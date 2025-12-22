सी फेसिंग या पार्क फेसिंग भूल जाइए… बुर्ज खलीफा का नजारा वाला फ्लैट, रेंट सुनकर हो जाएंगे दंग!

Advertisement
Viral video: लक्जरी फ्लैट में खुला लिविंग एरिया और शानदार इंटीरियर. बालकनी से गगनचुंबी इमारतों का शानदार नजारा. भारी मासिक किराया, जिम, स्विमिंग पूल और सुरक्षा जैसी सुविधाएं, लेकिन केराया सुन लोग हैरान हो गए. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:45 PM IST
Viral Video: दिल्ली के करोल बाग की गलियों से निकलकर दुबई की चमक-दमक वाली गगनचुंबी इमारतों के बीच रहना कैसा लगता है, यह अब सोशल मीडिया पर सब देख सकते हैं. एक वायरल वीडियो में दिल्ली के पराभ सिंह अपने दुबई वाले अपार्टमेंट की झलक दिखाते हैं. लेकिन दर्शकों का ध्यान घर की खूबसूरती से ज्यादा बालकनी से दिखने वाले नजारों और हर महीने चुकाए जाने वाले किराए पर गया. वीडियो में यह भी दिखता है कि 18,000 दिरहम यानी लगभग 5 लाख रुपये महीना देने पर क्या मिलता है, जिससे हर कोई हैरान रह गया.

बुर्ज खलीफा फेसिंग अपार्टमेंट की झलक

वीडियो में दिखाया गया अपार्टमेंट न केवल शानदार इंटीरियर वाला है, बल्कि खुली किचन और बड़ा लिविंग एरिया भी इसमें शामिल है. सबसे खास बात इसकी बालकनी है, जो सीधे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को फेस करती है. साथ ही दुबई फ्रेम और दुबई मॉल भी नजर आते हैं. घर का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे दुबई की सुरक्षा व्यवस्था की झलक मिलती है. पराभ बताते हैं कि दुबई में आमतौर पर लॉक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई अनधिकृत व्यक्ति अंदर नहीं आता.

सुविधाएं, Girl Math और सोशल मीडिया रिएक्शन

इस लग्जरी अपार्टमेंट में जिम, स्विमिंग पूल और इन-हाउस रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. वीडियो में Girl Math के जरिए दिखाया गया कि इतने किराए में रहने के फायदे और नुकसान क्या हैं. फायदे: कोई इनकम टैक्स नहीं, बेहतर हवा, साफ सड़कें, सुरक्षा, समुद्र तट और लग्जरी. नुकसान: बहुत ज्यादा किराया और कभी-कभी लाइफस्टाइल प्लास्टिक जैसी लगती है. वीडियो अब 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और कमेंट्स में लोग इस अपार्टमेंट और दुबई की सुरक्षा की तारीफ कर रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

