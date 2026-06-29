/मेरी पूरी सैलरी क्यों नहीं आई? दिल्ली की कंपनी में ₹13000 का वादा कर दिए सिर्फ ₹3800, Video बनाकर किया एक्सपोज

Salary Dispute Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली की एक कंपनी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा. एक गरीब और सीधे-साधे कर्मचारी को महीने भर काम कराने के बाद जब सैलरी की बारी आई, तो कंपनी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया. लड़के से वादा ₹13,000 की मंथली सैलरी का किया गया था, लेकिन जब उसके बैंक अकाउंट में पैसे आए तो वह हैरान रह गया. उसे केवल ₹3,800 दिए गए थे. इसके बाद जब उस लड़के ने हिम्मत दिखाई और कंपनी की महिला एचआर (HR) और मैनेजमेंट से अपने हक के पैसे मांगे, तो वहां मौजूद लोगों का बर्ताव देखने लायक था.
इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली की एक कंपनी की काली करतूत सामने आई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़का कंपनी के दफ्तर के अंदर खड़ा है और अपनी सैलरी को लेकर मैनेजमेंट से सीधे सवाल कर रहा है. लड़का बहुत परेशान है और अपने हक के पैसे छिन जाने का दर्द साफ दिखाई दे रहा है.
13000 की जगह मिले सिर्फ 3800 रुपये
पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि जब उसे नौकरी पर रखा गया था, तब उसे हर महीने 13,000 रुपये देने की बात कही गई थी. उसने पूरे महीने ईमानदारी से दफ्तर में काम भी किया. लेकिन जब सैलरी आई, तो उसके होश उड़ गए. उसके खाते में केवल 3,800 रुपये ही ट्रांसफर किए गए थे. इतनी कम रकम देखकर लड़का सीधा कंपनी के बड़े अधिकारियों और एचआर के केबिन के पास पहुंच गया और उनसे अपनी पूरी सैलरी मांगने लगा.
Companies like this scamming freshers.
This guy worked at Nirvasa Telecom Pvt. Ltd., located in Moti Nagar, for more than one month. His salary was ₹13,000, but only ₹3,800 was credited to his account.
And this was the reaction of management when he asked about his salary. pic.twitter.com/32UjiiGqEq
— Nand@n (@nandantwts) June 27, 2026
एचआर और मैनेजमेंट का रवैया देख भड़के लोग
वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कंपनी के मैनेजमेंट और वहां बैठी महिला एचआर का बर्ताव है. जब लड़का लगातार अपनी कटी हुई सैलरी का कारण पूछ रहा था, तो वहां बैठी महिला एचआर उसकी बात का सीधा जवाब देने के बजाय उसे टालने की कोशिश कर रही थी. वीडियो में लड़का कहता सुनाई दे रहा है कि 'मेरी पूरी सैलरी क्यों नहीं आई?' लेकिन सामने से उसे कोई सही जवाब नहीं मिलता, बल्कि कंपनी के लोग उस पर ही चिल्लाने लगते हैं और उसे ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहते हैं.
लड़के ने ऑफिस में ही लगा दी क्लास
सैलरी कटने से नाराज और बेबस कर्मचारी ने हार नहीं मानी. उसने दफ्तर के अंदर ही मैनेजमेंट की क्लास लगा दी. उसने कहा कि उसने पूरे महीने मेहनत की है और इस तरह उसके पैसे नहीं मारे जा सकते. लड़के ने साफ कहा कि इतनी कम सैलरी में उसका गुजारा कैसे होगा. वह बार-बार कंपनी के लोगों से हिसाब मांग रहा था कि आखिर किस आधार पर उसकी सैलरी से इतने पैसे काटे गए हैं.
इंटरनेट पर लोगों का फूटा गुस्सा
यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और दिल्ली की इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह सीधे तौर पर छोटे कर्मचारियों का शोषण है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ श्रम विभाग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी और गरीब कर्मचारी के साथ ऐसा धोखा न हो सके.