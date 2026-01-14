Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेBoss हो तो ऐसा! मालिक ने कर्मचारी को गिफ्ट की करोड़ों की SUV, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Boss हो तो ऐसा! मालिक ने कर्मचारी को गिफ्ट की करोड़ों की SUV, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Employee Gift SUV: दो आंत्रप्नेयोर्स ने अपने कर्मचारी को शानदार परफॉर्मेंस के बदले नई Mahindra BE6 SUV गिफ्ट कर दी. वायरल वीडियो ने वर्क कल्चर, लॉयल्टी और लीडरशिप पर नई बहस छेड़ दी है.

 

Jan 14, 2026
Boss हो तो ऐसा! मालिक ने कर्मचारी को गिफ्ट की करोड़ों की SUV, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Delhi Entrepreneurs Gift: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया है. इस क्लिप में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के दो आंत्रप्नेयोर्स ने अपने एक कर्मचारी को शानदार काम के बदले नई Mahindra BE6 SUV गिफ्ट की है. वीडियो में यह पल देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी.

वीडियो में आखिर क्या दिखा?

वीडियो की शुरुआत एक सामान्य ऑफिस गैदरिंग से होती है. एक आंत्रप्नेयोर अपने कर्मचारी की तारीफ करते हुए भावुक भाषण देता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, तभी स्पीच के आखिर में वह जेब से कार की चाबी निकालता है. इसके बाद सभी लोग बाहर जाते हैं, जहां साटन कपड़े से ढकी एक नई SUV खड़ी होती है. वीडियो के मुताबिक, कर्मचारी को Mahindra BE6 SUV गिफ्ट की गई है. कार को देखकर कर्मचारी और वहां मौजूद लोग भावुक हो जाते हैं. यह पल सिर्फ एक गिफ्ट का नहीं, बल्कि मेहनत की पहचान और भरोसे की जीत जैसा महसूस होता है.

यह वीडियो इतना वायरल क्यों हो गया?

आज के समय में जहां वर्कप्लेस टॉक्सिसिटी, वर्क प्रेशर और खराब वर्क-लाइफ बैलेंस की खबरें आम हैं, वहां इस तरह का वीडियो लोगों को उम्मीद देता है. शायद यही वजह है कि यह क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों ने इसे दिल से सराहा. इंटरनेट पर इस वीडियो को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने लिखा कि यही लॉयल्टी का असली इनाम होता है. दूसरे ने कहा कि ऐसे लीडर्स ही अपनी कंपनी को आगे ले जाते हैं. कई लोगों ने इसे लॉन्ग टर्म लॉयल्टी का सबसे अच्छा उदाहरण बताया.

 

 

वीडियो पर लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रियाएं?

कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या इस ऑफिस में हायरिंग चल रही है. किसी ने लिखा कि दोस्त के लिए पूछ रहा हूं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि वह इस वीडियो को सेव कर रहा है ताकि भविष्य में अपनी टीम के लिए भी ऐसा कर सके. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Siddhant Sabharwal’ नाम के अकाउंट से शेयर की गई थी. पोस्ट को कुछ ही दिनों में 28 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. हालांकि ZEE NEWS इस वीडियो की प्रामाणिकता और पूरे दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता.

कई लोगों का मानना है कि यह वीडियो सिर्फ एक SUV गिफ्ट करने की कहानी नहीं है. यह उस सोच को दिखाता है, जहां कर्मचारी को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाता है. लोगों ने कहा कि असली कम्युनिटी इसी तरह बनती है, सिर्फ बातों से नहीं. 

