Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /दिल्ली का प्लंबर महीने में कमाता है ₹2 लाख! IIM ग्रेजुएट के दावे पर क्यों भड़के लोग?

दिल्ली का प्लंबर महीने में कमाता है ₹2 लाख! IIM ग्रेजुएट के दावे पर क्यों भड़के लोग?

IIM Graduate Viral Post: दिल्ली के एक प्लंबर की कथित तौर पर ₹2 से 3 लाख मासिक कमाई को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. IIM ग्रेजुएट की वायरल पोस्ट पर कुछ लोगों ने कुशल कामगारों की बढ़ती मांग की बात कही, जबकि कई यूजर्स ने इन आंकड़ों को अवास्तविक बताया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 06, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:07 PM IST
दिल्ली का प्लंबर महीने में कमाता है ₹2 लाख! IIM ग्रेजुएट के दावे पर क्यों भड़के लोग?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्यों सहेज कर रखे जाते हैं मृतक के गहने? किन चीजों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल
Garuda Purana7 min ago
2
mp news12 min ago
3
Aamitabh Bachchan12 min ago
4
R Praggnanandha20 min ago
5
UGC-NET June 2026 Schedule Out21 min ago