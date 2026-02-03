29 की उम्र में बना 26 करोड़ का मालिक! दिल्ली के इस मुंडे ने विदेशी धरती पर कैसे गाड़े कामयाबी के झंडे? जानें पूरी कहानी

Delhi NRI Success Story: रेडिट पर शेयर की गई एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इसमें दिल्ली में जन्मे और अब कनाडा में रहने वाले एक एनआरआई ने दावा किया है कि 29 साल की उम्र में उसकी कुल संपत्ति 26 करोड़ रुपये हो चुकी है. उसने बताया कि कुछ साल पहले वह 30 हजार डॉलर यानी करीब 27.5 लाख रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था और लगभग दिवालिया हो चुका था. उसकी यह कहानी लोगों के लिए उम्मीद और हैरानी दोनों बन गई है.

उसका शुरुआती जीवन कैसा था?

पोस्ट के मुताबिक, वह 17 साल की उम्र में पढ़ाई और काम के लिए दिल्ली से कनाडा चला गया था. उसने बताया कि उसका बचपन दिल्ली में एक टूटे हुए परिवार में बीता और उसका पालन-पोषण ननिहाल में हुआ. विदेश जाकर उसने बेहतर भविष्य की उम्मीद की, लेकिन शुरुआत में हालात और भी मुश्किल हो गए. आर्थिक झटकों के चलते उसकी जिंदगी पटरी से उतर गई थी.

डोर-टू-डोर सेल्स क्यों करना पड़ा?

कनाडा में उसने घर-घर जाकर सामान बेचने का काम किया. उसने लिखा कि -20 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफानों में दरवाजे खटखटाना बेहद मुश्किल था. इसी काम से उसने सेल्स और कम्युनिकेशन की असली सीख ली. हालांकि इतनी मेहनत के बावजूद 23 साल की उम्र में वह दो लाख रुपये से ज्यादा के कर्ज में फंस गया और खुद को लगभग दिवालिया मानने लगा.

टर्निंग पॉइंट कब आया?

24 साल की उम्र में वह मोटा, कंगाल और मानसिक रूप से टूट चुका था. उसी साल उसने कंटेंट क्रिएशन का रास्ता चुना और यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने शुरू किए. उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से अपने कंटेंट को बेहतर बनाया. 25 साल की उम्र में उसे पहली बार महीने में 10 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया.

पैसा कहां लगाया गया?

पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान झेलने के बाद उसने शेयरों से दूरी बना ली. उसने अपनी कमाई को वेंडिंग मशीन, एआई आधारित बिजनेस और रेंटल बिजनेस में लगाया. उसने बताया कि उसने सोना, चांदी और क्रिप्टो जैसी चीजों में निवेश किया. इसी रणनीति ने उसकी दौलत को तेजी से बढ़ाया.

26 करोड़ कैसे बने?

आखिरकार उसने अपना एक रेंटल बिजनेस 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 26 करोड़ रुपये में बेच दिया. अब वह फ्लोरिडा में रहता है और अपनी कहानी को लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा है ताकि मुश्किल वक्त में फंसे लोग उम्मीद न छोड़ें. उसने लिखा कि वह आज भी विनम्र है क्योंकि उसने शून्य से भी नीचे की हालत देखी है और जानता है कि सब कुछ खोया भी जा सकता है.