'टुकुर-टुकुर' गाने पर पुलिसवाले ने महिला कांस्टेबल संग बनाया Video, हुआ बवाल

Delhi Police Constable Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो कभी-कभी खुद के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ हुआ, जब उसने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अपने साथी के साथ वीडियो पोस्ट कर दिया. जैसे ही वीडियो वायरल हुए, तो लोगों ने सवाल उठाया कि ड्यूटी के दौरान वर्दी में वीडियो क्यों बनाया.

दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी के दौरान वर्दी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में एक महिला हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाने के दौरान कोरोना वायरस संबंधी दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया.

#JUSTIN: A show cause notice has been issued to woman head constable and constable of Delhi Police for making videos in uniform during their official duties during lockdown and sharing on social media - said DCP (north-west) Usha Rangnani in her order. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/DVwwxYNtoC

