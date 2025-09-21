उत्तरी सागर में मिला 43,000,000 साल पुराना 'चांदी का गड्ढा', वैज्ञानिकों ने किया खुलासा, जानें पूरा रहस्य
Hindi Newsजरा हटके

उत्तरी सागर में मिला 43,000,000 साल पुराना 'चांदी का गड्ढा', वैज्ञानिकों ने किया खुलासा, जानें पूरा रहस्य

North Sea asteroi: उत्तरी सागर में 43 मिलियन साल पुराना सिल्वरपिट क्रेटर खोजा गया है, जिसे वैज्ञानिक अब उल्का या धूमकेतु के टकराव से बने होने का दावा कर रहे हैं. 160 मीटर चौड़ी यह संरचना 700 मीटर गहराई में स्थित है और इसके अध्ययन से पृथ्वी पर उल्का प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:12 AM IST
उत्तरी सागर में मिला 43,000,000 साल पुराना 'चांदी का गड्ढा', वैज्ञानिकों ने किया खुलासा, जानें पूरा रहस्य

Silverpit crater: यॉर्कशायर से लगभग 80 मील दूर उत्तरी सागर के समुद्र तल में एक असाधारण क्रेटर मिला है, जिसे लेकर वैज्ञानिक दशकों से बहस कर रहे थे. कुछ का मानना था कि यह उल्का पिंड के प्रभाव से बना, जबकि अन्य इसे समुद्री तल के नमक के ढेर की हलचल से होने वाला सामान्य संरचनात्मक बदलाव मानते थे. हाल ही में किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि सिल्वरपिट क्रेटर करीब 43 मिलियन साल पहले लगभग यॉर्क मिनिस्टर के आकार के उल्का या धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने से बना था.

अस्थायी तबाही और समुद्री तूफान

सिल्वरपिट क्रेटर 700 मीटर गहरे समुद्र तल में स्थित है और वैज्ञानिकों के अनुसार, इस 160 मीटर चौड़े उल्का के टकराने से करीब 100 मीटर ऊंची सुनामी उत्पन्न हुई थी. यह टकराव आसपास के प्राचीन स्तनधारियों के लिए खतरनाक साबित हुआ, हालांकि डायनासोरों के अंत जैसी तबाही नहीं हुई. विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्रेटर मैक्सिको के चिचुलुब क्रेटर की तुलना में छोटा है, लेकिन ब्रिटेन के पास स्थित एकमात्र ज्ञात प्रभाव क्रेटर होने के कारण यह बेहद जरुरी था.

वैज्ञानिक खोज और बहस

एडिनबर्ग की हेरियट-वॉट यूनिवर्सिटी के सेडीमेंटोलॉजिस्ट उइस्डियन निकोलसन ने इस क्रेटर का अध्ययन किया. नई सीस्मिक इमेजिंग ने वैज्ञानिकों को क्रेटर की संरचना को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप में देखने का मौका दिया. साल 2002 में पेट्रोलियम भूवैज्ञानिकों ने सिल्वरपिट क्रेटर खोजा था, जिसे दो-मील चौड़े अवसाद और 12-मील चौड़े गोलाकार फॉल्ट से घिरा पाया गया. शुरू में कुछ वैज्ञानिक इसे नमक की हलचल का परिणाम मान रहे थे, लेकिन नए सबूतों ने उल्का प्रभाव सिद्धांत को मजबूत किया.

भविष्य के लिए जरुरी सबक

निकोलसन ने बताया कि सिल्वरपिट क्रेटर का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे उल्का टकराव ने इतिहास में पृथ्वी को आकार दिया और भविष्य में यदि कोई उल्का टकराव हो तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है. पृथ्वी पर उल्का टकराव दुर्लभ हैं और उनके द्वारा बने क्रेटर भी कम पाए जाते हैंय समुद्र में छिपा सिल्वरपिट क्रेटर इसलिए विशेष रूप से संरक्षित है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है.

 

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;