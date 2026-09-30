बर्तन धोए, चादरें चमकाईं और सजाया रूम: होमस्टे में चेक-आउट कर निकला कपल, होस्ट बोला- 'जिंदगी में नहीं देखे ऐसे गेस्ट'

देहरादून घूमने आने वाले लोगों के लिए होमस्टे अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गए हैं. पहाड़ों के बीच कुछ दिन सुकून से बिताने के लिए लोग होटल के बजाय होमस्टे पसंद करते हैं. लेकिन मेहमान जाने के बाद कमरा किस हालत में छोड़कर जाते हैं, यह हर होस्ट का अपना अनुभव होता है.
ऐसे ही एक होमस्टे होस्ट ने सोशल मीडिया पर अपना एक अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि उसके माउंटेन रूम में एक कपल लगातार 5 दिनों तक रुका था. जब दोनों अपना सामान लेकर वहां से निकले तो होस्ट ने सोचा कि अब हमेशा की तरह कमरे की सफाई करनी होगी. लेकिन दरवाजा खोलने के बाद उसे जो दिखा, उसने पूरा हिसाब ही बदल दिया.
होस्ट ने बताया कि कपल के चेकआउट करने के बाद कमरे की सभी लाइट्स बंद थीं. AC भी बंद था और बाकी स्विच भी ऑफ थे. उसने जैसे ही कमरे की लाइट चालू की, उसकी नजर चारों तरफ गई और वह कुछ देर के लिए हैरान रह गया. कमरे में ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां दो लोग लगातार पांच दिनों से रह रहे थे. सामान अपनी जगह पर था. टेबल साफ थी और कारपेट पर भी गंदगी नहीं थी. होस्ट के मुताबिक, उसने 242 दिनों में कई तरह के गेस्ट देखे हैं, लेकिन ऐसा चेकआउट पहले कभी नहीं देखा था.
होस्ट ने अपने वीडियो में इसी बात को मजेदार अंदाज में बताया. उसका कहना था कि कपल का चेकआउट किसी चेकआउट जैसा लग ही नहीं रहा था. बल्कि कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया गेस्ट अभी-अभी चेक-इन करने वाला हो. कमरे की हर चीज करीने से रखी हुई थी. टेबल साफ-सुथरी थी, कारपेट पर कोई खास गंदगी नहीं थी और सबसे अच्छी बात यह थी कि कपल ने जाते समय कमरे को अस्त-व्यस्त नहीं छोड़ा था. होस्ट के लिए यह छोटी बात नहीं थी. आखिर किसी होमस्टे में मेहमान पांच दिन रहें और उसके बाद भी कमरे की हालत इतनी अच्छी मिले, तो सफाई में लगने वाली मेहनत काफी कम हो जाती है.
होस्ट ने जब कमरे को थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसे एक और चीज अच्छी लगी. कपल ने अपना कूड़ा कमरे में इधर-उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन में डाल दिया था. AC बंद था, सारे स्विच ऑफ थे और कमरे में किसी तरह की बेवजह बिजली नहीं चल रही थी. यानी जाने से पहले कपल ने सिर्फ अपना सामान पैक नहीं किया, बल्कि यह भी देखा कि कमरे को उनके बाद किसी तरह की परेशानी न हो. यही बात होस्ट को सबसे ज्यादा पसंद आई. उसके लिए यह सिर्फ साफ कमरा नहीं था, बल्कि गेस्ट की सोच और जिम्मेदारी दिखाने वाला छोटा सा इशारा था.
कमरे के बाद होस्ट किचन की तरफ गया. वहां भी उसे ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली. कपल ने इस्तेमाल की गई चीजों को यूं ही छोड़ने के बजाय उन्हें ठीक से रखा था. होस्ट ने वीडियो में इस पूरे अनुभव को बताते हुए कहा कि जब ऐसे मेहमान आते हैं तो लगता है कि होमस्टे के लिए की जा रही मेहनत सही दिशा में जा रही है. उसकी खुशी वीडियो में साफ नजर आती है. उसने लगभग उत्साहित अंदाज में कहा कि ऐसे गेस्ट आने पर सच में मजा आ जाता है और दिल खुश हो जाता है.
इस पूरे अनुभव के बाद होस्ट ने लोगों से भी एक छोटी सी अपील की. उसने कहा कि अगर आप किसी होटल या होमस्टे में ठहरते हैं तो कोशिश करें कि जाते समय जगह को वैसा ही छोड़ें, जैसी आपको मिली थी. उसका कहना था कि गेस्ट और होस्ट के बीच सिर्फ पैसे का रिश्ता नहीं होता. गेस्ट अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाए तो होस्ट की मेहनत भी कम होती है और दोनों के बीच एक अच्छा अनुभव बनता है.
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने कपल की तारीफ शुरू कर दी. एक यूजर ने इसे सीधे-सीधे सिविक सेंस से जोड़ दिया. लोगों का कहना था कि किसी दूसरी जगह पर जाकर उसे अपना घर समझकर इस्तेमाल करना ही असली तहजीब है. हालांकि, कुछ लोगों ने मजाक भी किया. एक यूजर ने लिखा कि शायद कपल को डर रहा होगा कि अगर कमरा साफ करके नहीं गए तो होस्ट उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देगा. वहीं एक यूजर ने मजेदार अंदाज में कहा कि ऐसे गेस्ट को तो पूरा रिफंड कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने होस्ट का दिल खुश कर दिया.
होस्ट के लिए यह घटना इसलिए भी खास रही क्योंकि वह देहरादून में 242 दिनों से अपना होमस्टे चला रहा है. इतने दिनों में उसने अलग-अलग तरह के गेस्ट देखे, उनके साथ रहा और उनके चेकआउट के बाद कमरों की हालत भी देखी. लेकिन इस कपल का चेकआउट उसके लिए यादगार बन गया. पांच दिन तक रहने के बाद भी कमरे को साफ-सुथरा और व्यवस्थित छोड़ना शायद छोटी बात लगे, लेकिन होमस्टे चलाने वाले के लिए इसका मतलब काफी बड़ा है.