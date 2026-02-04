Advertisement
trendingNow13097224
Hindi Newsजरा हटकेShocking Video: मेट्रो स्टेशन पर वेंडिंग मशीन से निकल रहे अंडरवियर, अंदर का नजारा देख चकरा जाएगा सिर

Shocking Video: मेट्रो स्टेशन पर वेंडिंग मशीन से निकल रहे 'अंडरवियर', अंदर का नजारा देख चकरा जाएगा सिर

Underwear Vending Machine: एक साधारण सी दिखने वाली वेंडिंग मशीन अचानक चर्चा का विषय बन गई. आमतौर पर जहां लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट देखने की उम्मीद करते हैं, वहां इस मशीन में अंडरवियर के पैकेट सजे हुए नजर आए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shocking Video: मेट्रो स्टेशन पर वेंडिंग मशीन से निकल रहे 'अंडरवियर', अंदर का नजारा देख चकरा जाएगा सिर

Delhi Metro Underwear Vending Machine: दिल्ली मेट्रो के रोहिणी ईस्ट इलाके में एक साधारण सी दिखने वाली वेंडिंग मशीन अचानक चर्चा का विषय बन गई. आमतौर पर जहां लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट देखने की उम्मीद करते हैं, वहां इस मशीन में अंडरवियर के पैकेट सजे हुए नजर आए. पहली नजर में यह कोई सामान्य स्नैक मशीन लगती है, लेकिन पास जाकर देखने पर असली सच्चाई सामने आती है.

मशीन दिखने में कैसी थी?

वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन बड़ी कांच वाली वेंडिंग मशीनें दीवार के पास साइड में रखी हुई हैं. इन पर रंग-बिरंगे फूलों की डिजाइन बनी हुई है और दाईं ओर डिजिटल स्क्रीन लगी है. अंदर की शेल्फ पर अलग-अलग साइज के अंडरवियर साफ-सुथरे पैकेट में रखे हैं. मेट्रो स्टेशन की तेज लाइटिंग में यह मशीनें और भी ज्यादा आंखों में चुभती नजर आती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Video: जब मंदिर के बाहर खुद 'छोटा महादेव' बनकर आशीर्वाद देने लगा ये बच्चा, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

क्या थी महिला की प्रतिक्रिया?

वीडियो बना रही महिला हंसते हुए हैरानी जताती है और कहती है कि उसने मेट्रो में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा. वह कहती है कि अंडरवियर वेंडिंग मशीन में बिक रहे हैं और यह किसी अलग ही लेवल का इनोवेशन है. वह मजाक में पूछती है कि कौन मेट्रो में यह सोचकर आएगा कि उसका अंडरवियर भूल गया और अब यहीं से खरीद ले. वीडियो में आगे दो लोग मशीन के सामने रुकते हैं और कुछ सेकंड तक उसे देखते हैं. वे आपस में चर्चा करते नजर आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं. यह दृश्य दिखाता है कि लोग इसे देखकर चौंक जरूर रहे हैं, लेकिन साथ ही इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं. किसी के लिए यह अजीब है तो किसी के लिए यह बेहद काम का आइडिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Billu Baddie (@baddie.billu)

 

यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?

1 फरवरी को पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 75 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई यूजर्स ने इसे महिलाओं के लिए उपयोगी बताया, खासकर पीरियड्स या अचानक दाग लगने जैसी स्थितियों में. कुछ लोगों ने कहा कि वेंडिंग मशीन सिर्फ चिप्स के लिए नहीं होती और जरूरत की चीजें भी उसमें हो सकती हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि लोग अंडरवियर पहनना भी भूल रहे हैं क्या.

कई लोगों का मानना है कि सफर के दौरान अगर कोई जरूरी चीज भूल जाए तो ऐसी मशीन बहुत मददगार हो सकती है. खासकर महिलाओं के लिए यह एक आसान और तुरंत मिलने वाला विकल्प बन सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Delhi metrounderwearvending machine

Trending news

जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?
Rahul Gandhi
डोकलाम, LAC, चीनी टैंक और राहुल गांधी... एक ही विषय पर राहुल गांधी सही और गलत कैसे?