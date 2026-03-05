Advertisement
बिजनेस माइंड हो तो ऐसा! बेकार पड़ी मिट्टी से खड़ा कर दिया मुनाफे का धंधा, इस दिल्ली वाले ने सबको हैरान कर दिया

दिल्ली के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह मिट्टी से ऑर्गेनिक होली कलर बनाकर बेचता नजर आया. दावा है कि उसने एक ही दिन में 2200 रुपये कमा लिए, जिस पर इंटरनेट यूजर्स अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:52 PM IST
Multani Mitti Business: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली का एक शख्स बेहद अनोखे तरीके से पैसे कमाते हुए नजर आता है. वीडियो में दिखाया गया कि वह किसी सुनसान इलाके से मिट्टी इकट्ठा करता है. शुरुआत में यह सामान्य मिट्टी लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह असल में मुल्तानी मिट्टी है. वीडियो के अनुसार, शख्स इस मिट्टी को अपने साथ लाए सूटकेस में भरकर ले जाता है और फिर उसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करता है.

मिट्टी को रंग में कैसे बदला गया?

वीडियो में आगे दिखाया गया कि शख्स उस मिट्टी को अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर बना देता है. इसके बाद वह उसमें हल्दी और फूड कलर मिलाता है. इस तरह वह मुल्तानी मिट्टी को ऑर्गेनिक होली रंग में बदल देता है. दावा किया गया कि यह रंग त्वचा के लिए सुरक्षित है और केमिकल वाले रंगों से बेहतर माना जाता है. इसी आइडिया के जरिए उसने साधारण मिट्टी को एक नए प्रोडक्ट में बदल दिया.

यह भी पढ़ें: पोते ने डाला रंग तो गुस्साई दादी ने उड़ेल दिया 'खौलता पानी', 45% झुलसा मासूम! CCTV देख दहल उठे लोग

रंग बेचने के लिए उसने क्या तरीका अपनाया?

वीडियो के अनुसार, उस व्यक्ति ने इन रंगों को अच्छी पैकेजिंग में भरकर बेचने का प्लान बनाया. वह दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में लोगों को यह ऑर्गेनिक होली कलर बेचते हुए दिखाई देता है. पैकेजिंग और आइडिया देखकर कई लोग इसे खरीदते भी नजर आते हैं. दावा किया गया कि दिन खत्म होने तक वह करीब 2200 रुपये कमा लेता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhaiya JI (@deluxebhaiyaji)

 

सोशल मीडिया पर इतना वायरल क्यों हुआ?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Gravid News’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. पोस्ट शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देख लिया. बताया गया कि पोस्ट को 36 हजार से ज्यादा व्यूज मिले. हालांकि, जी न्यूज इस वीडियो की प्रमाणिकता, सत्यता और दावों की पुष्टि नहीं करता है. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों को यह आइडिया बेहद स्मार्ट लगा. एक यूजर ने लिखा कि यह आदमी कुछ भी बेच सकता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि इस तरह के रंगों का स्किन टेस्ट होना जरूरी है. कई लोगों ने इसे एक अच्छा बिजनेस आइडिया बताया.

यह भी पढ़ें: 93 की उम्र में 25 जैसी जवानी! विदेशी 'नानी' ने खोला लंबी उम्र का वो राज, जिसे दुनिया ढूंढ रही है

कुछ यूजर्स ने वीडियो में बताए गए मुनाफे पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि मिट्टी लाने, उसे पीसने, पैकेजिंग करने, बोतल खरीदने और आने-जाने के खर्च को जोड़ें तो असली कमाई कितनी हुई होगी. इसके बावजूद कई लोगों ने उस शख्स की मार्केटिंग स्किल की तारीफ की और कहा कि अगर वह बिजनेस आइडिया सिखाने की क्लास शुरू करे तो बहुत लोग उससे सीखना चाहेंगे.

