Lionel Messi के कुल गोल से ज्यादा दिल्ली की AQI... Memes की धुंध में फंसे G.O.A.T.! देखें वायरल पोस्ट

Hindi Newsजरा हटकेLionel Messi के कुल गोल से ज्यादा दिल्ली की AQI... Memes की धुंध में फंसे G.O.A.T.! देखें वायरल पोस्ट

Delhi AQI Meme Viral: अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के दिल्ली दौरे पर सोशल मीडिया यूजर्स ने AQI को लेकर मजेदार मीम्स बनाए, जहां प्रदूषण की तुलना मेसी के गोल रिकॉर्ड से की जाने लगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:16 PM IST
Lionel Messi Delhi Memes: फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी जैसे ही अपनी इंडिया G.O.A.T टूर का आखिरी पड़ाव दिल्ली में पूरा करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फैंस जहां एक तरफ मेसी को देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर मजेदार तंज भी कस रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मेसी के करियर में 896 गोल हैं और दिल्ली का AQI इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा. यह लाइन देखते ही देखते वायरल हो गई. इसके बाद कई लोगों ने AQI को दिल्ली का असली सुपरस्टार बताते हुए मेसी से तुलना शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

विराट कोहली और मेसी को लेकर क्या मजाक बना?

एक मीम में लिखा गया कि फैंस दिल्ली में विराट कोहली और लियोनेल मेसी को साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा में फोटो कुछ ऐसी दिखेगी. इसके साथ धुएं से ढकी एक तस्वीर शेयर की गई, जिसने लोगों को हंसा दिया. एक यूजर ने कमेंट किया, मेसी आपका दिल्ली में स्वागत है, सुना है आपकी लेफ्ट लेग 900 मिलियन डॉलर में इंश्योर्ड है, फेफड़ों का क्या. इस कमेंट ने दिल्ली की हवा पर करारा तंज कसते हुए हजारों लाइक्स बटोर लिए. कई यूजर्स ने लिखा कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है और ऐसे में मेसी का आना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया. कुछ लोगों ने इसे शर्मनाक बताया तो कुछ ने इसे ह्यूमर के जरिए उठाया.

 

 

 

क्या ये मीम्स सिर्फ मजाक हैं या चिंता भी?

इन मीम्स के पीछे सिर्फ हंसी नहीं बल्कि एक गंभीर चिंता भी छुपी है. दिल्ली का AQI हर साल सर्दियों में खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. लोग मजाक के बहाने यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार यहां आए तो हवा की हालत कैसी है. कई पोस्ट में लिखा गया कि दिल्ली लियोनेल मेसी का इंतजार कर रही है. कुछ ने इसे गर्व का पल बताया तो कुछ ने AQI का जिक्र किए बिना दिल्ली आने की सलाह दे डाली. कुल मिलाकर मेसी का स्वागत दिल्ली वालों ने अपने खास देसी अंदाज में किया.

 

 

 

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

मेसी का दौरा क्या संदेश छोड़ गया?

लियोनेल मेसी का दिल्ली आना जहां खेल प्रेमियों के लिए यादगार पल है, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स ने एक बार फिर दिल्ली की हवा को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया. हंसी मजाक के बीच AQI पर उठे सवाल इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा बन गए.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

Lionel Messidelhi AQIAQI

