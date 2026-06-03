समुद्र की 52 मीटर गहराई में हुआ कुछ ऐसा, देखकर दुनिया दंग रह गई और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Deepest Underwater Record: नीले समंदर की असीम गहराइयों में एक ऐसी दुनिया बसती है जहां सूरज की रोशनी भी धुंधली हो जाती है. इस अनजान और रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखना हर ट्रैवलर और एडवेंचर लवर का सबसे बड़ा सपना होता है. हाल ही में समंदर की इसी खौफनाक और खूबसूरत गहराई के बीच एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. पानी के भयंकर दबाव और बेहद चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच इंसानी जज्बे ने एक नया इतिहास रचते हुए टाइटन ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है. यह अनोखा रिकॉर्ड समंदर की सबसे गहरी परतों के बीच अब तक के सबसे अनोखे प्रॉडक्ट फोटोशूट के लिए बनाया गया है जिसे देखकर हर कोई दंग है.

थाईलैंड का वो खूबसूरत और खतरनाक आइलैंड

इस ऐतिहासिक एडवेंचर के लिए थाईलैंड के खूबसूरत राचा नोई आइलैंड को चुना गया था. यह आइलैंड अपनी बेमिसाल खूबसूरती और गहरे पानी के लिए डाइविंग के शौकीनों के बीच बेहद मशहूर है. इस साहसिक मिशन को पूरा करने के लिए पांच सर्टिफाइड टेक्निकल गोताखोरों की एक जांबाज टीम ने खुले समंदर की लहरों के बीच छलांग लगाई. इस टीम का मुकाबला पानी के थपेड़ों और नीचे बढ़ते दबाव से था. इस जांबाज टीम ने टाइटन की नई जीरो ऑवर 500 मीटर प्रोफेशनल डाइवर्स ऑटोमैटिक वॉच के साथ इस मिशन को पूरा किया. यह घड़ी सिर्फ एक टाइमपीस नहीं बल्कि मुश्किल हालातों से लड़ने वाला एक बेहद मजबूत इंस्ट्रूमेंट साबित हुई.

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सिर्फ सात मिनट में छू ली समंदर की गहराई

इस एडवेंचर की सबसे रोमांचक बात यह थी कि टीम ने पानी के भीतर जाने के बाद महज सात मिनट के भीतर 50 मीटर की गहराई को पार कर लिया था. इसके बाद वे अधिकतम 52.1 मीटर की उस गहराई तक पहुंचे जहां आम इंसानों का जाना बेहद खतरनाक माना जाता है. वहां टाइटन कंपनी लिमिटेड के वॉच डिविजन के सीईओ कुरुविला मार्कोस के मुताबिक, यह उपलब्धि भारतीय कारीगरी और बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन सबूत है जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है.

पानी के इतने नीचे गोताखोरों के पास काम करने के लिए सिर्फ 20 मिनट का बेहद छोटा सा समय था. इसी सीमित समय के भीतर उन्होंने अत्याधुनिक कैमरों की मदद से पानी के असली और वास्तविक हालातों के बीच इस फोटोशूट को बखूबी अंजाम दिया.

जोश और जज्बे का सबसे बड़ा इम्तिहान

इस पूरे एडवेंचर को जीरो ऑवर नाम दिया गया था जो असल में किसी भी बड़े एक्शन से ठीक पहले के उस पल को बयां करता है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती. समंदर के असली थपेड़ों के बीच इस फोटोशूट का सफल होना इस बात का प्रमाण है कि सही प्लानिंग और पक्के इरादों से किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है. इस खास स्पोर्ट्स कलेक्शन में कुल बारह खूबसूरत घड़ियां शामिल हैं जिनकी क्षमता 100 मीटर से लेकर 500 मीटर तक गहरे पानी को झेलने की है. भारतीय बाजार में इनकी कीमत 15,795 रुपये से लेकर 77,995 रुपये के बीच रखी गई है. ये प्रीमियम घड़ियां अब सभी बड़े रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रैवल और एडवेंचर के दीवानों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं.