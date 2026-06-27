/ट्रेन में बगल वाले ने फैलाया कचरा और बजाया तेज गाना, 8 घंटे झेला टॉर्चर! शख्स ने बताया क्यों रहा वो शांत?

Indian Railways: दिल्ली के रहने वाले आर्यांश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने 8 घंटे के दर्दनाक सफर की कहानी शेयर की है. उनके बगल में बैठे एक पैसेंजर ने न सिर्फ ट्रेन में गंदगी फैलाई बल्कि तेज आवाज में वीडियो चलाकर बाकी लोगों की नींद भी हराम की. इसके बावजूद आर्यांश चुप रहे. उन्होंने सोशल मीडिया पर बेहद तार्किक वजह बताई है कि आखिर उन्होंने उस बदतमीज पैसेंजर को सबक सिखाने के बजाय चुप रहना क्यों बेहतर समझा.
आर्यांश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उनके पास वाली सीट पर बैठे पैसेंजर ने पूरे 8 घंटे के सफर के दौरान सिर्फ खाने-पीने और कचरा नीचे फेंकने का काम किया. मजेदार बात यह थी कि डस्टबिन डिब्बे के ठीक बाहर था, लेकिन उसने उठने की जहमत नहीं उठाई. हद तो तब हो गई जब रात में जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तब उस शख्स ने बिना ईयरफोन के तेज आवाज में वीडियो चलाना शुरू कर दिया.
सबक सिखाने के बजाय क्यों रहे खामोश?
आर्यांश ने बताया कि उनका मन तो कर रहा था कि उस शख्स को 'सिविक सेंस' का पाठ पढ़ाएं, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया. उन्होंने लिखा कि किसी अनजान इंसान को नैतिकता सिखाने से कहीं ज्यादा जरूरी उनके लिए सुरक्षित घर पहुंचना था. उनके पास एक परिवार है, लाइफ के गोल्स हैं और भविष्य के प्लान्स हैं. ऐसे में किसी जाहिल इंसान से उलझकर अपनी जान या सुरक्षा को खतरे में डालना समझदारी नहीं है.
Passenger next to my seat spent the whole 8 hour train journey eating and throwing all the leftovers under the seat. Dustbin was right outside. Later, when everyone was trying to sleep, he started playing videos loudly.
Wanted to teach him a lesson in civic sense, but I stopped… pic.twitter.com/0p2REyNz3P
— Aaraynsh (@aaraynsh) June 25, 2026
We're concerned to hear this & would like to help ASAP. We will require your journey details (PNR / UTS no.) & mobile no. to take immediate action. You may also raise your concern directly on https://t.co/AmJ5X4ydf8 or dial 139 for speedy redressal.
— RailwaySeva (@RailwaySeva) June 25, 2026
मुंबई लोकल की खौफनाक घटना का दिया हवाला
अपनी चुप्पी को सही ठहराते हुए आर्यांश ने हाल ही में मुंबई लोकल ट्रेन में हुई एक जानलेवा घटना का जिक्र किया. वहां महज भारी बारिश के कारण ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर हुए विवाद में एक 30 साल के शख्स ने दूसरे पैसेंजर पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली थी. आर्यांश का मानना है कि आजकल लोग अपनी गलती मानने के बजाय सीधे मारपीट और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं.
'अदृश्य' रहना ही आज की समझदारी?
आर्यांश ने एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही कि सिविक सेंस सिर्फ वहीं सिखाया जा सकता है जहां सामने वाला सुनने और समझने को तैयार हो. आज के माहौल में सबसे समझदारी भरा फैसला यही है कि आप 'अदृश्य' रहें, अपने काम से काम रखें, मेहनत करें, पैसा कमाएं और खुद को आर्थिक रूप से उस स्तर पर ले जाएं जहां आपको और आपके परिवार को ऐसे लोगों से न जूझना पड़े.
रेलवे सेवा ने लिया मामले का संज्ञान
आर्यांश की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोग इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. मामले को बढ़ता देख आधिकारिक हैंडल 'रेलवे सेवा' ने भी इस पर रिप्लाई किया. रेलवे ने इस घटना पर चिंता जताते हुए पैसेंजर से उनका PNR नंबर और संपर्क सूत्र मांगा ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके. साथ ही उन्होंने यात्रियों को 'रेल मदद' ऐप या 139 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी.