शादी में फूलों की जगह रखे गए एयर प्यूरिफायर, साल 2050 में कैसा होगा नजारा? AI Video में देखें

Delhi Pollution Wedding: दिल्ली की शादी में साल 2050 में फूलों की जगह एयर प्यूरिफायर सजाए जाएंगे. एआई के एक वायरल वीडियो में दूल्हा-दुल्हन एन95 मास्क में नजर आए. फ्यूचर में राजधानी में प्रदूषण इतना बढ़ गया कि प्यार भी ‘लो ऑक्सीजन मोड’ पर मनाया जाने लगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:08 PM IST
Delhi Pollution: दिल्ली में सर्दी की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण फिर अपने चरम पर है. इस बार हालात इतने खराब हैं कि लोग घर के अंदर सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफायर पर निर्भर हो चुके हैं. अब यह ट्रेंड शादी समारोहों तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादी में फूलों की सजावट की जगह एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं. हालांकि, ये एआई वीडियो है जो असल में लग रहे हैं.

वीडियो में लड़की ने क्या कहा?

एआई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला मजाकिया अंदाज में कहती है, “ये क्या हो रहा है दिल्ली में? पहले शादियों में फूल लगते थे, अब मंडप में एयर प्यूरिफायर हैं.” इसके बाद कैमरा दूल्हा-दुल्हन की तरफ घूमता है, जो दोनों एन95 मास्क पहने हुए हैं. वह आगे कहती है, “लव एंड लो ऑक्सीजन, ब्रो... दिल्ली वेडिंग वाइब्स बट नॉट ब्रीदेबल.”

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

लोगों ने सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. किसी ने कहा, “गर्ली यू जस्ट स्केयर्ड मी.” तो किसी ने लिखा, “दिस इज द फ्यूचर.” कई लोगों ने पूछा, “क्या वाकई इतनी कम विजिबिलिटी है दिल्ली में?” जबकि कुछ ने कहा, “लव इज नॉट इन द एयर.” कई यूजर्स ने इसे बेहद दुखद और चिंताजनक बताया.

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

एक और वायरल पोस्ट में दिल्ली के एक मार्केट एनालिस्ट ने दिखाया कि कैसे चार एयर प्यूरिफायर चालू रखने के बावजूद घर के अंदर की हवा कुछ ही सेकंड में जहरीली हो जाती है. वीडियो में जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एयर प्यूरिफायर का AQI मीटर 97 से सीधा 500 पार कर गया. यानी घर के अंदर की स्वच्छ हवा भी कुछ ही पलों में जहरीली बन गई. इस वीडियो ने सबको झकझोर दिया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

