गलत जगह U-turn लोगे तो... पाकिस्तान हारी तो दिल्ली पुलिस ने यूं किया ट्रोल, देखें भारतीयों ने कैसे-कैसे शेयर किए मजेदार Memes

Delhi Police Trolls Pakistan: क्रिकेट के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर होता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. मैदान पर खिलाड़ियों के बीच की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर असली खेल मैच के बाद शुरू हुआ. जैसे ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, भारतीय फैंस के साथ-साथ दिल्ली पुलिस ने भी अपने रचनात्मक अंदाज में चुटकी लेना शुरू कर दिया. इस कड़ी में दिल्ली पुलिस का ट्वीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है.
दिल्ली पुलिस ने क्या ट्वीट किया?
दिल्ली पुलिस अपने मजाकिया ट्वीट्स के लिए भी जानी जाती है. पाकिस्तान की हार पर दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, "गलत जगह U-turn लोगे तो यूहीं मुंह की खाओगे." इसके साथ उन्होंने #RoadSafety, #INDvsPAK और #T20WorldCup2026 जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया. पुलिस का यह तंज सीधे तौर पर पाकिस्तान की टीम की रणनीतियों या खेल के दौरान उनकी गलतियों की ओर इशारा कर रहा था, जिसे उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों से जोड़कर पेश किया.
गलत जगह U-turn लोगे तो यूहीं मुंह की खाओगे#RoadSafety #INDvsPAK#T20WorldCup2026 pic.twitter.com/BqHkaMnSD7
— Delhi Police (@DelhiPolice) February 15, 2026
क्या है 'U-turn' और रोड सेफ्टी का कनेक्शन?
दिल्ली पुलिस ने खेल के मैदान की हार को सड़क सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण नियम से जोड़ा. सामान्यतः रोड सेफ्टी में गलत जगह से यू-टर्न लेना दुर्घटना का सबब बनता है. पुलिस ने इसी मुहावरे का उपयोग करते हुए यह संदेश दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले मैच खेलने से मना किया था. इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारी टीम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगी. फिर बाद में आईसीसी के हस्तक्षेप के बाद खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर इस तरह की हार झेलनी पड़ी.
पाकिस्तान ने निर्णय लिए या जो 'यू-टर्न' लिया, उसका अंजाम उन्हें हार के रूप में भुगतना पड़ा. यह ट्वीट न केवल मनोरंजन कर रहा है, बल्कि लोगों को सड़क नियमों के प्रति जागरूक भी कर रहा है कि नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है.
Good Night #IndvsPak pic.twitter.com/4vbgwlfjSY
— Lala (@FabulasGuy) February 15, 2026
Congratulations India full support from Afghanistan #T20WorldCup #INDvsPAK pic.twitter.com/DJuiAvAmdW
— Pathan Bhai (@PathanBhaiii) February 15, 2026
“बहिष्कार” में कम बेइज़्ज़ती होती #INDvsPAK
— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) February 15, 2026
India India India
Asthetic One One Four ने बना दिये मोर !
भारत ने झंडा गाड़ दिया पाकिस्तान का झंडा पाड़ दिया
Listen carefully the commentary #INDvsPAK pic.twitter.com/QeZTdb18Wd
— Zeennat Rana (@izeennatrana) February 15, 2026
भारतीयों ने कैसे शेयर किए मजेदार मीम्स?
दिल्ली पुलिस के इस ट्वीट के बाद तो सोशल मीडिया पर जैसे मीम्स का सैलाब आ गया. भारतीय नेटिजन्स ने एक से बढ़कर एक मजेदार मीम्स शेयर किए. किसी ने पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर लगाकर 'यू-टर्न' का मजाक उड़ाया, तो किसी ने दिल्ली पुलिस की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ की. कुछ मीम्स में दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी टीम मैच के बीच में ही रास्ता भटक गई. एक्स पर #DelhiPolice और #PakistanVsIndia ट्रेंड करने लगा, जहाँ फैंस ने जीत का जश्न मीम्स के जरिए मनाया.
दिल्ली पुलिस ने क्रिकेट के प्रति भारतीयों की दीवानगी को समझा और उसे अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया. यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली पुलिस ने किसी मैच के बाद इस तरह का पोस्ट किया हो, लेकिन 'U-turn' वाली यह टिप्पणी विशेष रूप से वायरल हो गई क्योंकि इसमें एक साथ क्रिकेट का तड़का, पड़ोसी देश की ट्रोलिंग और सड़क सुरक्षा का संदेश शामिल था.