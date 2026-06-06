/दिल्ली का प्लंबर महीने में कमाता है ₹2 लाख! IIM ग्रेजुएट के दावे पर क्यों भड़के लोग?

आज के दौर में जहां लोग कॉर्पोरेट नौकरियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर को लेकर चिंतित हैं, वहीं एक IIM ग्रेजुएट की सोशल मीडिया पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है. पोस्ट में दावा किया गया कि दिल्ली का एक प्लंबर महीने में ₹2 से ₹3 लाख तक कमा सकता है. यह दावा सुनकर कई लोग हैरान रह गए, जबकि कुछ लोगों ने इसे कुशल कामगारों की बढ़ती मांग का उदाहरण बताया. दूसरी ओर कई यूजर्स ने इस गणित पर सवाल उठाए और कहा कि वास्तविकता इससे काफी अलग हो सकती है. देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई.
वायरल पोस्ट के अनुसार, IIM ग्रेजुएट ने अपने घर में शॉवर फिटिंग बदलने और नया नल लगाने के लिए एक प्लंबर को बुलाया था. प्लंबर ने करीब 15 मिनट में काम पूरा किया और इसके लिए ₹700 शुल्क लिया. बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह रोजाना ऐसे 5 से 6 काम करता है, जिससे उसे प्रतिदिन ₹3,000 से ₹4,000 तक की कमाई हो जाती है. उसने यह भी दावा किया कि वह इलेक्ट्रिकल काम और गर्मियों में एसी इंस्टॉलेशन व सर्विसिंग का काम भी करता है, जिससे उसकी आय और बढ़ जाती है.
पोस्ट लिखने वाले यूजर ने अनुमान लगाया कि प्लंबर की कुल दैनिक कमाई ₹7,000 से ₹10,000 तक पहुंच सकती है. इसी आधार पर उसने मासिक आय ₹2 से ₹3 लाख के बीच बताई. यूजर का कहना था कि प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर और एसी सर्विसिंग जैसे पेशे भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन पर AI का असर कम पड़ता है. इस दावे ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी. कुछ लोगों ने कहा कि कुशल कामगारों की मांग लगातार बढ़ रही है और अच्छे कारीगर वास्तव में अच्छी कमाई कर रहे हैं.
हालांकि बड़ी संख्या में लोगों ने इस गणित को चुनौती दी. कई यूजर्स का कहना था कि फ्रीलांस कामगारों को रोज काम नहीं मिलता और अलग-अलग जगहों पर जाकर एक दिन में इतने अधिक काम करना आसान नहीं होता. एक यूजर ने इसे "पूरी तरह बकवास" बताते हुए कहा कि अधिकांश प्लंबर महीने में ₹20,000 से ₹35,000 ही बचा पाते हैं. वहीं कुछ लोगों ने टैक्स व्यवस्था पर भी चर्चा की और कहा कि स्वरोजगार करने वाले कई लोग नकद भुगतान लेते हैं, जबकि नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से सीधे टैक्स कट जाता है. बहस के बीच एक यूजर की टिप्पणी सबसे ज्यादा चर्चा में रही 'हर कोई अपने प्लंबर की कमाई का हिसाब लगाता है, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहता है.'