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डेटिंग ऐप पर मिली लड़की... पहली मुलाकात में ही थमा दिया ₹20,500 का बिल! देखते ही उड़ गए युवक के होश, पढ़िए पूरी आपबीती

दिल्ली में एक युवक ने डेटिंग ऐप पर हुई पहली मुलाकात का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है. युवक का दावा है कि एक सामान्य डेट कुछ ही घंटों में 20,500 रुपये के भारी बिल में बदल गई. पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे दिल्ली-NCR में चल रहे चर्चित डेटिंग स्कैम से जोड़ते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:29 AM IST
डेटिंग ऐप पर मिली लड़की... पहली मुलाकात में ही थमा दिया ₹20,500 का बिल! देखते ही उड़ गए युवक के होश, पढ़िए पूरी आपबीती
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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