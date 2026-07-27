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न रजिस्टर, न ऐप... यहां माचिस की डिब्बियों से अटेंडेंस लगाते हैं बच्चे, टीचर का अनोखा तरीका वायरल

दिल्ली की एक टीचर ने क्लास में अटेंडेंस लेने का ऐसा अनोखा तरीका निकाला है. अब इस तरीके ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. उन्होंने बच्चों के लिए एक DIY अटेंडेंस बोर्ड बनाया है, जिसमें छोटी-छोटी माचिस की डिब्बियों का इस्तेमाल किया गया है. इस आसान लेकिन शानदार आइडिया से बच्चे खुद अपनी अटेंडेंस लगाते हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:44 AM IST
न रजिस्टर, न ऐप... यहां माचिस की डिब्बियों से अटेंडेंस लगाते हैं बच्चे, टीचर का अनोखा तरीका वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@mind_map_master

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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