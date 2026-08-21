Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /लंदन अंडरग्राउंड से भी ज्यादा साफ और सिक्योर है दिल्ली मेट्रो! विदेशी महिला पर्यटकों ने की जमकर तारीफ, Video वायरल

लंदन अंडरग्राउंड से भी ज्यादा साफ और सिक्योर है दिल्ली मेट्रो! विदेशी महिला पर्यटकों ने की जमकर तारीफ, Video वायरल

दिल्ली घूमने आईं दो विदेशी महिला पर्यटकों ने यहां की मेट्रो में सफर करने के बाद अपना ऐसा अनुभव शेयर किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दोनों ने दिल्ली मेट्रो की साफ-सफाई, सुरक्षा, एसी और महिलाओं के लिए अलग कोच की जमकर तारीफ की. उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली मेट्रो लंदन अंडरग्राउंड से ज्यादा साफ और सिक्योर लगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 21, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:54 AM IST
लंदन अंडरग्राउंड से भी ज्यादा साफ और सिक्योर है दिल्ली मेट्रो! विदेशी महिला पर्यटकों ने की जमकर तारीफ, Video वायरल
Image Credit: दिल्ली मेट्रो की साफ-सफाई और सुरक्षा देखकर इम्प्रेस हुईं विदेशी महिला पर्यटक! Image credit: instagram/@nomadiclovers_

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोविंदा-सुनीता की लड़ाई में राखी सावंत की एंट्री! बोलीं- 'वो चाहतीं तो नीले ड्रम...'
2
3
4
5