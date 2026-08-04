/गंदे वीडियो देख रहा था ड्राइवर... पकड़ा गया तो रैपिडो वाले की बेशर्म दलील सुन उड़ जाएंगे होश

Delhi Rapido Incident: दिल्ली से एक बेहद हैरान और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सफदरजंग से मॉडल टाउन जा रही एक महिला रिसर्चर के साथ रैपिडो ऑटो में कुछ ऐसा हुआ, जिसने एक बार फिर कैब और ऑटो ऐप्स में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. पीड़ित महिला का आरोप है कि ऑटो चलाते समय ड्राइवर अपने मोबाइल पर गंदे वीडियो देख रहा था और गंदी हरकत कर रहा था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है.
आपत्तिजनक वीडियो देख रहा था ड्राइवर
पीड़ित महिला का नाम सुकन्या दत्ता है जो असम की रहने वाली हैं और दिल्ली में एक रिसर्चर और कंटेंट क्रिएटर हैं. सुकन्या के मुताबिक, यह घटना रात करीब 8:48 बजे सफदरजंग से मॉडल टाउन जाते समय हुई. उन्हें शुरू में इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे बैठा ड्राइवर क्या कर रहा है. लेकिन रास्ते में रेड सिग्नल पर बगल से गुजर रही एक बाइक सवार महिला ने उन्हें इशारा करके बताया कि ऑटो ड्राइवर फोन पर बेहद आपत्तिजनक वीडियो देख रहा है. जैसे ही बाइक सवार महिला ने यह बात बताई, ड्राइवर ने तुरंत अपना फोन छिपा लिया.
खौफ के वो 30 मिनट
सुकन्या ने बताया कि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो ड्राइवर की हरकतें बेहद घिनौनी थीं. उस वक्त उनकी मंजिल करीब 30 मिनट दूर थी. हाईवे का रास्ता होने और इलाका अनजान होने के कारण सुकन्या ने बीच रास्ते में उतरना सुरक्षित नहीं समझा. अकेला होने की वजह से उन्होंने उस वक्त ड्राइवर का विरोध नहीं किया और चुपचाप अपनी मंजिल यानी किसी भीड़भाड़ वाली जगह तक पहुंचने का इंतजार किया. इस दौरान सुकन्या ने रैपिडो के इमरजेंसी सपोर्ट पर भी संपर्क किया और बताया कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं.
"विदेशी कपड़ों वाली वीडियो देख रहा था"
जब ऑटो अपनी मंजिंल पर पहुंचा तो सुकन्या ने हिम्मत जुटाकर ड्राइवर से सवाल-जवाब किए. ड्राइवर की पहचान छोटेलाल कुमार यादव के रूप में हुई. हैरानी की बात यह रही कि ड्राइवर ने अपनी गलती मानने से इंकार करने के बजाय बेशर्मी से कहा कि वह तो बस छोटे कपड़ों वाली विदेशी महिलाओं के वीडियो देख रहा था. सुकन्या ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जो देखते ही देखते वायरल हो गया.
रैपिडो की सुस्ती और बाद में एक्शन
सुकन्या ने आरोप लगाया कि जब वे ऑटो में बैठकर अपनी सुरक्षा के लिए रैपिडो टीम को कॉल कर रही थीं, तब उन्हें कोई मदद नहीं मिली. कंपनी ने तब तक कोई सुध नहीं ली जब तक कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो गया. बाद में मामला बढ़ता देख रैपिडो ने आधिकारिक बयान जारी कर माफी मांगी. कंपनी ने कहा कि ग्राहक सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और इस तरह की हरकतों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है. रैपिडो ने पुष्टि की कि आरोपी ऑटो ड्राइवर छोटेलाल को हमेशा के लिए अपने प्लेटफॉर्म से हटा यानी बैन कर दिया गया है.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस घटना के बाद इंटरनेट पर सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ यूजर्स ने कैब कंपनियों की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो कुछ ने इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम की क्लास लगाई. वहीं कुछ यूजर्स ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.
स्रोत: यह पूरी खबर पीड़ित महिला सुकन्या दत्ता के इंस्टाग्राम पोस्ट/वीडियो और उसके बाद कैब एग्रीगेटर कंपनी 'रैपिडो' द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयानों के आधार पर बनाई गई है.