48 डिग्री गर्मी में मंगवाया लड्डू, घर आया तो बन गया हलवा! Video देख घरवाले बोले- थोड़ा रहम करो भगवान...

दिल्ली की जानलेवा गर्मी इस समय लोगों का इम्तिहान ले रही है. पारा 46 डिग्री के पास पहुंच चुका है और धूप इतनी तेज है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गर्मी अब सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि हमारी पसंदीदा मिठाइयों को भी पिघला रही है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद मजेदार और हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक डिब्बे के अंदर रखे-रखे लड्डुओं का हुलिया ही बदल गया. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मजेदार मामला.

क्या है वायरल वीडियो में?

इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से व्यूज बटोर रहा है. इस वीडियो को @hey.chan04 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में एक मां और बेटी मिठाई का डिब्बा खोलती नजर आ रही हैं. जैसे ही वे डिब्बा खोलती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं. डिब्बे के अंदर गोल-गोल लड्डू होने चाहिए थे, लेकिन वहां सिर्फ पिघली हुई चीनी और घी का एक मलबा नजर आता है. तेज तापमान की वजह से लड्डुओं ने अपना आकार पूरी तरह खो दिया था.

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मां-बेटी का मजेदार रिएक्शन

लड्डुओं की यह हालत देखकर मां कहती है, "बोलो, इतनी गर्मी हो रही है, लड्डू भी पघल गए हैं." इस पर उनकी बेटी तुरंत मजाक करते हुए जवाब देती है, "इनकी अब बर्फी बनेगी, मम्मी." इस छोटे से फनी वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. लोग इस बात से हैरान हैं कि दिल्ली की धूप अब मिठाइयों का भी शेप बिगाड़ रही है. दरअसल, पारंपरिक लड्डुओं में घी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वे तेज गर्मी में तुरंत पिघल जाते हैं.

इंटरनेट पर आई कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए. लोगों ने इस अनोखी मिठाई को नए-नए नाम दे दिए हैं. कोई इसे 'लड्डू का हलवा' कह रहा है, तो कोई इसे 'लड्डू शेक' बुला रहा है. कुछ यूजर्स ने तो इसे 'समर स्पेशल केक' का नाम भी दे दिया है. इंटरनेट की जनता इस वीडियो को दिल्ली-NCR की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देख रही है.

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यूजर्स ने लिए जमकर मजे

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "कम से कम दुकान वाले को इसके साथ एक चम्मच तो देना चाहिए था." वहीं एक अन्य यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, "अब इसे थोड़े से दूध और बर्फ के साथ मिलाकर पी जाओ." कुछ लोग अपनी आपबीती भी शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि सिर्फ लड्डू ही नहीं, बल्कि उनके घरों में रखी चॉकलेट, बटर और आइसक्रीम भी फ्रिज से बाहर लाते ही कुछ मिनटों में पानी बन जा रही है.

दिल्ली में गर्मी का प्रकोप

मजाक से हटकर बात करें तो दिल्ली इस समय सचमुच भट्टी की तरह तप रही है. कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है. प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी है. ऐसे मौसम में इंसानों के साथ-साथ अब खाने-पीने की चीजों को भी खास देखभाल और फ्रिज की जरूरत पड़ रही है.