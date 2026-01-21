Zomato का काला सच या कड़वी हकीकत...? जब दीपिंदर गोयल ने बताया था कि हर महीने कितने गिग वर्कर्स छोड़ते हैं नौकरी

देश की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी Zomato एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इसके फाउंडर दीपिंदर गोयल हैं. हाल ही में उन्होंने शेयरहोल्डर्स को चिट्ठी लिखकर बड़ा ऐलान किया कि वह 1 फरवरी 2026 से ग्रुप CEO की जिम्मेदारी छोड़ देंगे. हालांकि वह कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं होंगे और आगे वाइस चेयरमैन के तौर पर इटरनल से जुड़े रहेंगे. उनकी जगह अलबिंदर ढिंडसा को नया ग्रुप CEO बनाया गया है. इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली और स्टॉक करीब 6 फीसदी चढ़कर 283.40 रुपये पर बंद हुआ.

इसी बीच दीपिंदर गोयल एक और वजह से सोशल मीडिया पर छा गए. राज शमानी के पॉडकास्ट Figuring Out में उन्होंने यह भी बताया कि नौकरी से निकाले जाने के अलावा लगभग 1.5 लाख से 2 लाख गिग वर्कर्स हर महीने खुद ही नौकरी छोड़ देते हैं. इसके अलावा, कंपनी हर महीने लगभग 1.5–2 लाख नए लोगों को काम पर रखती है. पिछली तिमाही तक फूड डिलीवरी ही एटर्नल का सबसे बड़ा बिजनेस था, लेकिन इसके बाद इसकी क्विक कॉमर्स यूनिट ब्लिंकिट ने इसे पीछे छोड़ दिया.

हालांकि, गुरुग्राम बेस्ड जोमैटो अभी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाने वाला इंजन है. जोमैटो और ब्लिंकिट के अलावा, एटर्नल ‘डिस्ट्रिक्ट’ लेबल के तहत गोइंग आउट बिजनेस और एक बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) ग्रोसरी सप्लाई वर्टिकल ‘हाइपरप्योर’ भी चलाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गिग वर्कर्स के लिए सुविधाएं

उन्होंने गिग वर्कर्स को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी बोले कि गिग वर्कर्स के लिए फुल-टाइम एम्प्लाई की तरह PF या गारंटीड सैलरी की डिमांड उस मॉडल के हिसाब से सही नहीं, जिसके लिए इसे बनाया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स के लिए कोई फिक्स्ड शिफ्ट नहीं होती है. उन्हें काम के लिए कोई फिक्स्ड लोकेशन असाइन नहीं किया जाता है. ये खुद तय करते हैं कि इन्हें कब लॉग-इन और लॉग-आउट करना है. या शहर में उन्हें किसी जगह डिलीवरी करना है. ये खुद अपना लोकेशन चुनते हैं. इन्हें अपनी पसंद के हिसाब से काम के लिए लोकेशन जोड़ने या उसे हटाने की आजादी है.

लोग क्यों छोड़ते हैं डिलीवरी की नौकरी?

दीपिंदर गोयल के मुताबिक, ज्यादातर लोग डिलीवरी पार्टनर की नौकरी को अस्थायी मानते हैं. जब पैसों की तुरंत जरूरत होती है, तब लोग इस काम को चुनते हैं और जरूरत पूरी होते ही छोड़ देते हैं. वहीं कई मामलों में फ्रॉड भी बड़ी वजह बनता है. जैसे - बिना डिलीवरी किए ऑर्डर को डिलीवर दिखा देना या कैश ऑन डिलीवरी में ग्राहकों से गलत व्यवहार. ऐसे मामलों में कंपनी को मजबूरी में पार्टनर्स को हटाना पड़ता है. यानी हर बार नौकरी छोड़ने की वजह सिर्फ कम सैलरी नहीं, बल्कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल भी है.

गिग वर्कर्स को सुविधाएं और सच्चाई

दीपिंदर गोयल का कहना है कि गिग वर्कर्स को फुल-टाइम कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देना इस मॉडल के खिलाफ है. क्योंकि इनकी कोई फिक्स्ड शिफ्ट नहीं होती, न ही कोई तय ऑफिस या लोकेशन. डिलीवरी पार्टनर्स खुद तय करते हैं कि कब लॉग-इन करना है और कब लॉग-आउट. वे अपनी पसंद की जगह चुन सकते हैं और जब चाहें काम छोड़ सकते हैं. यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी है. आज यह सिस्टम लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन स्थिरता और सुरक्षा के मामले में अभी भी कई सवाल खड़े करता है.