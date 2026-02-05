Advertisement
UNO खेलना हुआ बैन! दिल्ली के इस कॉलेज के अजीबोगरीब नियम पर क्यों भड़के स्टूडेंट्स? 25,000 का भी जुर्माना

UNO Card Game: दिल्ली के एक कॉलेज कैंपस में UNO कार्ड गेम खेलना अब भारी पड़ सकता है, जहां नोटिस जारी कर छात्रों को 25 हजार रुपये तक जुर्माने की चेतावनी दी गई है, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:48 AM IST
Delhi College Bans UNO: क्या आप जानते हैं कि दोस्तों के बीच सबसे ज्यादा 'लड़ाई' और 'मस्ती' कराने वाला गेम कौन सा है? जी हां, वह है UNO! साल 1971 में एक अमेरिकी व्यक्ति मर्ले रॉबिंस द्वारा बनाया गया यह कार्ड गेम आज पूरी दुनिया की पसंद बन चुका है. चाहे घर की पार्टी हो या दोस्तों के साथ कोई ट्रिप, बिना UNO के हर महफिल अधूरी लगती है. लेकिन दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में UNO कार्ड गेम को लेकर अजीबोगरीब नियम सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉलेज प्रशासन ने कैंपस, कैंटीन और ग्राउंड में UNO या किसी भी तरह के कार्ड खेलने पर पाबंदी लगा दी है. नोटिस में साफ लिखा है कि नियम तोड़ने पर छात्र के माता-पिता को बुलाया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो 25 हजार रुपये तक हो सकता है.

यह नोटिस सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचा?

यह मामला तब सामने आया जब छठे सेमेस्टर के एक छात्र ने कॉलेज के आधिकारिक नोटिस की तस्वीर एक्स पर पोस्ट कर दी. नोटिस में लिखा था कि कोई भी छात्र कॉलेज परिसर में कार्ड या UNO खेलते हुए पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और कॉलेज का नाम भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली बताया जाने लगा.

यह भी पढ़ें: IIT की डिग्री, Samsung की नौकरी छोड़ी, अब लंदन में बेच रहे हैं 'पानी पूरी'! 6,000 रुपये की एक थाली, स्वाद के दीवाने हुए अंग्रेज

लोगों ने इस फैसले पर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर जमकर मजाक और गुस्सा दोनों देखने को मिला. किसी ने लिखा कि प्रोफेसर हमेशा बेकार चीजों पर बैन लगाते हैं और असली मुद्दों को भूल जाते हैं. किसी ने पूछा कि क्या UNO का रिवर्स कार्ड भी बैन है. वहीं कई लोगों ने मजाक में लिखा कि तौलिया बिछाकर खेलो ताकि रेड पड़े तो जल्दी समेट कर भाग सको. कई यूजर्स ने बताया कि उनके कॉलेज में भी UNO खेलने पर कार्रवाई हो चुकी है. एक छात्र ने लिखा कि उनके कॉलेज में तीसरे साल के छात्रों से माफी पत्र लिखवाया गया, UNO की गड्डी जब्त कर ली गई और सस्पेंशन तक की धमकी दी गई थी.

 

Uno banned in my college
byu/BatmanDomes inBtechtards

 

 

यह भी पढ़ें: टांगें तोड़ दूंगी तेरी... पैसे न मिलने पर गुस्साई ट्रांसजेंडर ने थूक दिया गुटखा, लड़की संग ऑन कैमरा हुई शर्मनाक हरकत

UNO गेम आखिर है क्या?

UNO एक बेहद पॉपुलर कार्ड गेम है जिसे 2 से 10 लोग खेल सकते हैं. इसे 1971 में मर्ले रॉबिंस नाम के एक अमेरिकी ने बनाया था. इस गेम का मकसद अपने हाथ के सभी कार्ड खत्म करना होता है. जब खिलाड़ी के पास एक ही कार्ड बचता है तो उसे UNO चिल्लाना होता है, वरना उसे पेनल्टी मिलती है. UNO में हर खिलाड़ी को सात कार्ड मिलते हैं और बाकी कार्ड ड्रॉ पाइल में रहते हैं. खिलाड़ी बारी-बारी से रंग, नंबर या सिंबल मैच करके कार्ड फेंकते हैं. स्किप, रिवर्स, ड्रॉ टू और वाइल्ड जैसे एक्शन कार्ड गेम को और मजेदार बनाते हैं. जो खिलाड़ी सबसे पहले सारे कार्ड खत्म कर देता है वही विजेता बनता है और उसे पॉइंट्स मिलते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

