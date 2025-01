फोन में बैटरी कम तो Uber दिखाता है अलग किराया? शख्स के दावे से इंटरनेट पर मचा हंगामा

Uber Battery Percentage Fare Difference Viral Post: कैब सर्विस प्लेटफॉर्म पर पहले भी एक सर्वे हुआ था, जिसमें एंड्रॉइड और आईफोन (आईओएस) पर एक ही लोकेशन का किराया अलग-अलग दिखता था. वह सर्वे भी इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था. लेकिन इस बार एक शख्स ने न सिर्फ एंड्रॉयड और आईफोन के बीच किराए का अंतर दिखाया है, बल्कि उसने बैटरी परसेंट के आधार पर भी ऐप पर दिखने वाले दामों का फर्क बताया है. यह दावा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कैब सेवा से जुड़े अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं.

दिल्ली के एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर हब के फाउंडर ऋृषभ सिंह ने दो एंड्रॉइड और दो आईफोन (iOS) के साथ उबर पर अलग-अलग किराए दिखाने के मामले को समझाया है. उन्होंने यह भी बताया कि यह फर्क बैटरी परसेंटेज पर भी निर्भर करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म X पर @merishabh_singh नाम के अकाउंट से एक तस्वीर के साथ एक लंबा थ्रेड पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने उबर पर कम और ज्यादा पैसे दिखाने वाली सभी स्थितियों को विस्तार से बताया है.

फोन की बैटरी कम होने पर Uber बदलता है किराया

अपने पहले पोस्ट में @merishabh_singh ने लिखा, "उबर पर दिखने वाले किराए में विसंगतियों का दिलचस्प मामला, जिसमें प्लेटफॉर्म और बैटरी परसेंटेज शामिल है. उबर जैसे राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ने परिवहन में क्रांति ला दी है, लेकिन हालिया सर्वे उनके फेयर कैलकुलेशन एल्गोरिदम की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है. इस पोस्ट में मैंने दो शॉकिंग फैक्टर दिखाए हैं जो उबर किराए को प्रभावित कर सकते हैं. पहला डिवाइस प्लेटफॉर्म (एंड्रॉइड बनाम आईओएस) और दूसरा बैटरी प्रतिशत."

Ride-hailing platforms like Uber have revolutionized transportation, but recent observations raise questions about the transparency of their pricing algorithms. In this post, I’ll dive into two surprising… pic.twitter.com/nlQCM0Z49B

क्या है कैब कंपनियों का नया 'घोटाला'?

ऋृषभ ने कहा कि उनकी पोस्ट में दो चौंकाने वाली बातें सामने आईं. पहली है अलग-अलग प्लेटफॉर्म वाले डिवाइस, यानी एंड्रॉयड और आईओएस के बीच का फर्क. दूसरी है बैटरी पर्सेंटेज, जो उबर कैब के किराए को प्रभावित कर रही है.

Uber पर फोन बैटरी कम होने से किराया बढ़ने का आरोप

उनके मुताबिक, जब फोन की बैटरी कम होती है तो उबर यूजर्स को अधिक किराया दिखाता है. इसका कारण यह है कि कम बैटरी होने पर यूजर को बिना चाहें ही ज्यादा किराए वाली राइड स्वीकार करनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि कंपनी इस डेटा का फायदा उठा रही है जो कैब सर्विस की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है.

ऋृषभ ने सवाल उठाते हुए कहा कि यूजर को यह जानने का पूरा हक है कि उनकी राइड के किराए का गणित कैसे काम करता है. क्या इसमें उनके पर्सनल डिवाइस का डेटा भी शामिल होता है? अगर ऐसा है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे यूजर्स का भरोसा खत्म हो सकता है.

The Experiment:

I conducted an experiment using four devices two Android and two iOS logged into the same Uber account. I checked fares for the same location and ride at the exact same time. Additionally, I observed the impact of battery percentage on pricing. The results were…

— Rishabh Singh (@merishabh_singh) January 18, 2025