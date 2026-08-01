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'अंदर आने को कहा, फिर जोर से पटका दरवाजा!' महिला ने Zepto डिलीवरी ब्वॉय पर लगाया बदतमीजी का आरोप, लोगों का फूटा गुस्सा

दिल्ली की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. महिला ने आरोप लगाया कि क्विक कॉमर्स ऐप Zepto का एक डिलीवरी एजेंट ऑर्डर देने के बाद बार-बार घर के अंदर आने की जिद करने लगा. महिला का कहना है कि उसने कई बार मना किया, लेकिन एजेंट नहीं माना. आरोप है कि बाद में उसने लगातार डोरबेल बजाई और गेट भी पीटना शुरू कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 01, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:05 PM IST
'अंदर आने को कहा, फिर जोर से पटका दरवाजा!' महिला ने Zepto डिलीवरी ब्वॉय पर लगाया बदतमीजी का आरोप, लोगों का फूटा गुस्सा
Image Credit: Image credit: instagram/@thatamethystgirl

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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