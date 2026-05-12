सैलरी वालों से ज्यादा कमा रहे ये छोले-कुलचे वाले.. नहीं यकीन तो महीने की कमाई देख लो, रेहड़ी लगाने लगेंगे आप!

Delhi Chole Kulche Vendor Earnings 2026: अक्सर लोग मानते हैं कि अच्छी कमाई सिर्फ बड़ी नौकरी या बड़े बिजनेस से ही हो सकती है. लेकिन दिल्ली के एक छोले-कुल्चे बेचने वाले ने इस सोच को बदल दिया है. सड़क किनारे ठेला लगाने वाले इस युवक की रोज की कमाई इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. एक वीडियो में जब उससे उसकी आमदनी के बारे में पूछा गया, तो उसका जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि इतनी कमाई तो कई पढ़े-लिखे नौकरीपेशा लोग भी नहीं कर पाते.

सड़क किनारे लगता है छोटा सा ठेला

दिल्ली की व्यस्त सड़क पर यह युवक रोज छोले-कुल्चे का ठेला लगाता है. सुबह से ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है. ऑफिस जाने वाले लोग, छात्र और आसपास काम करने वाले कई लोग उसके यहां खाने पहुंचते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके ठेले पर लगातार ग्राहक आते रहते हैं. लोगों का कहना है कि स्वाद अच्छा होने की वजह से उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है.

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कमाई का आंकड़ा सुनकर लोग रह गए दंग

जब वीडियो बनाने वाले ने उससे पूछा कि वह रोज कितना कमा लेता है, तो उसने बताया कि खर्च निकालने के बाद भी अच्छी बचत हो जाती है. उसने दावा किया कि वह हर रोज करीब 12,800 रुपये की कुल बिक्री करता है. इसमें से खर्च निकालने के बाद शुद्ध मुनाफा 8,300 रुपये प्रतिदिन रहता है. महीने के हिसाब से देखें तो यह रकम लाखों तक पहुंच जाती है. वहीं साल में यह दुकानदार लगभग 29,88,000 रुपये की कमाई कर लेता है. यह सुनते ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई. कई यूजर्स ने कहा कि आज के समय में छोटे कारोबार भी सही तरीके से चलाए जाएं, तो बड़ी नौकरी से ज्यादा कमाई दे सकते हैं.

डिग्री नहीं, हुनर जरूरी है

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस कहानी को मेहनत और हुनर से जोड़कर देखा. एक यूजर ने लिखा कि हर काम छोटा नहीं होता. मेहनत करने वाला हर इंसान आगे बढ़ सकता है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि कई लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, जबकि छोटे बिजनेस में भी बड़ा पैसा है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि स्ट्रीट फूड का कारोबार आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है और अगर स्वाद अच्छा हो, तो ग्राहक खुद खिंचे चले आते हैं.

नौकरी बनाम छोटा बिजनेस

इस वीडियो के बाद इंटरनेट पर नौकरी और छोटे बिजनेस को लेकर भी बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स का कहना था कि नौकरी में तय सैलरी मिलती है, जबकि छोटे बिजनेस में कमाई की कोई सीमा नहीं होती. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सड़क किनारे बिजनेस करना आसान नहीं है. सुबह से देर रात तक मेहनत करनी पड़ती है. मौसम खराब हो या तबीयत, काम बंद करने का मतलब सीधे कमाई रुकना होता है.

दिल्ली का स्ट्रीट फूड हमेशा रहता है चर्चा में

दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड के लिए देशभर में मशहूर है. यहां छोले-कुल्चे, चाट, मोमोज और पराठों जैसी चीजें लोगों को खूब पसंद आती हैं. कई छोटे दुकानदार सालों से इसी काम से अपने परिवार चला रहे हैं. कुछ लोग तो धीरे-धीरे छोटे ठेले से बड़ी दुकान तक पहुंच चुके हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है.

सोशल मीडिया ने बदली किस्मत

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई छोटे दुकानदारों की पहचान तेजी से बढ़ जाती है. कई फूड व्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर अलग-अलग जगहों के खाने और दुकानदारों के वीडियो बनाते हैं. ऐसे वीडियो वायरल होने के बाद ग्राहकों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. कुछ लोगों का मानना है कि इस छोले-कुल्चे वाले की दुकान पर भी अब पहले से ज्यादा भीड़ पहुंच सकती है. वीडियो पर लोगों ने मजेदार कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा, "अब इंजीनियरिंग छोड़कर छोले-कुल्चे का ठेला लगाना पड़ेगा." दूसरे ने मजाक में कहा, "इतनी कमाई सुनकर HR भी परेशान हो जाएगा." हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई कमाई पूरी तरह सही है या नहीं, यह कहना मुश्किल है.

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