Advertisement
trendingNow13099447
Hindi Newsजरा हटकेदिल्ली में बढ़ते लापता होने के मामलों के बीच वायरल हुआ ये CCTV फुटेज, बच्चों के पास आकर रुकी कार और फिर...

दिल्ली में बढ़ते लापता होने के मामलों के बीच वायरल हुआ ये CCTV फुटेज, बच्चों के पास आकर रुकी कार और फिर...

Viral CCTV Footage: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर किडनैपिंग का बताया जा रहा है और दिल्ली में लापता हो रहे लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है. चलिए देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली में बढ़ते लापता होने के मामलों के बीच वायरल हुआ ये CCTV फुटेज, बच्चों के पास आकर रुकी कार और फिर...

Viral CCTV Footage: मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में जनवरी के महीने में 800 से लोग लापता हुए हैं. इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं. लापता होने के मामलों के बीच एक CCTV फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है. ये फुटेज कथित तौर पर बच्चों की किडनैपिंग से जुड़ा बताया जा रहा है. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

बच्चों ने ऐसे दिखाई समझदारी
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें दिखता है कि एक गाड़ी बच्चों के पास आकर रुकती है और इस दौरान बच्चे वहां से भाग जाते हैं. कथित तौर पर माना जा रहा है कि ये किडनैपिंग का वीडियो है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि स्कूल के 2 बच्चे बैग लटका कर सड़क किनारे जा रहे हैं. तभी पीछे से एक सफेद कार आती है और तेजी से आती हुई कार के ब्रेक बच्चों के पास आकर रुक जाती है. इस दौरान तेजी से एक शख्स गाड़ी का गेट खेलकर बाहर निकलता है और जैसे ही बच्चों की ओर चलता है वैसे ही बच्चे समझदारी दिखाते हुए वहां से भाग जाते हैं. अब ये वीडियो कथित तौर पर किडनैपिंग का बताया जा रहा है. ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इसे दिल्ली में लापता हुए लोगों से जोड़कर देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 26 सालों से शहीदों की फैमिली को पत्र लिख रहा ये सिक्योरिटी गार्ड, कहानी जानकर आ जाएंगे आंसू

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोली जनता?
इस वीडियो का इंस्टाग्राम पर @samratexpress नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सरकार कहां मर गई है. लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ. डेली इतनी न्यूज आ रही है." हालांकि इस फुटेज की जगह और तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Shocking videoCCTV footageDelhi missing cases

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला