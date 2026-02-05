दिल्ली में बढ़ते लापता होने के मामलों के बीच वायरल हुआ ये CCTV फुटेज, बच्चों के पास आकर रुकी कार और फिर...

Viral CCTV Footage: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर किडनैपिंग का बताया जा रहा है और दिल्ली में लापता हो रहे लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है. चलिए देखते हैं.
Viral CCTV Footage: मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में जनवरी के महीने में 800 से लोग लापता हुए हैं. इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं. लापता होने के मामलों के बीच एक CCTV फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है. ये फुटेज कथित तौर पर बच्चों की किडनैपिंग से जुड़ा बताया जा रहा है. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.
बच्चों ने ऐसे दिखाई समझदारी
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें दिखता है कि एक गाड़ी बच्चों के पास आकर रुकती है और इस दौरान बच्चे वहां से भाग जाते हैं. कथित तौर पर माना जा रहा है कि ये किडनैपिंग का वीडियो है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि स्कूल के 2 बच्चे बैग लटका कर सड़क किनारे जा रहे हैं. तभी पीछे से एक सफेद कार आती है और तेजी से आती हुई कार के ब्रेक बच्चों के पास आकर रुक जाती है. इस दौरान तेजी से एक शख्स गाड़ी का गेट खेलकर बाहर निकलता है और जैसे ही बच्चों की ओर चलता है वैसे ही बच्चे समझदारी दिखाते हुए वहां से भाग जाते हैं. अब ये वीडियो कथित तौर पर किडनैपिंग का बताया जा रहा है. ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इसे दिल्ली में लापता हुए लोगों से जोड़कर देख रहे हैं.
क्या बोली जनता?
इस वीडियो का इंस्टाग्राम पर @samratexpress नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सरकार कहां मर गई है. लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ. डेली इतनी न्यूज आ रही है." हालांकि इस फुटेज की जगह और तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.