हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया ये हिरण, वीडियो देखकर भरोसा कर पाना मुश्किल

Viral Video: जंगली जानवरों (Wild Animal) को देखना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है जिसमें एक हिरण (Deer Jump) लगभग 7 फीट हवा में छलांग लगाता दिख रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स मंत्रमुग्ध हो गए हैं. वीडियो (Deer Video) में एक हिरण सड़क पार करने की कोशिश में एक छोर से दूसरे छोर तक लंबी और ऊंची छलांग लगाता है. धीमी गति में शूट किया गया वीडियो, कूद के दौरान हिरण द्वारा कवर की गई ऊंचाई और लंबाई को दिखलाता है. ऐसा लगता है जैसे जानवर हवा में उड़ रहा हो.

जैसे ही यह उस ऊंचाई पर कूदता है, यह विपरीत दिशा में सुरक्षित रूप से उतरता है और जंगल में भागने में सफल रहता है. इस बीच, एक व्यक्ति जो इस एक्शन को लाइव देखता है वह दंग रह जाता है. वीडियो को वाइल्डलेंस इको फाउंडेशन (WildLense Eco Foundation) ने ट्विटर हैंडल से एक कैप्शन के साथ साझा किया, जिसमें लिखा है, 'और लंबी कूद व ऊंची कूद का गोल्ड मेडल जाता है...' वीडियो को IFS अधिकारी प्रवीण कस्वां ने फॉरवर्ड किया था, जो अक्सर जानवरों के दिलचस्प वीडियो शेयर करते हैं.

And the gold medal for long & high jump goes to.......@ParveenKaswan

Forwarded as received pic.twitter.com/iY8u37KUxB

— WildLense Eco Foundation (@WildLense_India) January 15, 2022