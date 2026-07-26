/बारिश में बीच रास्ते छोड़ा, फिर दीं गालियां! देहरादून में रैपिडो ड्राइवर पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप

उत्तराखंड के देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर ऑनलाइन कैब और बाइक टैक्सी सर्विस में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला ने आरोप लगाया है कि Rapido के एक ड्राइवर ने रास्ते को लेकर हुए विवाद के बाद उसे और उसके दोस्त को अधूरी यात्रा के बीच ही सड़क पर उतार दिया.
महिला का कहना है कि यह घटना रात करीब 8:30 बजे की है, जब तेज बारिश हो रही थी. ऐसे मौसम में बीच रास्ते पर छोड़े जाने के बाद उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उसने अपनी आपबीती बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बारिश के बीच सड़क किनारे खड़ी नजर आ रही है.
यह वीडियो देहरादून की कंटेंट क्रिएटर जानवी चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो में वह दावा करती दिख रही हैं कि Rapido ड्राइवर ने रास्ते को लेकर बहस के बाद उनकी राइड पूरी करने से इनकार कर दिया. जानवी ने वीडियो में बताया कि ड्राइवर किसी दूसरे रास्ते से जाने की बात कर रहा था, लेकिन वह रास्ता Rapido ऐप पर दिखाई ही नहीं दे रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई. महिला का आरोप है कि बहस के दौरान ड्राइवर ने उसके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया और फिर उसे और उसके दोस्त को रास्ते में ही छोड़कर चला गया. उन्होंने कहा कि उस समय काफी तेज बारिश हो रही थी और रात का वक्त था. ऐसे में सड़क पर अकेले खड़े रहना उनके लिए डर और परेशानी भरा अनुभव था.
जानवी के अनुसार, ड्राइवर के चले जाने के बाद उन्हें दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी. इस वजह से उनकी यात्रा काफी लंबी हो गई और वह करीब रात 10 बजे अपने घर पहुंच सकीं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इसे अपनी जिंदगी के सबसे खराब ट्रैवल एक्सपीरियंस में से एक बताया. उन्होंने लिखा कि खराब मौसम में किसी यात्री को इस तरह बीच रास्ते छोड़ देना बेहद परेशान करने वाली बात है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने महिला के अनुभव पर चिंता जताई. यूजर्स का कहना था कि रात के समय और बारिश जैसे हालात में किसी महिला को अकेला छोड़ना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला हो सकता है.
वीडियो वायरल होने के बाद Rapido ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने महिला की पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि यह घटना स्वीकार नहीं की जा सकती और ग्राहकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है. कंपनी ने महिला से संपर्क कर मामले की पूरी जानकारी लेने और जांच करने की बात कही. Rapido ने कहा कि अगर जांच में ड्राइवर की गलती सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और राइड-हेलिंग सर्विस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कई यूजर्स ने कहा कि ऑनलाइन कैब और बाइक टैक्सी कंपनियों को अपने ड्राइवरों की ट्रेनिंग और व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और कहा कि रात में यात्रा करते समय यात्रियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए.
वहीं, कई यूजर्स ने कंपनियों से अपील की कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे यात्रियों का भरोसा बना रहे. कुछ लोगों का यह भी कहना था कि रास्ते को लेकर विवाद होना अलग बात है, लेकिन किसी यात्री को खराब मौसम और सुनसान जगह पर छोड़ देना सही नहीं है. खासतौर पर जब मामला महिला यात्री से जुड़ा हो, तो सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
फिलहाल इस मामले में महिला के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. Rapido ने जांच शुरू करने की बात कही है. अब जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर विवाद किस वजह से हुआ और ड्राइवर ने महिला को बीच रास्ते में क्यों छोड़ा. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि तेज बारिश, रात और सुनसान रास्तों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को कितनी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए. ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ऐसे मामलों में भरोसा बनाए रखना कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
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