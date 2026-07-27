/न रजिस्टर, न ऐप... यहां माचिस की डिब्बियों से अटेंडेंस लगाते हैं बच्चे, टीचर का अनोखा तरीका वायरल

स्कूल में दिन की शुरुआत अक्सर अटेंडेंस से होती है. टीचर नाम पुकारती हैं और बच्चे एक-एक करके 'प्रेजेंट मैम' बोलते हैं. यह प्रक्रिया सालों से लगभग हर स्कूल में एक जैसी चली आ रही है. लेकिन दिल्ली की एक क्लास में इस रोजाना के काम को इतना मजेदार और सीखने वाला बना दिया गया है कि अब अटेंडेंस सिर्फ हाजिरी नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक छोटी-सी जिम्मेदारी बन गई है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक टीचर का क्रिएटिव आइडिया लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने बच्चों को खुद अपनी अटेंडेंस लगाने की जिम्मेदारी दे दी है. इस छोटे से बदलाव ने क्लासरूम के माहौल को भी काफी बदल दिया है.
वायरल वीडियो को सुमी नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया, 'मेरे छोटे बच्चे, जिम्मेदारी संभालते हुए.' वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर जैसे ही क्लास में आती हैं, बच्चे सीधे दीवार पर लगे एक रंग-बिरंगे बोर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं. यह कोई सामान्य अटेंडेंस बोर्ड नहीं है, बल्कि इसे बेहद आसान चीजों से तैयार किया गया है.
इसमें कई छोटी-छोटी माचिस की डिब्बियां लगाई गई हैं. हर डिब्बी पर एक बच्चे की फोटो और पहचान से जुड़ी जानकारी लगाई गई है. हर माचिस की डिब्बी के अंदर दो छोटे कार्ड रखे गए हैं. एक पर "A" लिखा है, जिसका मतलब Absent यानी अनुपस्थित है और दूसरे पर "P" लिखा है, जिसका मतलब Present यानी उपस्थित होता है.
जैसे ही बच्चे क्लास में पहुंचते हैं, वे अपनी-अपनी माचिस की डिब्बी खोलते हैं और उसमें से "P" वाला कार्ड बाहर निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर देते हैं. इसके बाद वे आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में न टीचर को हर नाम पुकारना पड़ता है और न बच्चों को सिर्फ जवाब देना होता है. बच्चे खुद इस काम का हिस्सा बन जाते हैं. यह छोटा-सा तरीका बच्चों को यह एहसास दिलाता है कि क्लास की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर की नहीं, बल्कि उनकी भी है.
आमतौर पर अटेंडेंस को स्कूल का एक सामान्य काम माना जाता है. लेकिन इस टीचर ने इसे बच्चों के सीखने का हिस्सा बना दिया. इस एक्टिविटी से बच्चों में कई अच्छी आदतें विकसित हो रही हैं. वे समय पर क्लास में आने, अपनी जिम्मेदारी निभाने और खुद फैसले लेने की आदत सीख रहे हैं. शिक्षा के जानकार भी मानते हैं कि जब बच्चों को छोटी उम्र से छोटी-छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है. वे सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने टीचर के इस आइडिया की तारीफ की. यूजर्स का कहना है कि यह तरीका बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यवहारिक चीजें भी सिखाता है. एक यूजर ने लिखा कि यह अटेंडेंस लेने का कितना क्रिएटिव और मजेदार तरीका है. ऐसी एक्टिविटी बच्चों के पार्टिसिपेशन और आत्मविश्वास को बढ़ाती है. वहीं, एक अन्य यूजर ने इसे शानदार आइडिया बताया. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा सिस्टम कॉलेज और ऑफिस में भी लागू होना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि काश यूनिवर्सिटी और ऑफिस में भी ऐसी अटेंडेंस होती. इस कमेंट पर कई लोगों ने सहमति जताई.
इस अटेंडेंस बोर्ड की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में किसी महंगे सामान या बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया. सिर्फ कुछ माचिस की डिब्बियां, फोटो और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से एक ऐसा सिस्टम तैयार हो गया, जो बच्चों के लिए यादगार बन गया. कई बार शिक्षा में बड़े बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती. छोटी-छोटी कोशिशें भी बच्चों के सीखने के तरीके को बदल सकती हैं. दिल्ली की इस टीचर का यह आइडिया इसी बात का उदाहरण है. उन्होंने एक साधारण अटेंडेंस प्रक्रिया को बच्चों के लिए मजेदार और सीखने वाली एक्टिविटी बना दिया. यह सिर्फ हाजिरी लगाने का तरीका नहीं, बल्कि बच्चों को जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता का पहला सबक देने वाली पहल बन गई है.
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