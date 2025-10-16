Advertisement
कोर्ट की लाइव सुनवाई में वकील की पकड़ी गई 'आशिकी'! जैसे ही किया KISS... इंटरनेट पर आई सुनामी

Delhi High Court Lawyer Video: दिल्ली हाई कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई से पहले एक वकील द्वारा महिला को किस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घटना ने प्रोफेशनल आचरण और ऑनलाइन सुनवाई की मर्यादाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:03 PM IST
Delhi High Court Lawyer: दिल्ली हाई कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर एक वकील को सुनवाई शुरू होने से पहले एक महिला के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए देखा गया. यह घटना मंगलवार को तब हुई जब अदालत का सेशन अभी शुरू नहीं हुआ था और लोग जज के आने का इंतजार कर रहे थे. वीडियो में वकील अपने कमरे में औपचारिक कोट-पैंट में बैठे दिखाई दे रहे हैं. कैमरे में उनके चेहरे का केवल एक हिस्सा ही दिख रहा है. तभी एक साड़ी पहने महिला उनके सामने खड़ी दिखाई देती है.

सुनवाई से पहले आखिर क्या हुआ था?

वीडियो में देखा गया कि वकील ने महिला का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की. महिला ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन वकील ने अचानक उसके गाल पर किस कर दिया. इसके बाद महिला तुरंत पीछे हट गई. दोनों की पहचान फिलहाल उजागर नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि यह वीडियो कब और किस उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना वर्चुअल कोर्ट के इंतजार के दौरान हुई थी. जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता, वीडियो वायरल होने के आधार पर इस खबर को बनाया गया है.

 

 

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों के बीच गुस्सा और नाराजगी फैल गई. कई यूजर्स ने इसे शर्मनाक करार दिया. एक यूजर ने लिखा, “ऐसी हरकत देखकर शर्म आती है.” दूसरे ने कहा, “ये तो पकड़ा गया, वरना ऐसे बहुत हैं जो रिमोट वर्क के नाम पर गलत हरकतें करते हैं.” तीसरे ने तंज कसते हुए लिखा, “दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई अब एंटरटेनमेंट शो बन गई है, कभी बहस तो कभी ड्रामा!” कई लोगों ने इस घटना को न्यायपालिका की ऑनलाइन कार्यप्रणाली के लिए खतरा बताया. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि “जस्टिस भले अंधा हो, लेकिन अब तो म्यूट और कैमरे पर पकड़ा गया.”

फिलहाल इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह असली पाया गया तो वकील पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, कोर्ट के समय या परिसर में ऐसा व्यवहार मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Delhi High CourtVirtual Court HearingViral Video

