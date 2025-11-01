Advertisement
मैनेजर ने किया अपमान, एम्प्लॉई ने दिया ऐसा करारा जवाब; फिर जो हुआ उसे देखकर लोग बोले- आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं

शख्स ने मैनेजर के डिसरिस्पेक्ट पर नौकरी छोड़ दी. उसने चैट का स्क्रीनशॉट X पर शेयर किया, जो वायरल हो गया. लोगों ने उसके सेल्फ-रिस्पेक्ट को सराहा और कहा, पैसे से बढ़कर है आत्म-सम्मान.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:27 AM IST
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शख्स का चैट खूब वायरल हो रहा है. शख्स ने ऐसा फैसला लिया, जिसने पूरे इंटरनेट को सोचने पर मजबूर कर दिया. उसने अपने मैनेजर के डिसरिस्पेक्ट करने पर नौकरी छोड़ दी. बात बस एक चैट की थी, लेकिन असर बड़ा हुआ. X (पहले ट्विटर) पर शेयर की गई इस चैट में शख्स ने दिखाया कि कैसे उसने पैसों और पद से ऊपर अपने आत्म-सम्मान को रखा. कुछ ही घंटों में पोस्ट वायरल हो गई और लाखों लोगों ने उसके हौसले की तारीफ की. ये कहानी हर उस व्यक्ति को छू गई जो कभी न कभी ऑफिस की बदसलूकी झेल चुका है.

 बॉस के बर्ताव से टूटा सब्र

शख्स ने बताया कि उसके मैनेजर ने उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव किया था. उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि आत्म-सम्मान किसी भी नौकरी से बड़ा होता है. यही वजह थी कि उसने तुरंत इस्तीफा देने का फैसला किया. उसने अपने मन की बात खुलकर कही और कहा कि वह अब ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता जहां सम्मान न मिले. यह कदम कई लोगों को झकझोर गया, क्योंकि उसने दिखाया कि आत्म-सम्मान को प्राथमिकता देना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है.

 वायरल हुई चैट ने सब कुछ कह दिया

सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में शख्स ने अपने मैनेजर के साथ हुई व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. चैट छोटी थी, लेकिन हर शब्द गहरी कहानी कह रहा था. मैनेजर ने पिछली रात हुई किसी बात के लिए माफी मांगी थी और कहा था, “बुरा मत मानना या पर्सनल मत लेना.” ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा कहा था जिससे कर्मचारी को ठेस पहुंची. वहीं, कर्मचारी ने चुपचाप सब कुछ सहने के बजाय सम्मानजनक रास्ता चुना, रिजाइन.

 “मैं थक चुका हूं सर...”

मैनेजर ने पूछा, “शाम हो गई भाई, कहां हो?” इस पर एम्प्लॉई ने जवाब दिया—“मैं थक चुका हूं सर, आपको रेजिग्नेशन मेल भेज रहा हूं. अब यहां काम नहीं करूंगा.” यह एक लाइन हर उस इंसान से जुड़ गई जिसने कभी ऑफिस में अपमान झेला हो. बॉस ने बात करने की कोशिश की, लेकिन एम्प्लॉई ने साफ मना कर दिया. पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई.

 

 इंटरनेट ने दिया सपोर्ट

इस पोस्ट को X पर @ashutosh_0_7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया था. कुछ ही घंटों में इसे 2 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. लोगों ने कमेंट्स में जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आत्म-सम्मान सबसे बड़ा है.” दूसरे ने लिखा, “मजबूत रहो भाई, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं.” तीसरे ने लिखा, “जो खुद का सम्मान नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा.”

 

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

