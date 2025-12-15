Lionel Messi के कुल गोल से ज्यादा दिल्ली की AQI... Memes की धुंध में फंसे G.O.A.T.! देखें वायरल पोस्ट

Lionel Messi Delhi Memes: फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी जैसे ही अपनी इंडिया G.O.A.T टूर का आखिरी पड़ाव दिल्ली में पूरा करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फैंस जहां एक तरफ मेसी को देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर मजेदार तंज भी कस रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मेसी के करियर में 896 गोल हैं और दिल्ली का AQI इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा. यह लाइन देखते ही देखते वायरल हो गई. इसके बाद कई लोगों ने AQI को दिल्ली का असली सुपरस्टार बताते हुए मेसी से तुलना शुरू कर दी.

विराट कोहली और मेसी को लेकर क्या मजाक बना?

एक मीम में लिखा गया कि फैंस दिल्ली में विराट कोहली और लियोनेल मेसी को साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा में फोटो कुछ ऐसी दिखेगी. इसके साथ धुएं से ढकी एक तस्वीर शेयर की गई, जिसने लोगों को हंसा दिया. एक यूजर ने कमेंट किया, मेसी आपका दिल्ली में स्वागत है, सुना है आपकी लेफ्ट लेग 900 मिलियन डॉलर में इंश्योर्ड है, फेफड़ों का क्या. इस कमेंट ने दिल्ली की हवा पर करारा तंज कसते हुए हजारों लाइक्स बटोर लिए. कई यूजर्स ने लिखा कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है और ऐसे में मेसी का आना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया. कुछ लोगों ने इसे शर्मनाक बताया तो कुछ ने इसे ह्यूमर के जरिए उठाया.

Delhi is waiting for Lionel Messi pic.twitter.com/QPPQqozZK0 — ONEMUFC (@_onemufc) December 14, 2025

Messi aapka delhi main swagat hai

I heard your left leg is insured for $900 million, lungs ka kya? pic.twitter.com/c2AZDMNsO9 — Teri nani ka boytoy (@bklghaziabadi) December 15, 2025

क्या ये मीम्स सिर्फ मजाक हैं या चिंता भी?

इन मीम्स के पीछे सिर्फ हंसी नहीं बल्कि एक गंभीर चिंता भी छुपी है. दिल्ली का AQI हर साल सर्दियों में खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. लोग मजाक के बहाने यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार यहां आए तो हवा की हालत कैसी है. कई पोस्ट में लिखा गया कि दिल्ली लियोनेल मेसी का इंतजार कर रही है. कुछ ने इसे गर्व का पल बताया तो कुछ ने AQI का जिक्र किए बिना दिल्ली आने की सलाह दे डाली. कुल मिलाकर मेसी का स्वागत दिल्ली वालों ने अपने खास देसी अंदाज में किया.

Here is a photo of Messi and Virat Kohli in Delhi .. two GOATs. pic.twitter.com/mft5ZyShWW — irkROv (@irkrov) December 14, 2025

Fans are waiting to see Virat Kohli and Leo Messi together in Delhi. Meanwhile, this is how the photo would probably look in Delhi air. pic.twitter.com/xvln8edSu8 — Selfless (@SelflessCricket) December 14, 2025

मेसी का दौरा क्या संदेश छोड़ गया?

लियोनेल मेसी का दिल्ली आना जहां खेल प्रेमियों के लिए यादगार पल है, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स ने एक बार फिर दिल्ली की हवा को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया. हंसी मजाक के बीच AQI पर उठे सवाल इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा बन गए.