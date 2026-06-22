Delhi Cab Driver: जब कोई लड़की रात में दिल्ली से गुड़गांव जैसे रूट पर कैब से जा रही हो, तो परिवार वालों की चिंता दोगुनी हो जाती है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो यह साबित करता है कि दुनिया में आज भी अच्छे और मददगार लोगों की कमी नहीं है. दिल्ली के एक कैब ड्राइवर ने अपने पैसेंजर को सुरक्षा का जो भरोसा दिया, उसने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है.
यह पूरी घटना तब सामने आई जब लक्ष्य मेहता नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की देर रात दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए कैब में बैठ रही है. गाड़ी के बाहर उसका भाई खड़ा है, जो अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर थोड़ा परेशान दिख रहा है. वह अपनी बहन को बार-बार याद दिला रहा है कि रास्ते भर टच में रहना और अपडेट देते रहना. एक आम भारतीय परिवार की तरह इस भाई के चेहरे पर भी अपनी बहन को लेकर फिक्र साफ देखी जा सकती थी.
ड्राइवर ने जब सुनी भाई की बात
गाड़ी के बाहर खड़े भाई और अपनी पैसेंजर के बीच हो रही इस बातचीत को कैब ड्राइवर बड़े ध्यान से सुन रहा था. भाई की फिक्र देखकर ड्राइवर से रहा नहीं गया और उसने तुरंत बीच में टोकते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे दोनों भाई-बहन की सारी टेंशन पल भर में दूर हो गई. ड्राइवर ने भाई से बड़े ही प्यार से कहा, "मेरी गाड़ी के बाहर मेरा नंबर और एड्रेस लिखा हुआ है, आप उसकी फोटो ले लो. कोई दिक्कत नहीं है. यह भी मेरी बहन जैसी ही है."
A girl booked a cab at night from Delhi to Gurgaon.
Her brother walked her to the cab and was asking her to keep updating him on the phone.
CAB DRIVER: Take a picture of my number and address; it’s written outside the car. She is my sister too.
GIRL: Family worries. Thank you,… pic.twitter.com/aRjUJUo9cF
— Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) June 21, 2026
'सोचो अपने भाई की गाड़ी में जा रहे हो'
ड्राइवर की यह बात सुनकर लड़की ने तुरंत उसे थैंक्यू कहा और बोली, "फैमिली है तो चिंता तो होती ही है, थैंक्यू भैया." इसके बाद ड्राइवर ने जो कहा, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया. ड्राइवर बोला, "बिल्कुल टेंशन मत लो. यह आपके भाई की ही गाड़ी है. आराम से बैठो. तुम्हारा भाई यूट्यूबर है, मैं इसे अपनी छोटी बहन की तरह संभालकर लेकर जाऊंगा, कोई टेंशन मत लो. बिना किसी डर के बैठो और सोचो कि अपने भाई की गाड़ी में ही जा रही हो."
इंटरनेट पर लोग कर रहे हैं सलाम
कैब ड्राइवर की इस बात ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लोग इस छोटे से वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और ड्राइवर की खूब तारीफ कर रहे हैं. जहां एक तरफ खबरों में आए दिन सुरक्षा को लेकर डराने वाली बातें सामने आती हैं, वहीं इस तरह की घटनाएं समाज में एक सकारात्मक उम्मीद जगाती हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस ड्राइवर को असली हीरो बता रहे हैं.