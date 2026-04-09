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Hindi Newsजरा हटकेUber ड्राइवर सुन नहीं सकता और पैसेंजर देख नहीं सकती, जानें कैसे पूरी हुई ये दिलचस्प राइड?

Uber ड्राइवर सुन नहीं सकता और पैसेंजर देख नहीं सकती, जानें कैसे पूरी हुई ये दिलचस्प राइड?

Blind Passenger Story: ग्रेलमेकर इनोवेशन्स की को-फाउंडर 'ऐश्वर्या टी वी पिल्लई' ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर उबर राइड का एक्सपीरियंस शेयर किया. ऐश्वर्या देख नहीं सकती थीं और ड्राइवर सुन नहीं सकता था. चलिए जानते हैं ये राइड कैसी रही. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:10 PM IST
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Deaf Uber Driver: 'ऐश्वर्या टी वी पिल्लई' ने जो अपना उबर एक्सपीरियंस शेयर किया है वो लोगों पर फिर से भरोसा कायम करता है. आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो भी लोग अपने राइड का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. वो ड्राइवर के गलत व्यवहार, गंदी सीट, खराब सर्विस के साथ ओवरचार्जिंग जैसी शिकायत करते हैं. लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम सुनने को मिलता है जैसा ऐश्वर्या ने लिंक्डइन पर शेयर किया है.

दरअसल, ऐश्वर्या 'नेत्रहीन' हैं वो देख नहीं सकती हैं. उन्होंने अपनी राइड एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सबसे पहले लिखा, क्या होता है जब एक नेत्रहीन यात्री एक ऐसे ड्राइवर के पास बैठता जो सुनने में असमर्थ है? उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक कैब बुक की. राइड कन्फर्म हुई तो देखा कि ड्राइवर सुन नहीं सकता. ये एक सामान्य दिन की ही तरह था. सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि वो खुद देख नहीं सकती हैं. अब ये राइड थोड़ी दिलचस्प हो गई. 

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नहीं कैंसल की राइड

ऐश्वर्या को जब पता चला कि ड्राइवर सुन नहीं सकता तो उन्होंने एक बार के लिए राइड कैंसल करने की सोची, लेकिन फिर सोचा. नहीं, देखते हैं क्या होता है. ऐश्वर्या आगे अपनी पोस्ट में लिखती हैं, "कैब आई. मैं अपनी सफेद छड़ी के साथ अंदर बैठ गई. शायद ड्राइवर ने नोटिस कर लिया होगा या फिर मेरे सीधे जाकर बैठने से समझ गया होगा. इसके बाद हम दोनों ने जैसे तैसे सफर जारी रखा."

ऐसे बताया ओटीपी

ऐश्वर्या बताती हैं कि उन्होंने ड्राइवर से फोन पर टाइप करके बात की और ओटीपी उंगलियों से ऐसे दिखाया जैसे कोई सीक्रेट कोड बता रही हो. इसके बाद ऐश्वर्या ने ड्राइवर को मैसेज कर बताया कि उसे एंट्री गेट के पास ही उतारना क्योंकि पास में उतरना उनके लिए काफी मुश्किल भरा स्टेप हो जाता है. ड्राइवर इस बात को समझ गया.

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गार्ड को बुलाकर लाया ड्राइवर

जब ड्राइवर एंट्री गेट पर पहुंच गया तो गाड़ी से उतरकर किसी को बुलाने लगा. ऐश्वर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था. इसके बाद ड्राइवर एक सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आया, ताकि ऐश्वर्या को कोई दिक्कत ना हो और सही जगह पहुंचाया जा सके. ऐश्वर्या ने पोस्ट के आखिर में लिखा कि कोई बातचीत नहीं हुई बस सब कुछ समझ में आ गया. इस राइड को हम दोनों के लिए पूरे 5 स्टार.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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