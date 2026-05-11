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Hindi Newsवायरलचोरी हो गए फ्लश टैंक, टूटी मिलीं सीटें... दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का वीडियो देख भड़के लोग, कहा- हम नहीं सुधरेंगे!

चोरी हो गए फ्लश टैंक, टूटी मिलीं सीटें... दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का वीडियो देख भड़के लोग, कहा- 'हम नहीं सुधरेंगे!'

Delhi-Dehradun Expressway Toilet Conditions: दिल्ली से देहरादून की दूरी कम करने के लिए बनाए गए इस नए एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए वे-साइड एमिनिटीज (Way-side Amenities) बनाई गई हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बता रही है कि कैसे लोगों ने उद्घाटन के कुछ समय बाद ही एक्सप्रेसवे के पब्लिक टॉयलेट से फ्लश टैंक चोरी कर लिए और सीटें तक तोड़ दी हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 09:25 AM IST
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Image credit: instagram/@veggiewanderhome
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Delhi-Dehradun Expressway Toilet Conditions: देश में तेजी से नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं. इसको लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है. सरकार का कहना है कि इन एक्सप्रेसवे से अब सफर पहले से ज्यादा आरामदायक और आधुनिक हो गया है. सरकार ने इन एक्सप्रेसवे को बनाने में काफी बजट भी खर्च किया है. सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके इन एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह पब्लिक टॉयलेट और टिन शेड बनाए हैं, जिससे एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को सुविधा मिल सके.

लेकिन अब एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रही है कि कैसे लोगों ने सरकार द्वारा बनाई गई वे-साइड एमिनिटीज (Way-side Amenities) की हालत खराब कर दी है. वीडियो में एक्सप्रेसवे पर बने पब्लिक टॉयलेट की हालत दिखाई गई है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं कि लोगों ने उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद इन नई सुविधाओं को इतना खराब कर दिया. महिला ने वीडियो में बताया कि लोगों ने पब्लिक टॉयलेट से फ्लश टैंक चोरी कर लिए और सीटें तोड़ दीं. इतना ही नहीं, लोग वहां रखा हैंडवॉश तक उठा ले गए.

'पहले सबकुछ शानदार था'

वीडियो एक महिला ट्रैवल इंफ्लुएंसर ने बनाया है, जो कुछ समय पहले भी इसी एक्सप्रेसवे से सफर कर चुकी थी, जब इसका उद्घाटन हुआ था. उसने बताया कि जब वह पहली बार यहां आई थी, तब टॉयलेट बेहद साफ और मॉर्डन थे. वहां हैंडवॉश, साफ सीटें और अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही थी. लेकिन जब वह लगभग एक महीने बाद दूसरी बार यहां पहुंची, तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी. वीडियो में कई जगह टॉयलेट सीट टूटी हुई दिखाई दीं. कुछ जगह फ्लश टैंक तक गायब थे. महिला ने वीडियो में नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार सुविधाएं तो दे रही है, लेकिन लोग उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे.

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20 दिन में ही बदल गई तस्वीर

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अप्रैल 2026 में हुआ था. इस सड़क को आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया गया था और दावा किया गया था कि इससे सफर का समय काफी कम हो जाएगा. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार, उद्घाटन के करीब 20 दिन के अंदर ही कई सार्वजनिक सुविधाओं की हालत खराब हो गई. महिला ने दावा किया कि कुछ लोगों ने फ्लश टैंक तक निकाल लिए. वहीं, कई जगह साबुन रखने वाले स्टैंड भी टूटे या गायब मिले. उसने कहा कि अगर लोग इसी तरह सार्वजनिक चीजों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो अच्छी सुविधाएं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी.

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि भारत में समस्या सिर्फ सुविधाओं की कमी नहीं, बल्कि उन्हें संभालकर इस्तेमाल न करने की भी है. एक यूजर ने लिखा कि 'हम नई चीजें बनाने में तो आगे हैं, लेकिन उन्हें बचाने में पीछे रह जाते हैं.' एक और यूजर ने कहा कि 'फ्री सुविधाओं की लोग कद्र नहीं करते.' कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि सार्वजनिक टॉयलेट पूरी तरह फ्री रखने के बजाय मामूली शुल्क लेना चाहिए, जिससे उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो सके.

लोगों ने 'सिविक सेंस' पर उठाए सवाल

इस घटना के बाद 'सिविक सेंस' यानी सार्वजनिक जिम्मेदारी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई. कई लोगों का कहना है कि सिर्फ सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा. अगर आम लोग ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हालत कभी नहीं सुधरेगी. कुछ यूजर्स ने लिखा कि बच्चों को शुरू से ही सार्वजनिक जगहों को साफ रखने और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की शिक्षा दी जानी चाहिए. महिलाओं और परिवारों के लिए ऐसी सुविधाएं बेहद जरूरी हैं. लंबे सफर के दौरान साफ और सुरक्षित टॉयलेट सबसे जरूरी सुविधाओं में गिने जाते हैं. खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बेहद अहम होता है. ऐसे में अगर नई सुविधाएं कुछ ही दिनों में खराब हो जाएं, तो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों में जीरो सिविक सेंस है. लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में गर्व महसूस करते हैं.

वीडियो ने दिखा दी जमीनी हकीकत

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है. इससे सफर पहले की तुलना में काफी छोटा और आसान हुआ है. लेकिन वायरल वीडियो ने यह भी दिखा दिया कि सिर्फ आधुनिक सुविधाएं बना देना काफी नहीं होता. उन्हें संभालकर रखना भी उतना ही जरूरी है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देश में सार्वजनिक सुविधाओं और नागरिक जिम्मेदारी की बड़ी मिसाल मान रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि अगर लोगों की सोच नहीं बदली, तो करोड़ों रुपये खर्च करके बनाई गई सुविधाएं भी कुछ ही दिनों में कबाड़ में बदलती रहेंगी.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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