'डायनासोर' जैसे दिखने वाले जीव की VIDEO पर छिड़ी बहस, जानें क्या है सच्चाई?

Dinosaur Viral Video: एक वक्त था जब डायनासोर धरती पर रहा करते थे लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक अब कोई भी डायनासोर जिंदा नहीं है. वैज्ञानिकों के इस दावे को चैलेंज करता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में लंबी गर्दन वाला एक जीव दौड़ता हुआ नजर आता है. देखने में वो मैमनकीसौरस (Mamenchisaurus dinosaur) जैसा दिखता है. बता दें कि मैमनकीसौरस एक डायनासोर था जिसका कद छोटा और लंबी गर्दन हुआ करती थी. वीडियो के वायरल होने के बाद से अब सोशल मीडिया यूजर्स में डायनासोर के जिंदा होने को लेकर बहस छिड़ गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो किसी समुद्र के पास का है. वीडियो में लंबी गर्दन वाले सैकड़ों जीव एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हुए नजर आते हैं. वीडियो में नजर आने वाले जीव का आकार काफी छोटा है. साथ ही उनकी गर्दन भी काफी लंबी नजर आती है. देखने में वो बिल्कुल मैमनकीसौरस जैसे लगते है. वीडियो में ये जीव अपनी गर्दन उठाकर भागते हुए दिखते हैं. वीडियो को देखने के बाद लोगों में डायनासोर के जिंदा होने को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस जीव को असली डायनासोर मान रहे हैं तो कुछ इसे एडिटेड वीडियो बता रहे हैं. आप भी देखिए और बताइए कि क्या ये जीव डायनासोर है?

देखें वीडियो:

This took me a few seconds.. pic.twitter.com/dPpTAUeIZ8

— Buitengebieden (@buitengebieden) May 4, 2022