प्लेन क्या प्लास्टिक से बनता है? दिल्ली-श्रीनगर फ्लाइट की खौफनाक लैंडिंग के बाद लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

Delhi Srinagar Indigo Flight: दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E 2142 अचानक थंडरस्टॉर्म में फंस गई, जिसमें 220 से अधिक यात्री सवार थे. इस वजह से फ्लाइट में भारी हलचल हुई. पायलट ने श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी की सूचना दी. हालांकि, फ्लाइट शाम 6:30 बजे श्रीनगर में सुरक्षित उतर गया. इंडिगो ने बयान जारी कर कहा, "दिल्ली से श्रीनगर जा रही उड़ान 6E 2142 रास्ते में अचानक ओलावृष्टि में फंस गई. केबिन क्रू ने नियमों का पालन किया और विमान सुरक्षित उतरा." एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया और विमान की जांच और मरम्मत के बाद इसे दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जाएगा.

खौफ में थे प्लेन में बैठे यात्री

बयान में विमान को हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरों से पता चला कि विमान का अगला हिस्सा (नोज) क्षतिग्रस्त हुआ है. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लोग इस तस्वीर को लेकर काफी सवाल उठा रहे हैं. श्रीनगर हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि चालक दल और यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन विमान को तकनीकी खराबी के कारण ग्राउंडेड घोषित किया गया. यात्री ओवैस मकबूल हकीम ने एक्स पर लिखा, "यह मृत्यु के करीब का अनुभव था. विमान की नाक और दायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ. लोग चिल्ला रहे थे, सभी डरे हुए थे."

We had a narrow escape from Delhi to Srinagar flight indigo. Special thanks to the captain and cabin crew. @indigo @GreaterKashmir @RisingKashmir pic.twitter.com/KQdJqJ7UJz — I_am_aaqib (@am_aaqib) May 21, 2025

I was in this flight .... We just landed and it's a miracle we Landed ... https://t.co/lG5DoBZmVq — Owais Maqbool Hakeem (@owaismaqbool) May 21, 2025

Indigo flight 6E-2142 पर आसमान ने बरसाया कहर — ओलों की मार से विमान का नोज़ कोन चकनाचूर!

लेकिन पायलट ने डर को मात दी, मौत को पछाड़ा, और फ्लाइट को ज़मीन पर सलामत उतारा।

ये हिम्मत की उड़ान थी — तूफ़ान हार गया, हम जीत गए! pic.twitter.com/QdmpWpMNMF — Jeetendra Rana (@rana_9064) May 21, 2025

Indigo flight 6E-2142 from Delhi to Srinagar got caught in a severe hailstorm. The flight landed safely and all passangers are safe. Hailstorm was so severe that it damaged the plane's nose cone. pic.twitter.com/E0BioVa8tF — Incognito (@Incognito_qfs) May 21, 2025

पोस्ट पर आईं कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं

एक अन्य यात्री शेख समीउल्लाह ने कहा, "लग रहा था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा. पायलट ने अचानक सीटबेल्ट बांधने को कहा. मैं बार-बार उड़ान भरता हूं, लेकिन इतनी डरावनी हलचल पहली बार देखी." यात्री अम_आकिब ने एक्स पर पायलट और चालक दल की तारीफ की. उन्होंने लिखा, "हम बाल-बाल बचे. कप्तान और चालक दल को विशेष धन्यवाद." यात्रियों ने पायलट की सूझबूझ और शांत रहकर विमान को सुरक्षित उतारने की सराहना की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर को लेकर कई लोगों ने अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा, "क्या प्लेन का अगला हिस्सा कागज या प्लास्टिक का बना हुआ था?" एक अन्य ने लिखा, "मौत के खौफ में यात्री सिर्फ भगवान का ही ले रहे होंगे नाम." एक तीसरे ने लिखा, "यात्रियों को प्लेन के पायलट पर रहा होगा भरोसा." एक ने कहा, "हवा में ही प्लेन पर बिजली गिरी होगी."