'सर, मैं शनिवार को ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...', इंटरव्यू में युवा पीढ़ी के बेबाक जवाब ने जीता बॉस का दिल, तुरंत दे दी नौकरी

नौकरी के इंटरव्यू में कैंडिडेट का स्किल, एक्सपीरियंस और एजुकेशन तो देखा ही जाता है, लेकिन कई कंपनियां यह भी जानना चाहती हैं कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारी एक्स्ट्रा काम करने के लिए कितना तैयार है. दिल्ली के इस स्टार्टअप के इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा ही सवाल सामने आया.
फाउंडर ने 25 साल के कैंडिडेट से पूछा कि अगर कंपनी को जरूरत पड़ी तो क्या वह शनिवार को भी काम कर सकता है? सवाल सामान्य था, लेकिन जवाब ने इंटरव्यू का पूरा माहौल बदल दिया. युवक ने नौकरी पाने के लिए तुरंत हां कहने के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बिल्कुल साफ बात रखी. उसने कहा कि सर, मैं शनिवार को ऑफिस नहीं आ पाऊंगा.
कैंडिडेट ने फाउंडर से कहा कि वह हर शनिवार ऑफिस नहीं आ सकता, क्योंकि ऑफिस के बाहर भी उसकी जिंदगी है. उसने बताया कि शनिवार को वह क्रिकेट खेलता है, गिटार बजाता है और अपने परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताता है. हालांकि, उसने यह भी साफ किया कि अगर कोई सच में जरूरी स्थिति होगी तो वह कंपनी की मदद करने के लिए तैयार रहेगा. लेकिन हर शनिवार को रेगुलर ऑफिस आने को वह अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता. इसका मतलब उसने काम से भागने की बात नहीं कही, बल्कि अपनी लिमिट पहले ही क्लियर कर दी. यही बात इस पूरे इंटरव्यू की सबसे खास बात बन गई.
कंपनी के फाउंडर ने इस इंटरव्यू का अनुभव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर किया. उन्होंने माना कि युवक का जवाब सुनकर उनका पहला रिएक्शन बहुत अलग था. उन्हें लगा कि शायद यह कैंडिडेट काम को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है. आखिर नौकरी के इंटरव्यू में कोई उम्मीदवार सीधे यह कह दे कि वह शनिवार को काम नहीं करेगा, तो कंपनी के लिए यह थोड़ा चौंकाने वाला जवाब हो सकता है. लेकिन फाउंडर ने बातचीत आगे बढ़ाई तो उन्हें समझ आया कि युवक काम से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था. वह बस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक साफ लाइन रखना चाहता था.
फाउंडर के लिए असली टर्निंग पॉइंट यही था. उन्हें लगा कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू में झूठ बोल सकता है, तो आगे चलकर भी कई बातें छिपा सकता है. लेकिन यह युवक शुरुआत से ही अपनी प्राथमिकताओं को लेकर साफ था. यही ईमानदारी फाउंडर को पसंद आई. उन्होंने कैंडिडेट को नौकरी देने का फैसला कर लिया. उनका मानना था कि जो व्यक्ति इंटरव्यू में ही अपनी बात खुलकर कह सकता है, उसके साथ आगे काम करने में ज्यादा भरोसा किया जा सकता है. यहां कैंडिडेट ने एक तरह से यह भी दिखाया कि नौकरी की जरूरत होने के बावजूद अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है.
इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिर्फ नौकरी मिलना नहीं है. फाउंडर के मुताबिक, नौकरी मिलने के बाद उस लड़के ने अपने काम से भी खुद को साबित किया. उसने अपने टास्क समय पर पूरे किए और अच्छे रिजल्ट दिए. यहां तक कि कई मौकों पर उसका प्रदर्शन टीम के दूसरे सदस्यों से बेहतर रहा. इससे फाउंडर को समझ आया कि किसी कर्मचारी की क्षमता का अंदाजा सिर्फ इस बात से नहीं लगाया जा सकता कि वह कितने घंटे ऑफिस में बैठता है. अगर कोई कर्मचारी तय समय में अच्छा काम पूरा कर देता है, तो जरूरी नहीं कि उसे हर वक्त ऑफिस में मौजूद रहने की जरूरत पड़े.
फाउंडर की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस कहानी को लेकर चर्चा शुरू हो गई. बड़ी संख्या में लोगों ने युवक की सोच की तारीफ की. कई यूजर्स का कहना था कि आज की नई पीढ़ी नौकरी को जिंदगी का एक हिस्सा मानती है, पूरी जिंदगी नहीं. उनके मुताबिक, काम जरूरी है, लेकिन परिवार, दोस्त, शौक और खुद के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है. कुछ लोगों ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को पर्याप्त रेस्ट और पर्सनल टाइम मिलता है तो वह मानसिक रूप से ज्यादा फ्रेश रह सकता है और ऑफिस में बेहतर काम कर सकता है.
वर्क कल्चर को लेकर नई पीढ़ी की सोच पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रही है. इस पीढ़ी के कई युवा सैलरी के साथ-साथ वर्क-लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबल वर्किंग, पर्सनल स्पेस और मेंटल वेलनेस को भी महत्व देते हैं. उनका मानना है कि अच्छी नौकरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या बड़ा पद नहीं है. अगर नौकरी की वजह से व्यक्ति के पास परिवार, दोस्तों और अपने शौक के लिए बिल्कुल समय नहीं बचता, तो लंबे समय में इसका असर उसकी लाइफ पर पड़ सकता है. यही वजह है कि इंटरव्यू में अपनी शर्तें या सीमाएं बताने को लेकर भी नई पीढ़ी पहले के मुकाबले ज्यादा खुलकर बात करती दिखाई देती है.
इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा कैंडिडेट की इसी लाइन की हो रही है कि 'ऑफिस के बाहर भी मेरी जिंदगी है.' यह बात सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन नौकरी के इंटरव्यू में इसे इतने सीधे तरीके से कहना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. कैंडिडेट ने यह नहीं कहा कि वह मेहनत नहीं करेगा. उसने सिर्फ यह बताया कि उसकी जिंदगी में ऑफिस के अलावा भी कुछ चीजें इम्पोर्टेन्ट हैं. कंपनी ने भी उसकी इस बात को समझा और उसे उसकी काबिलियत के आधार पर मौका दिया.
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