बीवी-भाई-मां-भाभी को खोया और अब अस्थमा सहित कई बीमारियां... 13 साल बाद छोड़ दी 'जहरीली हवा वाली' दिल्ली!

Delhi Todays Weather AQI Crisis: दिल्ली एनसीआर की हवा अब सिर्फ मौसम की समस्या नहीं रही. यह रोज की सेहत से जुड़ा खतरा बन चुकी है. स्मॉग की मोटी परत के बीच सांस लेना कई लोगों के लिए डरावना अनुभव बन गया है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यह सोचने लगे हैं कि इस शहर में रहना अब कितना सुरक्षित है. दिल्ली में रहने वाले मार्केटिंग प्रोफेशनल रवि वर्मा ने लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट शेयर की. उन्होंने 13 साल बाद दिल्ली छोड़ने का फैसला किया. पोस्ट की शुरुआत में ही उन्होंने साफ लिखा कि वह इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं. उनके शब्दों में गुस्सा, दर्द और थकान साफ झलकती है.

पिछले पांच साल कैसे सबसे दर्दनाक बने?

रवि वर्मा ने लिखा कि बीते पांच साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल रहे. कोविड के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी, भाई, मां और भाभी को खो दिया. इस गहरे निजी नुकसान ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया. इसके साथ ही उनकी शारीरिक सेहत भी लगातार बिगड़ती चली गई. रवि ने बताया कि उन्हें दोनों पैरों में एवस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी हो गई. डॉक्टरों ने कहा कि 40 की उम्र में उन्हें टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ेगी. हाल ही में उन्हें प्रदूषण की वजह से अस्थमा भी हो गया और अब वह इनहेलर पर निर्भर हैं.

दिल्ली छोड़ने का फैसला क्यों लिया?

उन्होंने लिखा कि इस साल का प्रदूषण और अस्थमा ने उनके फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी. उनके मुताबिक कोई जगह, पैसा या रिश्ता सेहत खोने से ज्यादा कीमती नहीं है. उन्होंने कहा कि अब वह जितनी जल्दी हो सके दिल्ली एनसीआर छोड़ रहे हैं. रवि ने सरकार को जिम्मेदार ठहराने के साथ आम लोगों की भी आलोचना की. उन्होंने लिखा कि असल समस्या यह है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता. बहुत कम लोग मास्क पहनते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लोग सुबह की सैर पर निकल रहे हैं, जैसे सब कुछ सामान्य हो.

लोगों को उन्होंने क्या चेतावनी दी?

रवि ने लिखा कि कोई हमें बचाने नहीं आ रहा. उन्होंने लोगों से अपील की कि सेहत, शांति और सामान्य जीवन को प्राथमिकता दें. उनका कहना था कि जो लोग कहते हैं कि हर कोई दिल्ली छोड़ नहीं सकता, वे अपनी सेहत को सबसे ऊपर नहीं रखते. उनकी पोस्ट पर कई लोगों ने सहमति जताई. कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने भी दिल्ली छोड़ दी और अब खुद को ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस कर रहे हैं. कुछ ने लिखा कि यह पोस्ट उन असली इंसानों की याद दिलाती है जो प्रदूषण की कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं.

इस बीच दिल्ली की हवा में कोई राहत नजर नहीं आई. शुक्रवार सुबह 6 बजे AQI करीब 387 दर्ज किया गया. यह ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में बना हुआ है और फिलहाल प्रदूषण से राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.