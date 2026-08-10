/क्या फोटो ली आपने हमारी? दिल्ली मेट्रो में दो लड़कियों ने मनचले को सिखाया ऐसा सबक, वीडियो वायरल

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई रील या डांस नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर घटना है. लोक नायक भवन मेट्रो स्टेशन के पास दो लड़कियों ने एक अधेड़ उम्र के शख्स को उनकी इजाजत के बिना चुपके से फोटो खींचते हुए पकड़ लिया. जब अंकल ने बात से इंकार किया तो लड़कियों ने उनके फोन का रिसाइकल बिन चेक किया, जहां उनकी तस्वीरें मौजूद थीं. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. ग्रीन पार्क की तरफ यात्रा कर रही दो सहेलियों के साथ मेट्रो में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया है. पीड़ित लड़की प्रवीण्या नाम की यूजर ने सोशल मीडिया पर आपबीती शेयर करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है, जो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.
लोक नायक भवन स्टेशन पर घटी घटना
प्रवीण्या के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, घटना उस वक्त हुई जब वे दोनों सहेलियां शाम के वक्त सफर कर रही थीं. लोक नायक भवन मेट्रो स्टेशन के पास उन्होंने नोटिस किया कि पास में बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी लगातार उनकी तरफ देख रहा है और उनकी मर्जी के बिना छुपकर मोबाइल से फोटो खींच रहा है. लड़कियों ने जब उसे देखा, तब भी वह बिना किसी डर के उन्हें घूरता रहा.
कैमरे पर पकड़ा झूठ
जब लड़कियों को पक्का यकीन हो गया तो उन्होंने तुरंत उस शख्स से सवाल किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की उससे पूछती है, "फोटो ली आपने हमारी?" पकड़े जाने के डर से वह शख्स अपने फोन से तस्वीरें डिलीट करने लगा और फिर भोलेपन का नाटक करते हुए फोन दिखाकर कहने लगा कि उसने कोई फोटो नहीं ली है.
रिसाइकल बिन से खुला अंकल का सच
लेकिन लड़कियां उसकी बातों में नहीं आईं. जब उन्होंने उसके फोन की गैलरी का 'रिसाइकल बिन' फोल्डर चेक किया, तो उसमें उनकी वही तस्वीरें डिलीटेड फॉर्म में मौजूद थीं. इस तरह अंकल की चालाकी काम न आई और उनकी पोल सबके सामने खुल गई. इस पूरी घटना के दौरान सबसे हैरान करने वाली बात मेट्रो में मौजूद अन्य लोगों का रवैया रहा. प्रवीण्या ने बताया कि आरोपी के बगल में बैठे शख्स ने उसे फोटो खींचते देखा था, लेकिन उसने रोकना तो दूर, टोकना भी सही नहीं समझा. जब लड़कियों ने खुद आवाज उठाई, तब जाकर आसपास के लोगों ने बोलना शुरू किया.
"कपड़े या हमारी गलती नहीं..."
घटना के बाद सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए प्रवीण्या ने लिखा, "यह हमारे कपड़ों की वजह से नहीं है. यह हमारे व्यवहार की वजह से नहीं है. यह इस बात से भी तय नहीं होता कि हम कहां बैठे थे. इसमें हमारी कोई गलती नहीं है." उनका यह पोस्ट अब महिलाओं की सुरक्षा और समाज की मानसिकता पर गंभीर बहस छेड़ रहा है.