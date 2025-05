Delhi Rain Memes: हमको मारो, जिंदा मत छोड़ो... दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश के बाद मीम्स की बौछार, वायरल हुईं ये मजेदार पोस्ट

Delhi Rains Memes Viral: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई. सोशल मीडिया पर लोग मौसम की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं. साथ ही, मजेदार मीम्स और कमेंट्स भी वायरल हो रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने और बारिश का अलर्ट दिया है.

जलभराव ने रोका रास्ता

भारी बारिश की वजह से दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं. नालियों के जाम होने से अंडरपास में पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ियों को चलना मुश्किल हो गया. नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रुक गया और दिल्ली की कई मुख्य सड़कों पर जाम लग गया. सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई. तेज हवाओं ने बैनर और पेड़ों की टहनियां गिरा दीं, जिससे ट्रैफिक और बाधित हुआ.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

सोशल मीडिया पर लोग बारिश को लेकर मजाकिया अंदाज में पोस्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने एक्स पर मीम शेयर करते हुए लिखा, “दिल्ली में हर मौसम चरम पर होता है. अभी बारिश ऐसी है, जैसे सबको बहा ले जाएगी.” दूसरे ने लिखा, “दिल्ली का मौसम थोड़ा शांत हो सकता है क्या? बारिश और तूफान एक साथ कैसे!” तीसरे यूजर ने मजाक में कहा, “मौसम के देवता दिल्ली-एनसीआर को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं.” ये मीम्स लोगों को हंसा रहे हैं.

In delhi every weather is extreme be it delhi rain right now. Feels like it will sweep all of us away. pic.twitter.com/I5HWM8Bnpt — Menes_Hey (@JayManas) May 1, 2025

Delhites trying to process that they have to deal with pollution, earthquakes

And now thunderstorm

डर का माहौल है #DelhiRains pic.twitter.com/sMhiA0H1T7 — Navneet Dwivedi (@inavneetdwivedi) May 2, 2025

Can Delhi weather chill a bit? Rain and thunderstorm together — Arya (@paharganj2paris) May 1, 2025

Weather gods preparing Delhi NCR for a war. — Gabbar (@GabbbarSingh) May 2, 2025

Every Delhite to their managers today#DelhiRains pic.twitter.com/ukNZksKb4T — Purushottam Kumar (@Uttam__Purush) May 2, 2025

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि दिल्ली में शुक्रवार को और बारिश होगी, जिसमें तेज हवाएं और गरज-चमक भी हो सकती है. बारिश 7 मई तक जारी रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से घटकर 35 डिग्री तक आ सकता है. यह बारिश पिछले हफ्तों की भीषण गर्मी से राहत देगी. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है.