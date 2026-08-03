/डेटिंग ऐप पर मिली लड़की... पहली मुलाकात में ही थमा दिया ₹20,500 का बिल! देखते ही उड़ गए युवक के होश, पढ़िए पूरी आपबीती

ऑनलाइन डेटिंग का चलन अब तेजी से बढ़ रहा है. लोग नए लोगों से मिलने और रिश्ते बनाने के लिए डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार यही प्लेटफॉर्म लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन जाते हैं. दिल्ली से सामने आया एक ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक युवक ने अपनी पहली डेट का अनुभव शेयर किया.
युवक ने बताया कि डेटिंग ऐप पर हुई एक मुलाकात उसके लिए काफी महंगी साबित हुई. हालांकि, उसने कहा कि उसे पैसे खर्च होने का उतना दुख नहीं है, जितना उस पूरे अनुभव को लेकर है.
रेडिट पर एक यूजर ने अपनी कहानी शेयर करते हुए लिखा कि 'मेरी पहली डेट की कीमत 20.5 हजार रुपये पड़ी. अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे देखूं.' युवक ने बताया कि उसकी मुलाकात एक लड़की से डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. दोनों के बीच कुछ समय तक बातचीत हुई और फिर उसी दिन मिलने का फैसला किया गया. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मिलने के बाद कहानी कुछ अलग दिशा में चली गई. युवक के मुताबिक, लड़की ने उसे एक पब में चलने के लिए कहा, जहां पहुंचने के बाद उसने कई महंगी चीजें ऑर्डर कर दीं.
युवक ने बताया कि वह खुद शराब और सिगरेट से दूर रहता है. इसके बावजूद लड़की ने महंगी शराब और हुक्का ऑर्डर किया. उसने लिखा कि लड़की ने कई शैंपेन की बोतलें मंगवाईं, जिनकी कीमत करीब 13 हजार रुपये थी. इसके अलावा दो हुक्के का बिल लगभग 6 हजार रुपये आया. साथ में खाना भी ऑर्डर किया गया. जब आखिर में बिल आया तो कुल रकम 20,500 रुपये थी. युवक ने बताया कि उसने पूरा बिल चुका दिया.
लड़के ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि उसे पैसे खर्च होने का ज्यादा अफसोस नहीं है. उसके लिए ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि सामने वाली लड़की ने बिल बांटने की बात तक नहीं की. उसने बताया कि जब बिल आया तो लड़की वॉशरूम चली गई थी. युवक ने कहा कि यह सिर्फ संयोग भी हो सकता है और कुछ और भी, इसलिए वह बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता. उसने लिखा कि असली परेशानी यह थी कि पूरी मुलाकात एकतरफा महसूस हुई और उसे समझ नहीं आया कि सामने वाले व्यक्ति की मंशा क्या थी.
लड़के की पोस्ट वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे दिल्ली-NCR में चल रहे एक पुराने डेटिंग ऐप स्कैम से जोड़ दिया. कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर फर्जी प्रोफाइल या संदिग्ध तरीके से लोगों को महंगे पब और रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है. वहां जानबूझकर महंगे ऑर्डर करवाकर भारी बिल बनवाने की कोशिश की जाती है. एक यूजर ने लिखा कि तुम्हें नहीं पता था कि दिल्ली में यह बहुत आम स्कैम है? वहीं, एक अन्य यूजर ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलने जाते समय हमेशा सतर्क रहें. किसी भी जगह आंख बंद करके भरोसा न करें और आसपास की स्थिति पर नजर रखें.
कुछ यूजर्स ने कहा कि ऑनलाइन मिलने वाले हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं है. पहली मुलाकात के लिए हमेशा सुरक्षित और सामान्य जगह चुननी चाहिए. लोगों ने सलाह दी कि शुरुआत में बहुत महंगे कैफे या पब जाने से बचना चाहिए. साथ ही ऑर्डर और बिल को लेकर भी साफ बातचीत करनी चाहिए. हालांकि, इस मामले में युवक ने किसी व्यक्ति पर सीधे आरोप नहीं लगाया है. उसकी पोस्ट सिर्फ उसके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है. यह घटना एक बार फिर बताती है कि ऑनलाइन डेटिंग में सावधानी रखना जरूरी है. नए लोगों से मिलना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा और समझदारी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.