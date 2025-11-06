शादी में फूलों की जगह रखे गए एयर प्यूरिफायर, साल 2050 में कैसा होगा नजारा? AI Video में देखें

Delhi Pollution: दिल्ली में सर्दी की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण फिर अपने चरम पर है. इस बार हालात इतने खराब हैं कि लोग घर के अंदर सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफायर पर निर्भर हो चुके हैं. अब यह ट्रेंड शादी समारोहों तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादी में फूलों की सजावट की जगह एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं. हालांकि, ये एआई वीडियो है जो असल में लग रहे हैं.

वीडियो में लड़की ने क्या कहा?

एआई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला मजाकिया अंदाज में कहती है, “ये क्या हो रहा है दिल्ली में? पहले शादियों में फूल लगते थे, अब मंडप में एयर प्यूरिफायर हैं.” इसके बाद कैमरा दूल्हा-दुल्हन की तरफ घूमता है, जो दोनों एन95 मास्क पहने हुए हैं. वह आगे कहती है, “लव एंड लो ऑक्सीजन, ब्रो... दिल्ली वेडिंग वाइब्स बट नॉट ब्रीदेबल.”

लोगों ने सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. किसी ने कहा, “गर्ली यू जस्ट स्केयर्ड मी.” तो किसी ने लिखा, “दिस इज द फ्यूचर.” कई लोगों ने पूछा, “क्या वाकई इतनी कम विजिबिलिटी है दिल्ली में?” जबकि कुछ ने कहा, “लव इज नॉट इन द एयर.” कई यूजर्स ने इसे बेहद दुखद और चिंताजनक बताया.

एक और वायरल पोस्ट में दिल्ली के एक मार्केट एनालिस्ट ने दिखाया कि कैसे चार एयर प्यूरिफायर चालू रखने के बावजूद घर के अंदर की हवा कुछ ही सेकंड में जहरीली हो जाती है. वीडियो में जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एयर प्यूरिफायर का AQI मीटर 97 से सीधा 500 पार कर गया. यानी घर के अंदर की स्वच्छ हवा भी कुछ ही पलों में जहरीली बन गई. इस वीडियो ने सबको झकझोर दिया है.