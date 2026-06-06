/हर महीने 2.3 लाख की सैलरी! जानिए इस प्लंबर का वो सीक्रेट, जिससे कॉरपोरेट वाले भी परेशान हैं

Corporate vs Blue Collar Salary: आज के समय में जब लोग बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वहीं एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है. एक IIM ग्रेजुएट ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक प्लंबर की कमाई का ऐसा गणित साझा किया है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के पसीने छूट गए हैं. दावा किया जा रहा है कि यह प्लंबर हर महीने 2.3 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर रहा है और इसकी नौकरी पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई असर नहीं होने वाला है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा माजरा और क्यों इस पर इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है.
IIM ग्रेजुएट का हैरान करने वाला दावा
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक IIM ग्रेजुएट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने घर आए एक प्लंबर के साथ हुई बातचीत को शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनके घर में शॉवर और नल ठीक करने के लिए एक प्लंबर आया था. उस प्लंबर ने केवल 15 मिनट काम किया और उसके बदले ₹700 चार्ज किए. जब बातचीत आगे बढ़ी तो प्लंबर ने बताया कि वह हर दिन ऐसे कम से कम 5 से 6 काम आराम से कर लेता है. इसका मतलब यह हुआ कि वह सिर्फ प्लंबिंग से ही रोजाना ₹3,000 से ₹4,000 कमा लेता है.
गर्मी में AC के काम से डबल कमाई
बात यहीं खत्म नहीं होती है. उस प्लंबर ने बताया कि वह सिर्फ नल ठीक नहीं करता बल्कि बिजली का काम और गर्मियों में AC सर्विसिंग भी करता है. सीजन के दौरान AC की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए वह हर विजिट के ₹1,000 से ₹3,000 तक लेता है. वह हर दिन ऐसे 2 से 3 काम आसानी से निपटा लेता है. इस हिसाब से देखें तो गर्मियों के दिनों में उसकी रोज़ की कमाई ₹7,000 से ₹10,000 तक पहुंच जाती है. इसी गणित के आधार पर IIM ग्रेजुएट ने अंदाजा लगाया कि वह प्लंबर हर महीने ₹2 लाख से ₹3 लाख के बीच कमा रहा है.
Called a plumber to replace my shower in Delhi.
He spent about 15 minutes fixing the shower and replacing a tap. He charged ₹700 and told me he gets 5–6 such jobs every day, earning around ₹3,000–₹4,000 daily from plumbing work alone.
During the summer, he also installs and…
— Ankit Kedia (@Ankittskedia) June 5, 2026
AI का इस नौकरी पर कोई असर नहीं
इस पोस्ट को शेयर करते हुए IIM ग्रेजुएट ने एक बहुत बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट नौकरियों को निगल रहा है, तब प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन और AC मैकेनिक जैसे काम पूरी तरह से सुरक्षित हैं. AI कभी भी आपके घर आकर फिजिकली नल ठीक नहीं कर सकता. इसलिए आने वाले समय में इन प्रैक्टिकल हुनर वाले लोगों की डिमांड और कमाई दोनों बहुत तेजी से बढ़ने वाली है. इन्हें हम 'AI प्रूफ' जॉब्स कह सकते हैं.
इंटरनेट पर छिड़ गई भारी बहस
जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. इंटरनेट की जनता इस दावे को लेकर दो हिस्सों में बंट गई है. कुछ लोगों का कहना है कि यह बात बिल्कुल सच है क्योंकि आजकल अच्छे और भरोसेमंद कारीगर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. वे मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं. वहीं दूसरी तरफ नौकरीपेशा लोग इस बात से थोड़े परेशान दिखे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वे टैक्स कटने के बाद इस प्लंबर से कम कमा पा रहे हैं.
लोग बोले- यह सरासर बकवास है
हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. एक यूजर ने लिखा कि यह गणित पूरी तरह से बकवास है. उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी फ्रीलांस काम करने वाले को हर दिन एक जैसा काम नहीं मिलता. दिल्ली जैसे शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही घंटों लग जाते हैं, ऐसे में दिनभर में 6-7 जगहों पर काम करना नामुमकिन है. लोगों का कहना है कि कोई भी आम प्लंबर महीने में ₹20,000 से ₹35,000 से ज्यादा नहीं बचा पाता है. बहरहाल, इस पोस्ट ने देश में डिग्री बनाम हुनर की एक नई बहस को जरूर जन्म दे दिया है.