारी बारिश और ओलावृष्टि कर दी. यह इलाका आमतौर पर साल भर में केवल 3 मिमी बारिश देखता है, लेकिन उस दिन घंटों तक तेज बारिश होती रही. हालात इतने खराब हो गए कि सड़कों और गलियों ने नदियों का रूप ले लिया और शहर पूरी तरह पानी में डूब गया.

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क्या नाइल नदी ने और बढ़ा दिया संकट?

स्थिति तब और बिगड़ गई जब नाइल नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसने शहर में बाढ़ ला दी. पानी तेजी से सड़कों में घुस गया, जिससे गाड़ियां बह गईं और घर-दुकानों को भारी नुकसान हुआ. शहर इस तरह की स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए तबाही का असर और ज्यादा देखने को मिला. बाढ़ के साथ ही शहर का इलेक्ट्रिक सिस्टम भी फेल हो गया. खुले तार पानी में गिर गए और हर जगह करंट का खतरा फैल गया. इसी दौरान तीन सैनिकों की करंट लगने से मौत हो गई, जब उनका बेस पानी में डूब गया. यह हादसा इस आपदा की भयावहता को और बढ़ाने वाला था.

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हजारों बिच्छुओं ने शहर पर किया हमला

हालात तब और डरावने हो गए जब हजारों जहरीले फैट-टेल्ड स्कॉर्पियंस शहर में घुस आए. ये दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छुओं में से एक माने जाते हैं, जिनका जहर इंसान के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है. दरअसल, बाढ़ के कारण उनके बिल भर गए थे, जिससे वे शहर की ओर भागने लगे और लोगों को डंक मारने लगे.

इस पूरी घटना में कुल 503 लोग बिच्छुओं के डंक से घायल होकर अस्पताल पहुंचे. साथ ही कई जहरीले सांप भी शहर में देखे गए. हालांकि राहत की बात यह रही कि डॉक्टरों के पास एंटी-वेनम मौजूद था, जिससे सभी लोगों की जान बचा ली गई. प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी, जिससे आगे नुकसान को रोका जा सके.