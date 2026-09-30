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बर्तन धोए, चादरें चमकाईं और सजाया रूम: होमस्टे में चेक-आउट कर निकला कपल, होस्ट बोला- 'जिंदगी में नहीं देखे ऐसे गेस्ट'

देहरादून के एक होमस्टे में 5 दिन रुकने के बाद एक कपल ने ऐसा चेकआउट किया कि होस्ट खुद हैरान रह गया. कमरे में न सामान बिखरा था, न कूड़ा पड़ा था और न ही जाते-जाते बिजली के स्विच खुले छोड़े गए थे. होस्ट के मुताबिक, 242 दिनों से होमस्टे चलाने के दौरान उसने पहली बार किसी गेस्ट को कमरे को लगभग उसी हालत में छोड़ते देखा, जैसी हालत में वह उन्हें मिला था.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 30, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 01:24 PM IST
बर्तन धोए, चादरें चमकाईं और सजाया रूम: होमस्टे में चेक-आउट कर निकला कपल, होस्ट बोला- 'जिंदगी में नहीं देखे ऐसे गेस्ट'
Image Credit: कपल के होमस्टे से चेक आउट पर मालिक ने शेयर किया अनुभव| Image credit: instagram/@veggiewanderhome

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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