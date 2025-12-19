Advertisement
trendingNow13046051
Hindi Newsजरा हटकेबीवी-भाई-मां-भाभी को खोया और अब अस्थमा सहित कई बीमारियां... 13 साल बाद छोड़ दी जहरीली हवा वाली दिल्ली!

बीवी-भाई-मां-भाभी को खोया और अब अस्थमा सहित कई बीमारियां... 13 साल बाद छोड़ दी 'जहरीली हवा वाली' दिल्ली!

Delhi Air Pollution: दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा अब रोजमर्रा की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है. बढ़ते प्रदूषण से परेशान एक दिल्ली प्रोफेशनल ने 13 साल बाद शहर छोड़ने का फैसला किया, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर गहरी बहस छेड़ रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीवी-भाई-मां-भाभी को खोया और अब अस्थमा सहित कई बीमारियां... 13 साल बाद छोड़ दी 'जहरीली हवा वाली' दिल्ली!

Delhi Todays Weather AQI Crisis: दिल्ली एनसीआर की हवा अब सिर्फ मौसम की समस्या नहीं रही. यह रोज की सेहत से जुड़ा खतरा बन चुकी है. स्मॉग की मोटी परत के बीच सांस लेना कई लोगों के लिए डरावना अनुभव बन गया है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यह सोचने लगे हैं कि इस शहर में रहना अब कितना सुरक्षित है. दिल्ली में रहने वाले मार्केटिंग प्रोफेशनल रवि वर्मा ने लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट शेयर की. उन्होंने 13 साल बाद दिल्ली छोड़ने का फैसला किया. पोस्ट की शुरुआत में ही उन्होंने साफ लिखा कि वह इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं. उनके शब्दों में गुस्सा, दर्द और थकान साफ झलकती है.

पिछले पांच साल कैसे सबसे दर्दनाक बने?

रवि वर्मा ने लिखा कि बीते पांच साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल रहे. कोविड के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी, भाई, मां और भाभी को खो दिया. इस गहरे निजी नुकसान ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया. इसके साथ ही उनकी शारीरिक सेहत भी लगातार बिगड़ती चली गई. रवि ने बताया कि उन्हें दोनों पैरों में एवस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी हो गई. डॉक्टरों ने कहा कि 40 की उम्र में उन्हें टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ेगी. हाल ही में उन्हें प्रदूषण की वजह से अस्थमा भी हो गया और अब वह इनहेलर पर निर्भर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: WATCH: मैं रेलवे का एम्प्लाई हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो... ट्रेन में सिगरेट पीने वाले शख्स ने यात्रियों को दी ऐसी धमकी!

दिल्ली छोड़ने का फैसला क्यों लिया?

उन्होंने लिखा कि इस साल का प्रदूषण और अस्थमा ने उनके फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी. उनके मुताबिक कोई जगह, पैसा या रिश्ता सेहत खोने से ज्यादा कीमती नहीं है. उन्होंने कहा कि अब वह जितनी जल्दी हो सके दिल्ली एनसीआर छोड़ रहे हैं. रवि ने सरकार को जिम्मेदार ठहराने के साथ आम लोगों की भी आलोचना की. उन्होंने लिखा कि असल समस्या यह है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता. बहुत कम लोग मास्क पहनते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लोग सुबह की सैर पर निकल रहे हैं, जैसे सब कुछ सामान्य हो.

लोगों को उन्होंने क्या चेतावनी दी?

रवि ने लिखा कि कोई हमें बचाने नहीं आ रहा. उन्होंने लोगों से अपील की कि सेहत, शांति और सामान्य जीवन को प्राथमिकता दें. उनका कहना था कि जो लोग कहते हैं कि हर कोई दिल्ली छोड़ नहीं सकता, वे अपनी सेहत को सबसे ऊपर नहीं रखते. उनकी पोस्ट पर कई लोगों ने सहमति जताई. कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने भी दिल्ली छोड़ दी और अब खुद को ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस कर रहे हैं. कुछ ने लिखा कि यह पोस्ट उन असली इंसानों की याद दिलाती है जो प्रदूषण की कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं.

 

यह भी पढ़ें: सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिछड़ा प्यार 54 साल बाद मिला, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं बल्कि छिपा था ऐसा दर्द; जिसने दुनिया को रुला दिया

इस बीच दिल्ली की हवा में कोई राहत नजर नहीं आई. शुक्रवार सुबह 6 बजे AQI करीब 387 दर्ज किया गया. यह ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में बना हुआ है और फिलहाल प्रदूषण से राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

DelhiAQIDelhi air pollutionTodays Weather

Trending news

मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
Viksit Bharat Rozgar Bill
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में