Shocking Video: मेट्रो स्टेशन पर वेंडिंग मशीन से निकल रहे 'अंडरवियर', अंदर का नजारा देख चकरा जाएगा सिर

Delhi Metro Underwear Vending Machine: दिल्ली मेट्रो के रोहिणी ईस्ट इलाके में एक साधारण सी दिखने वाली वेंडिंग मशीन अचानक चर्चा का विषय बन गई. आमतौर पर जहां लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट देखने की उम्मीद करते हैं, वहां इस मशीन में अंडरवियर के पैकेट सजे हुए नजर आए. पहली नजर में यह कोई सामान्य स्नैक मशीन लगती है, लेकिन पास जाकर देखने पर असली सच्चाई सामने आती है.

मशीन दिखने में कैसी थी?

वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन बड़ी कांच वाली वेंडिंग मशीनें दीवार के पास साइड में रखी हुई हैं. इन पर रंग-बिरंगे फूलों की डिजाइन बनी हुई है और दाईं ओर डिजिटल स्क्रीन लगी है. अंदर की शेल्फ पर अलग-अलग साइज के अंडरवियर साफ-सुथरे पैकेट में रखे हैं. मेट्रो स्टेशन की तेज लाइटिंग में यह मशीनें और भी ज्यादा आंखों में चुभती नजर आती हैं.

क्या थी महिला की प्रतिक्रिया?

वीडियो बना रही महिला हंसते हुए हैरानी जताती है और कहती है कि उसने मेट्रो में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा. वह कहती है कि अंडरवियर वेंडिंग मशीन में बिक रहे हैं और यह किसी अलग ही लेवल का इनोवेशन है. वह मजाक में पूछती है कि कौन मेट्रो में यह सोचकर आएगा कि उसका अंडरवियर भूल गया और अब यहीं से खरीद ले. वीडियो में आगे दो लोग मशीन के सामने रुकते हैं और कुछ सेकंड तक उसे देखते हैं. वे आपस में चर्चा करते नजर आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं. यह दृश्य दिखाता है कि लोग इसे देखकर चौंक जरूर रहे हैं, लेकिन साथ ही इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं. किसी के लिए यह अजीब है तो किसी के लिए यह बेहद काम का आइडिया.

सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?

1 फरवरी को पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 75 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई यूजर्स ने इसे महिलाओं के लिए उपयोगी बताया, खासकर पीरियड्स या अचानक दाग लगने जैसी स्थितियों में. कुछ लोगों ने कहा कि वेंडिंग मशीन सिर्फ चिप्स के लिए नहीं होती और जरूरत की चीजें भी उसमें हो सकती हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि लोग अंडरवियर पहनना भी भूल रहे हैं क्या.

कई लोगों का मानना है कि सफर के दौरान अगर कोई जरूरी चीज भूल जाए तो ऐसी मशीन बहुत मददगार हो सकती है. खासकर महिलाओं के लिए यह एक आसान और तुरंत मिलने वाला विकल्प बन सकता है.