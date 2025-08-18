देहाती मैडम ने Prescribed और Proscribed का मतलब सिखाया, डॉक्टर कब बोलते हैं ऐसा? अलग है मीनिंग
English With Dehati Madam: इंस्टाग्राम पर देहाती मैडम के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. उनके अकाउंट का नाम भी 'इंग्लिश विद देहाती मैडम' है लेकिन उनका असली नाम यशोदा है. वह हमेशा ऐसे ही रील्स शेयर करते हैं जो काफी मीनिंगफुल होते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:06 PM IST
Dehati Madam Video: इंस्टाग्राम पर देहाती मैडम के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. उनके अकाउंट का नाम भी 'इंग्लिश विद देहाती मैडम' है लेकिन उनका असली नाम यशोदा है. वह हमेशा ऐसे ही रील्स शेयर करते हैं जो काफी मीनिंगफुल होते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें देहाती मैडम की तबियत बिगड़ गई थी तो वो डॉक्टर के पास गई थीं. जब वो वापस लौटकर आईं तो उन्होंने अपने कैमरे के सामने दो अलग-अलग शब्दों के मतलब समझाए जो एक से साउंड करते हैं. ये दो शब्द थे Prescribed और Proscribed. देहाती मैडम ने दोनों के मतलब उदाहरण के समझाया.

देहाती मैडम ने क्या सिखलाया?

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि देहाती मैडम जैसे ही अपना कैमरा ऑन करती हैं तो सबसे पहले अपने हाथ में लिए दवा को दिखलाती हैं. उन्होंने अंग्रेजी में बात करना शुरू किया और बताया कि आखिर Prescribed और Proscribed के बीच क्या अंतर होता है. इतना ही नहीं, साथ में यह भी बताया कि आखिर इसका मतलब क्या होता है. दोनों के मतलब में जमीन और आसमान का अंदर होता है. डॉक्टर दवाइयां प्रिस्क्राइब्ड यानी मरीज को दवा लिखकर देते हैं. जबकि प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि मरीज को क्या परहेज करना है. इसका मतलब जानते ही लोग काफी प्रभावित हुए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा.

 

 

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने लिखा, "मैम क्या आप ऑनलाइन क्लास ले सकती हैं हमारी?" एक अन्य यूजर ने लिखा, "बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आप." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "मैम आप जल्द से ठीक हो जाइए." वीडियो पर हजारों व्यूज आएं. यशोदा के इंस्टाग्राम डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अपने पेज पर यह भी बताया है कि वो सिर्फ 12वीं पास हैं. शादीशुदा हैं, घर का कामकाज भी देखती हैं और खाली वक्त में यूट्यूब पर अंग्रेजी सिखाती हैं.

;