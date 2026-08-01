'अंदर आने को कहा, फिर जोर से पटका दरवाजा!' महिला ने Zepto डिलीवरी ब्वॉय पर लगाया बदतमीजी का आरोप, लोगों का फूटा गुस्सा

आज के समय में घर तक सामान पहुंचाने वाली क्विक कॉमर्स सर्विस लोगों की जिंदगी आसान बना रही हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर इस सर्विस से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में महिला ने दावा किया है कि Zepto का डिलीवरी एजेंट ऑर्डर देने के बाद ऐसा व्यवहार करने लगा, जिससे वह डर गई.
महिला ने अपने साथ घटी इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, वहीं कुछ लोगों ने घर पर डिलीवरी लेते समय ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह भी दी. Zepto ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का भरोसा दिया है.
महिला ने वीडियो में बताया कि डिलीवरी एजेंट समय पर ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचा. सामान देने के बाद उसने पीने के लिए पानी मांगा. महिला का कहना है कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पानी की एक बोतल दे दी और कहा कि वह इसे अपने साथ ले जा सकता है. उसे लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई. महिला का आरोप है कि डिलीवरी एजेंट ने कुछ ही देर बाद फिर पानी मांगा और इसके साथ ही घर के अंदर आने लगा.
महिला ने वीडियो में दावा किया कि डिलीवरी ब्वॉय बार-बार कहता रहा कि उसे सिर्फ पांच मिनट के लिए घर के अंदर आने दिया जाए. महिला का कहना है कि उसने साफ शब्दों में मना कर दिया और कहा कि अगर उसे आराम करना है तो बाहर जगह मौजूद है, वहीं बैठ सकता है. इसके बावजूद एजेंट अपनी बात दोहराता रहा. महिला ने आरोप लगाया कि कई बार मना करने के बाद भी वह अंदर आने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं था. इसी वजह से वह असहज और डरी हुई महसूस करने लगी.
महिला के अनुसार, जब उसने बातचीत खत्म कर गेट बंद करने की कोशिश की तो मामला और गंभीर हो गया. उसका आरोप है कि डिलीवरी एजेंट ने बार-बार डोरबेल बजानी शुरू कर दी. इतना ही नहीं, वह फिर से यही कहता रहा कि उसे कुछ मिनट के लिए घर के अंदर आने दिया जाए. महिला ने बताया कि उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया. इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ.
महिला ने दावा किया कि दरवाजा बंद करने के बाद डिलीवरी ब्वॉय ने गेट पीटना शुरू कर दिया. इस घटना के बाद वह काफी घबरा गई. उसने पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
महिला ने वीडियो में यह भी कहा कि उसने Zepto के ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की. उसका दावा है कि शिकायत करने पर उसे सिर्फ एक ऑटोमेटेड मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि मामले की जांच की जा रही है. महिला का कहना है कि ऐसे मामलों में ग्राहकों को तुरंत मदद और स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए, जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय दी. कई लोगों ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि क्विक कॉमर्स कंपनियों को अपने डिलीवरी पार्टनर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन और अन्य जरूरी जांच सख्ती से करनी चाहिए. वहीं, कई लोगों ने सलाह दी कि डिलीवरी के दौरान अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए और संभव हो तो सामान दरवाजे पर ही लेकर तुरंत गेट बंद कर देना चाहिए.
वीडियो वायरल होने के बाद Zepto ने भी महिला की पोस्ट पर जवाब दिया. कंपनी ने कहा कि यह उस तरह का अनुभव नहीं है, जो वह अपने ग्राहकों को देना चाहती है. Zepto ने महिला से डायरेक्ट मैसेज के जरिए ऑर्डर की डिटेल और संपर्क करने के लिए नंबर मांगा, जिससे मामले की तुरंत जांच की जा सके. फिलहाल कंपनी ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक जांच के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.
आज क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. इनकी मदद से कुछ ही मिनटों में सामान घर तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके साथ ग्राहकों की सुरक्षा भी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि चाहे आरोप सही साबित हों या नहीं, ऐसे हर मामले की पारदर्शी जांच जरूरी है. इसके साथ ही ग्राहकों और डिलीवरी पार्टनर्स, दोनों के लिए स्पष्ट सिक्योरिटी नियम और मजबूत शिकायत तंत्र होना भी उतना ही अहम है. तभी ऑनलाइन डिलीवरी का भरोसा लंबे समय तक कायम रह सकेगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.