40,000 की IT नौकरी या ₹50,000 कमाने वाला ट्रक ड्राइवर… आखिर किसकी जिंदगी में ज्यादा सेविंग और सुकून?

Truck Drivers: दिल्ली के कारोबारी दमन सिंह ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके हैवी-ड्यूटी ट्रक ड्राइवर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से ज्यादा बचत कर लेते हैं. उनका कहना है कि लोग ब्लू-कॉलर काम को कम आंकते हैं, लेकिन असली खेल गणित का है. उनके मुताबिक कमाई से ज्यादा मायने रखता है कि महीने के अंत में हाथ में कितना पैसा बचता है.

दमन सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि मेट्रो शहर में एक फ्रेश आईटी ग्रेजुएट की शुरुआती सैलरी करीब ₹40,000 होती है. इसमें से 30 प्रतिशत किराए या पीजी में चला जाता है. टैक्स, खाना, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और बाकी खर्च जोड़ दें तो महीने के अंत में मुश्किल से ₹5,000 बचते हैं. उनका तर्क है कि ऊंची दिखने वाली सैलरी भी शहरी खर्चों के कारण घुल जाती है.

ट्रक ड्राइवर कैसे आगे?

उनका दावा है कि अनुभवी ट्रक ड्राइवर ₹45,000 से ₹55,000 तक कैश में घर ले जाते हैं. गांव में रहने के कारण उन्हें किराया नहीं देना पड़ता और कई मामलों में आयकर भी नहीं लगता. ऐसे में वे घर बनाने या जमीन खरीदने जैसी योजनाएं आसानी से पूरी कर पाते हैं. दमन ने कहा कि लोग ट्रक पर लगी धूल देखते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं.

सोशल मीडिया पर कैसी बहस?

इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर तीखी बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने कहा कि उनके जानने वाले ट्रक ड्राइवरों के पास अपनी कार तक है. वहीं कुछ ने माना कि ट्रकिंग आसान नहीं बल्कि बेहद मेहनत भरा काम है. एक यूजर ने विदेशी ट्रकों से तुलना की तो दमन ने जवाब दिया कि भारतीय ट्रकों के केबिन भी अब बेहतर हो रहे हैं. बहस का मुद्दा यही रहा कि ज्यादा कमाई का मतलब आसान जिंदगी नहीं होता.

कौन हैं दमन सिंह?

दमन सिंह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी से की और बाद में एमबीए फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज- यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरा किया. करियर की शुरुआत में उन्होंने अलग-अलग संगठनों में काम किया, लेकिन अब अपने पारिवारिक कारोबार को संभाल रहे हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स हैं, जहां वे लॉजिस्टिक्स बिजनेस की झलक दिखाते हैं.

यह बहस सिर्फ सैलरी की नहीं, सोच की भी है. भारत में अक्सर व्हाइट-कॉलर नौकरियों को ज्यादा सम्मान मिलता है, जबकि ब्लू-कॉलर काम को कमतर समझा जाता है. दमन सिंह का तर्क है कि अहंकार छोड़कर स्किल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए.