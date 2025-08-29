बाजीराव-मस्तानी के शनिवारवाड़ा में आज भी भटकती हैं डरावनी आत्माएं! क्या हैं इसके पीछे की रहस्यमयी कहानियां

Shaniwar Wada Haunted Story: भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास बेहद समृद्ध माना जाता है. यहां कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जो अपने अनोखे स्थापत्य के लिए जाने जाते हैं. कुछ स्मारक प्राचीन शासकों के विश्राम स्थल हैं, जबकि कुछ महान सम्राटों की याद में बनाए गए. प्रत्येक स्मारक में उस समय के शासकों का योगदान झलकता है. इन्हीं में से एक है पुणे का शनिवार वाड़ा जो अपनी ऐतिहासिक खूबसूरती के साथ-साथ रहस्यमय घटनाओं के लिए भी जाना जाता है. शहर के मध्य में स्थित यह किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया था. 1881 में मराठा साम्राज्य के उदय के बाद, यह भारतीय राजनीति का अहम केंद्र बन गया.

इस किले की नींव पेशवा बाजीराव प्रथम रखी

पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को इस किले की नींव रखी और इसे "शनिवार वाड़ा" नाम दिया. 1758 तक यहां हजारों लोग रहते थे. पेशवा नानासाहेब के तीन पुत्र माधवराव, विश्वासराव और नारायणराव थे. इस वाड़े से जुड़े प्रमुख नाम हैं. पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान नानासाहेब की मृत्यु हो गई, जबकि विश्वासराव ने भी अपनी जान गंवा दी. दुख से टूटे माधवराव ने भी कुछ समय बाद दम तोड़ दिया. इसके बाद 16 वर्षीय युवा राजकुमार नारायणराव के गद्दी संभालने की उम्मीद जगी. लेकिन कम उम्र के कारण शासन की जिम्मेदारी उनके चाचा रघुनाथ राव ने अपने हाथ में ले ली. यह समय शनिवार वाड़ा के इतिहास का सबसे रहस्यमय और दुखद दौर माना जाता है.

इसके पीछे की रहस्यमयी कहानियां

1828 में शनिवार वाड़ा में भीषण आग लगी जो पूरे सात दिन तक जलती रही और किले को खंडहर में बदल दिया. इसके पीछे की कहानी और भी भयावह है. कहा जाता है कि रघुनाथ राव अपने भतीजे नारायणराव को पसंद नहीं करता था. एक दिन उसने स्थानीय शिकारी जनजाति गार्डिस की मदद से युवा पेशवा की हत्या करवा दी. राजकुमार को मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े कर पास की नदी में बहा दिया गया. यह घटना आज भी लोगों को सिहराती है. कहा जाता है कि आज भी शनिवार वाड़ा के खंडहरों में रात के समय चीख सुनाई देती है. “काका माला वचवा” (चाचा मुझे बचाओ). इतिहासकारों ने भी रघुनाथ राव और उनकी पत्नी को इस हत्या का जिम्मेदार माना है.

आज का शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी संरचना अब भी आकर्षक है. किले में पांच मुख्य दरवाजे हैं. दिल्ली दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा और मस्तानी दरवाजा. ये सभी शाम 6:30 बजे के बाद यहां प्रवेश पूरी तरह से मना है.

बाजीराव मस्तानी की शूटिंग यहीं हुई

दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग यहीं हुई थी. फिल्म की रिलीज के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई. वहीं, पुणे हवाई अड्डा यहां से लगभग 12 किमी दूर है. किले तक पहुंचने में करीब 15 मिनट लगते हैं। पर्यटक टैक्सी या ऑटो से आराम से यहां आ सकते हैं.