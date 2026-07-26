/बारिश में बीच रास्ते छोड़ा, फिर दीं गालियां! देहरादून में रैपिडो ड्राइवर पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप

यह वीडियो देहरादून की कंटेंट क्रिएटर जानवी चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो में वह दावा करती दिख रही हैं कि Rapido ड्राइवर ने रास्ते को लेकर बहस के बाद उनकी राइड पूरी करने से इनकार कर दिया. जानवी ने वीडियो में बताया कि ड्राइवर किसी दूसरे रास्ते से जाने की बात कर रहा था, लेकिन वह रास्ता Rapido ऐप पर दिखाई ही नहीं दे रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई. महिला का आरोप है कि बहस के दौरान ड्राइवर ने उसके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया और फिर उसे और उसके दोस्त को रास्ते में ही छोड़कर चला गया. उन्होंने कहा कि उस समय काफी तेज बारिश हो रही थी और रात का वक्त था. ऐसे में सड़क पर अकेले खड़े रहना उनके लिए डर और परेशानी भरा अनुभव था.