छोड़िए दिल्ली के गाजीपुर कचरे का पहाड़! 2000 साल पुराना है दुनिया का सबसे पहला 'कचरे का पहाड़', अंदर छिपे हैं कई राज

Garbage Mountain History: दिल्ली के गाजीपुर कचरे के पहाड़ को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन रोम में मौजूद मोंटे टेस्टाचियो उससे कहीं ज्यादा पुराना और अनोखा है. पहली नजर में यह एक सामान्य हरी-भरी पहाड़ी जैसा लगता है, लेकिन इसकी पूरी संरचना मिट्टी या पत्थर से नहीं बनी है. इसके अंदर लाखों टूटे हुए मिट्टी के मटके यानी एम्फोरा भरे हुए हैं, जिन्हें कभी जैतून का तेल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

इसमें क्या छिपा है?

पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इस पहाड़ में करीब 5 करोड़ 30 लाख एम्फोरा के टुकड़े दबे हुए हैं. ये मटके रोमन साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों से रोम लाए गए थे. जैसे-जैसे शहर की आबादी बढ़ती गई, वैसे-वैसे जैतून के तेल की खपत भी बढ़ती गई और हर खेप के बाद ये मटके बेकार हो जाते थे. इन एम्फोरा में तेल लंबे समय तक भरा रहता था, जिससे उनकी दीवारों में तेल समा जाता था. समय के साथ वे चिपचिपे हो जाते थे और उनमें से बदबू आने लगती थी. इसी वजह से इन्हें दोबारा इस्तेमाल करना संभव नहीं था. इस समस्या से निपटने के लिए रोमन इंजीनियरों ने एक खास कचरा निपटान प्रणाली बनाई.

रोमन व्यवस्था कैसी थी?

इन मटकों को बेतरतीब नहीं फेंका गया, बल्कि उन्हें परतों में करीने से सजाया गया. हर परत पर चूना डाला जाता था ताकि बदबू और सड़न को रोका जा सके. इस सुनियोजित तरीके से धीरे-धीरे एक पूरा पहाड़ बन गया, जो आज मोंटे टेस्टाचियो के नाम से जाना जाता है. यह दुनिया का सबसे पुराना और व्यवस्थित कचरा डंप माना जाता है. आज मोंटे टेस्टाचियो करीब 35 मीटर ऊंचा है और लगभग एक किलोमीटर में फैला हुआ है. वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन समय में यह इससे भी ज्यादा ऊंचा रहा होगा. समय के साथ कुछ हिस्सा मिट्टी और हरियाली से ढक गया, जिससे यह एक प्राकृतिक पहाड़ी जैसा दिखने लगा.

इतिहासकारों के लिए क्यों है अहम?

इस पहाड़ में मिले कई एम्फोरा के टुकड़ों पर आज भी मुहरें और लिखावट मौजूद हैं. इन पर जैतून के तेल का वजन, उसका स्रोत और उसे भेजने वाले व्यापारी का नाम तक लिखा हुआ है. इससे इतिहासकारों को प्राचीन रोम के व्यापारिक नेटवर्क, आपूर्ति व्यवस्था और आर्थिक जीवन की अहम जानकारी मिलती है. मोंटे टेस्टाचियो यह दिखाता है कि दो हजार साल पहले भी रोम जैसे महान शहर में कचरा प्रबंधन कितना व्यवस्थित था. आज जब दुनिया कचरे की समस्या से जूझ रही है, तब यह प्राचीन पहाड़ हमें बताता है कि योजना और वैज्ञानिक सोच से कचरे को भी इतिहास का हिस्सा बनाया जा सकता है.