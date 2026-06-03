Uber बाइक ड्राइवर आया, हेलमेट दिया, फिर बिना बैठाए ही निकल गया! लोकेशन पर पहुंचकर बोला- कहां गईं लड़की?

Delhi Uber Bike Viral Video: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कैब और बाइक टैक्सी का सहारा लेते हैं, ताकि अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच सकें. लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप बाइक बुक करें और ड्राइवर आपको बैठाए बिना ही आगे निकल जाए? सुनने में यह किसी फिल्म का सीन या कोई मजाक लग सकता है, पर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा सच में हुआ है. एक लड़की ने अपने दफ्तर जाने के लिए उबर बाइक बुक की थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर इंटरनेट की जनता अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है.

हाथ में रह गया सिर्फ हेलमेट

यह पूरी घटना दिल्ली की है, जिसे प्रतिमा नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रतिमा सड़क किनारे खड़ी हैं और उनके हाथ में एक हेलमेट है. उन्होंने वीडियो में हंसते हुए बताया कि उन्होंने अपनी मंजिल पर जाने के लिए एक उबर बाइक बुक की थी. राइडर उनके पास आया भी, लेकिन वह किसी से फोन पर बात करने में पूरी तरह मगन था. उसने आते ही प्रतिमा को हेलमेट पकड़ाया और इससे पहले कि प्रतिमा बाइक पर बैठ पातीं, वह गाड़ी स्टार्ट करके आगे निकल गया.

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मंजिंल पर पहुंचकर आया होश

इस कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तब आया, जब ड्राइवर अपनी धुन में सीधे ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया. वहां पहुंचने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसकी बाइक पर कोई पैसेंजर ही नहीं था. ड्राइवर को तब जाकर अपनी गलती का अहसास हुआ. इसके बाद उसने तुरंत प्रतिमा को फोन मिलाया और बेहद मासूमियत से पूछा कि "मैडम आप कहां रह गईं?" ड्राइवर को लग रहा था कि मैडम रास्ते में कहीं गिर गईं या फिर आईं ही नहीं, जबकि वह खुद उन्हें छोड़कर चला गया था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

प्रतिमा ने इस पूरे वाकये का एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि "बाइक मेरे बिना ही चली गई, अब इस हेलमेट का मैं क्या करूं?" यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया. लोग इस वीडियो पर जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि यह उबर की तरफ से हाफ पिकअप सर्विस थी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फोन पर बात करने का नतीजा ऐसा ही होता है.