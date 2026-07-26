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बारिश में बीच रास्ते छोड़ा, फिर दीं गालियां! देहरादून में रैपिडो ड्राइवर पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप

देहरादून की एक महिला ने दावा किया कि रात के समय तेज बारिश के बीच Rapido ड्राइवर ने रास्ते को लेकर हुए विवाद के बाद उसे और उसके दोस्त को बीच सड़क पर छोड़ दिया. महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद मामला वायरल हो गया. Rapido ने भी इस मामले की जांच करने की बात कही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 26, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:16 PM IST
बारिश में बीच रास्ते छोड़ा, फिर दीं गालियां! देहरादून में रैपिडो ड्राइवर पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप
Image Credit: Image credit: instagram/@jnvchoudhary

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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