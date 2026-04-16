2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून? वायरल वीडियो ने बताई एक्सप्रेसवे की असलियत

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल 2026 को नरेंद्र मोदी ने किया. दावा किया गया कि इस हाईवे पर नियमों के अनुसार चलने पर सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है. इसी दावे को परखने के लिए एक कपल ने रोड ट्रिप शुरू किया. सोशल मीडिया पर अब उनका अनुभव तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस दावे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं.

कपल को क्या मिला रिजल्ट?

इंफ्लुएंसर खुशाग्र गांधी अपनी पत्नी रायशा के साथ SUV लेकर सुबह करीब 11 बजे निकले. उन्होंने अपने सफर की शुरुआत से लेकर रास्ते का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया. रास्ते में उन्हें सड़क की क्वालिटी काफी अच्छी लगी, लेकिन मैप बार-बार री-रूट भी हो रहा था. इसके बावजूद उन्होंने सफर जारी रखा और टाइम नोट करते रहे. जब वे देहरादून पहुंचे तो घड़ी में 1 बजकर 21 मिनट हो रहे थे. यानी उन्होंने सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में दूरी तय कर ली, जो सरकार के दावे से भी बेहतर निकला.

रास्ते में क्या खास दिखा?

इस सफर के दौरान कपल एक खास 12 किलोमीटर लंबे वाइल्डलाइफ कॉरिडोर से भी गुजरे. यह एलिवेटेड रोड खासतौर पर जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है. यहां ‘वाइल्डलाइफ एरिया’ के बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि ड्राइवर सतर्क रहें. यह फीचर इस एक्सप्रेसवे को और खास बनाता है. इसके अलावा सड़क चौड़ी और स्मूद है, जिससे ड्राइविंग काफी आसान हो जाती है. कुल मिलाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यह एक्सप्रेसवे आधुनिक और सुरक्षित नजर आता है.

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एक्सप्रेसवे की क्या हैं खूबियां?

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 6 लेन का हाईटेक रोड है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी डिजाइन 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से बनाई गई है, हालांकि 100 किमी के अंदर स्पीड रखना जरूरी है. इसमें CCTV, स्पीड मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे सुरक्षित बनाते हैं. इस हाईवे की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर है, जो जानवरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बनाया गया है.

यूजर्स क्या कह रहे हैं?

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. कुछ यूजर्स औसत स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, तो कुछ ने बाइक की अनुमति को लेकर सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे पर बाइक की अनुमति नहीं है. वहीं कई लोगों ने सफाई बनाए रखने की अपील भी की. टोल को लेकर भी चर्चा हुई, जहां एक तरफ का टोल करीब 675 रुपये बताया गया. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि लोग इस नए एक्सप्रेसवे को लेकर काफी उत्साहित हैं.

क्या वाकई बदल जाएगा सफर?

कुल मिलाकर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ने यात्रा को काफी आसान और तेज बना दिया है. जहां पहले 6-7 घंटे लगते थे, अब यह दूरी 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो सकती है. यह न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम करेगा. आने वाले समय में यह हाईवे दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा. इस तरह यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि सफर का नया अनुभव बनकर सामने आया है.