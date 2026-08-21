/लंदन अंडरग्राउंड से भी ज्यादा साफ और सिक्योर है दिल्ली मेट्रो! विदेशी महिला पर्यटकों ने की जमकर तारीफ, Video वायरल

भारत घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए दिल्ली की मेट्रो सिर्फ एक सफर का साधन नहीं, बल्कि अपने आप में एक नया अनुभव बन जाती है. दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाली मेट्रो में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. अब दो विदेशी महिला यात्रियों ने भी पहली बार इसका अनुभव लिया और अपने वीडियो में बताया कि उन्हें यहां क्या खास लगा.
इंस्टाग्राम अकाउंट @nomadiclovers से शेयर किए गए वीडियो में दोनों महिलाएं दिल्ली मेट्रो में सफर करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि उन्हें दिल्ली मेट्रो लंदन अंडरग्राउंड के मुकाबले ज्यादा साफ और सिक्योर लगी.
विदेशी पर्यटकों ने दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर नोटिस किया. उन्होंने बताया कि स्टेशन में एंट्री करते समय बैग की जांच के साथ मेटल डिटेक्टर से भी गुजरना पड़ता है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग सुरक्षा लाइन होने की बात भी उन्हें पसंद आई. उनके मुताबिक, स्टेशन के अंदर पहुंचते ही सुरक्षा का माहौल महसूस होता है. उन्होंने इस व्यवस्था की तुलना लंदन अंडरग्राउंड से करते हुए इसे काफी अलग और सेफ बताया.
दिल्ली की गर्मी में मेट्रो स्टेशन के अंदर एसी की ठंडी हवा यात्रियों के लिए बड़ी राहत होती है. विदेशी महिलाओं ने इस चीज को भी अपने वीडियो में खास तौर पर दिखाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो में एसी सिर्फ ट्रेन के अंदर ही नहीं, बल्कि स्टेशन के अंदर भी चल रहा था. उनके लिए यह अनुभव इसलिए खास था, क्योंकि लंदन अंडरग्राउंड के कई प्लेटफॉर्म गर्म और घुटन भरे महसूस हो सकते हैं. उनके मुताबिक, दिल्ली मेट्रो का सफर शुरू होने से पहले ही स्टेशन का ठंडा और साफ माहौल उन्हें काफी पसंद आया.
दोनों विदेशी यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की महिला कोच की व्यवस्था सबसे ज्यादा पसंद आई. उन्होंने बताया कि यहां ट्रेन के एक कोच को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाता है और प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी साफ तौर पर दी जाती है. वीडियो में उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए अलग कोच का ऑप्शन होने से भीड़ के समय उन्हें ज्यादा आराम और सुरक्षा महसूस हुई. खासकर दो महिला पर्यटकों के तौर पर उन्हें यह व्यवस्था काफी अच्छी लगी. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे इंतजाम दूसरे देशों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी होने चाहिए, खासकर वहां जहां महिलाओं को भीड़ के बीच असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है.
दिल्ली मेट्रो की कम किराए वाली यात्रा ने भी विदेशी महिलाओं को प्रभावित किया. उन्होंने बताया कि दोनों ने करीब 0.30 पाउंड यानी लगभग 35 रुपये के आसपास किराया देकर सफर किया. कम कीमत में साफ, एसी और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अनुभव उनके लिए खास रहा. उन्होंने दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी को भी अच्छा बताया. उनके मुताबिक, शहर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करना पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक है.
दिल्ली मेट्रो में मिले अनुभव के बाद दोनों महिलाओं ने कहा कि यूरोप के दूसरे शहरों को भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए. उन्होंने माना कि कुछ लोगों को उनकी बात ज्यादा बड़ी लग सकती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता सही है. उनके मुताबिक, कई यूरोपीय शहरों में मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी वजह से उन्हें दिल्ली मेट्रो में महिला कोच की व्यवस्था काफी खास लगी.
विदेशी पर्यटकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. कई भारतीय यूजर्स ने उनकी बात को सही कहा और बताया कि दिल्ली मेट्रो देश की बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में से एक है. एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली मेट्रो सुरक्षित, साफ और तेज है. वहीं, एक दूसरे यूजर ने उन्हें सलाह दी कि मेट्रो में वीडियो बनाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में वीडियो बनाने को लेकर नियम लागू हो सकते हैं. कुछ लोगों ने दोनों यात्रियों को दिल्ली, आगरा और राजस्थान तक सीमित न रहने की सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि अगर भारत को सही मायने में देखना है तो हिमालयी राज्यों के साथ पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत की भी यात्रा करनी चाहिए. क्योंकि भारत में हर राज्य की अपनी संस्कृति, खाना, भाषा और घूमने की अलग कहानी है.