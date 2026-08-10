Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /क्या फोटो ली आपने हमारी? दिल्ली मेट्रो में दो लड़कियों ने मनचले को सिखाया ऐसा सबक, वीडियो वायरल

क्या फोटो ली आपने हमारी? दिल्ली मेट्रो में दो लड़कियों ने मनचले को सिखाया ऐसा सबक, वीडियो वायरल

दिल्ली मेट्रो में दो लड़कियों की छुपकर फोटो खींच रहे शख्स को महिलाओं ने रंगे हाथों पकड़ लिया. रिसाइकल बिन से फोटो मिलने पर अंकल की पोल खुली. जानिए पूरी खबर.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Aug 10, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:56 PM IST
क्या फोटो ली आपने हमारी? दिल्ली मेट्रो में दो लड़कियों ने मनचले को सिखाया ऐसा सबक, वीडियो वायरल
Image Credit: अधेड़ उम्र के शख्स को उनकी इजाजत के बिना चुपके से फोटो खींचते हुए पकड़ लिया

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 14 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है. वर्तमान में वे जी न्यूज हिंदी में चीफ सब-एडिटर के रूप में बॉलीवुड-वायरल सेक्शन संभाल रहे हैं. अल्केश की मुख्य विशेषज्ञता बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, वायरल सिनेमा ट्रेंड्स और सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव्स में है.

साल 2012 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका और NDTV जैसे देश के अग्रिम मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. अल्केश ने अपने करियर में अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा और राजपाल यादव जैसी कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं. फिल्म रिव्यू, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स का इन-डेप्थ डेटा एनालिसिस करना उनका मजबूत पक्ष है. वे पाठकों तक बॉलीवुड जगत की हर छोटी-बड़ी खबर सटीक, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक तरीके से पहुंचाते हैं.

आप अल्केश कुशवाहा से सीधे alkesh.kushwaha@zeemedia.com पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए https://zeenews.india.com/hindi/entertainment पर भी जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोई और गीत बाद में, सबसे पहले 'तमिल थाई वाझथु', तमिलनाडु CM विजय का ऐलान
2
3
4
5