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'सर, मैं शनिवार को ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...', इंटरव्यू में युवा पीढ़ी के बेबाक जवाब ने जीता बॉस का दिल, तुरंत दे दी नौकरी

नौकरी के इंटरव्यू में कैंडिडेट से अक्सर पूछा जाता है कि जरूरत पड़ने पर वह एक्स्ट्रा टाइम काम कर पाएगा या नहीं. ऐसे सवाल पर ज्यादातर लोग नौकरी की उम्मीद में तुरंत 'हां' कह देते हैं. लेकिन दिल्ली के एक स्टार्टअप में 25 साल के एक युवा कैंडिडेट ने बिना घुमाए अपनी बात रख दी. उसने कहा कि शनिवार को वह हर हफ्ते ऑफिस नहीं आ सकता, क्योंकि ऑफिस के बाहर भी उसकी अपनी जिंदगी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 08, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:45 AM IST
'सर, मैं शनिवार को ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...', इंटरव्यू में युवा पीढ़ी के बेबाक जवाब ने जीता बॉस का दिल, तुरंत दे दी नौकरी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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