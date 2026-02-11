बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...

Gold Jewellery Theft: जनवरी 2010 की एक सुबह दिल्ली के श्री शर्मा अपनी स्कूटर से नरेला जा रहे थे. उनके पास एक छोटी सी पाउच थी, जिसमें उनकी पत्नी के सोने के गहने रखे थे. उसी दिन बाद में उन्हें चांदनी चौक के दरिबा कलां स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर जाना था. कुछ घंटों बाद जब उन्होंने पाउच चेक किया तो वह गायब थी. घबराए शर्मा जी ने तुरंत बावाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहां इस मामले में एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज हुई.

बीमा कंपनी ने क्या कहा?

शर्मा ने पहले ही करीब 18.37 लाख रुपये के गहनों का बीमा करा रखा था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम खारिज कर दिया. कंपनी ने तर्क दिया कि पॉलिसी कुछ ही हफ्ते पहले ली गई थी और शर्मा की यात्रा योजना पर भी शक जताया गया. उनका कहना था कि नरेला और चांदनी चौक के बीच करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे में पहले अकेले नरेला जाना और फिर दरिबा कलां जाना संदिग्ध लगता है.

शर्मा ने क्या कदम उठाया?

इंश्योरेंस कंपनी के इनकार के बाद शर्मा ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने पाया कि बीमा कंपनी ने बिना ठोस आधार के उनका क्लेम ठुकराया था. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को 17 लाख रुपये का भुगतान करने और उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया. इसके अलावा कंपनी की गलती के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च भी देने को कहा गया.

आयोग ने क्या टिप्पणी की?

दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने भी इंश्योरेंस कंपनी की अपील को खारिज कर दिया. आयोग ने कहा कि पॉलिसी में गहनों से जुड़े सभी जोखिम कवर थे. साथ ही यह भी कहा गया कि शर्मा ने 8 जनवरी 2010 को ही नुकसान की सूचना दे दी थी, लेकिन कंपनी ने सर्वेयर भेजने में एक हफ्ते की देरी की. आयोग के मुताबिक सिर्फ अंदाजों और निजी धारणाओं के आधार पर किसी का क्लेम नहीं रोका जा सकता.

आखिरकार कितना पैसा मिला?

अदालत ने 12 सितंबर 2014 को अपना फैसला सुनाया था, लेकिन ब्याज की गणना 15 अप्रैल 2010 से 15 जनवरी 2026 तक की गई, यानी करीब 15 साल 9 महीने की अवधि. इस दौरान 9 प्रतिशत साधारण ब्याज से करीब 25.17 लाख रुपये बने. जब इसे मूल राशि 17.75 लाख रुपये में जोड़ा गया तो कुल रकम करीब 42.92 लाख रुपये हो गई. इसके अलावा 50 हजार रुपये का अलग से मुआवजा भी दिया गया.

यह मामला क्यों खास है?

यह केस दिखाता है कि अगर किसी के पास सही दस्तावेज और धैर्य हो तो बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी न्याय मिल सकता है. श्री शर्मा की 12 साल लंबी लड़ाई आखिरकार रंग लाई और उन्हें उनकी पत्नी के गहनों की कीमत से कहीं ज्यादा रकम मिली. यह फैसला आम उपभोक्ताओं के लिए एक मजबूत मिसाल बन गया है कि गलत तरीके से रोके गए इंश्योरेंस क्लेम के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है.