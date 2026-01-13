कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोईं दीक्षा गुलाटी; इंस्टाग्राम लाइव में छलका दर्द, क्या वाकई प्यार में मिला है धोखा?

सोशल मीडिया की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई कई बार बेहद दर्दनाक होती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब मशहूर इंफ्लुएंसर दीक्षा गुलाटी इंस्टाग्राम पर लाइव आईं और भावुक होकर अपने रिश्ते की बातें दुनिया के सामने रख दीं. लाइव के दौरान उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और फेलो इंफ्लुएंसर उदित राजपूत पर धोखा देने और इमोशनल रूप से इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगाए. दीक्षा की हालत इतनी खराब थी कि वह रोती नजर आईं और उनकी बातें सुनकर फैंस भी हैरान रह गए. लाइव के छोटे-छोटे क्लिप्स देखते ही देखते वायरल हो गए और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया.

रिश्ते पर आरोप और टूटे भरोसे की कहानी

इंस्टाग्राम लाइव के दौरान दीक्षा गुलाटी ने दावा किया कि उदित राजपूत उनके साथ रिश्ते में रहते हुए किसी और महिला से जुड़े हुए थे. उन्होंने कहा कि वह इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर थीं और शादी तक की बात घरवालों से हो चुकी थी. दीक्षा के मुताबिक, उदित उनके माता-पिता से भी मिल चुके थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उदित ने उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाया और उनके फॉलोअर्स के जरिए अपनी सोशल मीडिया ग्रोथ की. दीक्षा ने कहा कि उन्होंने रिश्ता बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ दर्द और धोखे का सामना करना पड़ा.

लाइव में भावनात्मक टूटन और वायरल विवाद

लाइव के दौरान दीक्षा ने रिश्ते से मिले मानसिक तनाव का जिक्र करते हुए खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बात भी कही, जिसने दर्शकों को और ज्यादा चिंता में डाल दिया. वीडियो में बैकग्राउंड से कुछ आवाजें भी सुनाई दीं, जहां लोग उन्हें रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कह रहे थे. इस पूरे सीन ने दर्शकों को कन्फ्यूज कर दिया. लाइव खत्म होते ही क्लिप्स इंस्टाग्राम, रेडिट और एक्स पर तेजी से फैलने लगे. इसी बीच लोगों ने नोटिस किया कि दीक्षा और उदित ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, जिससे ब्रेकअप की अटकलें और तेज हो गईं.

नफरत पर ब्रेक, दीक्षा की अपील और सन्नाटा

विवाद बढ़ने के बाद दीक्षा गुलाटी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने फॉलोअर्स से उदित के खिलाफ नफरत भरे मैसेज भेजने से रोकने की अपील की. उन्होंने साफ किया कि लाइव के दौरान कही गई बातें गहरे भावनात्मक तनाव में कही गई थीं और उनका मकसद किसी के खिलाफ ऑनलाइन हमला करवाना नहीं था. दीक्षा ने लोगों से वीडियो न देखने, न शेयर करने और न ही ट्रोलिंग को बढ़ावा देने की गुजारिश की. फिलहाल उदित राजपूत की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि इंफ्लुएंसर की निजी जिंदगी का विवाद कैसे पलभर में वायरल कंट्रोवर्सी बन जाता है.